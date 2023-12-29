В четырех областях Украины произошли отключения света
В четырех областях Украины после взрывов произошли отключения света
Линии электропередач. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Отключения света произошли в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской областях Украины в результате взрывов, сообщили в министерстве энергетики страны.
"После массированного обстрела есть отключение света в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской областях", - говорится в сообщении, опубликованном на странице минэнерго в соцсети Facebook*.
По информации ведомства, в Киевской области из-за повреждения линий электропередачи без света остались 843 абонента в двух общинах. Воздушные линии электропередачи также повреждены в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях.
Ранее в пятницу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, которая длилась почти три часа. Украинские СМИ и власти сообщали о взрывах в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, а также в Хмельницкой, Сумской и Тернопольской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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