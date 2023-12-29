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В четырех областях Украины произошли отключения света - РИА Новости, 29.12.2023
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11:38 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/ukraina-1918923591.html
В четырех областях Украины произошли отключения света
В четырех областях Украины произошли отключения света - РИА Новости, 29.12.2023
В четырех областях Украины произошли отключения света
Отключения света произошли в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской областях Украины в результате взрывов, сообщили в министерстве энергетики страны. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T11:38
2023-12-29T11:38
в мире
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дмитрий песков
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Отключения света произошли в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской областях Украины в результате взрывов, сообщили в министерстве энергетики страны. "После массированного обстрела есть отключение света в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской областях", - говорится в сообщении, опубликованном на странице минэнерго в соцсети Facebook*. По информации ведомства, в Киевской области из-за повреждения линий электропередачи без света остались 843 абонента в двух общинах. Воздушные линии электропередачи также повреждены в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях. Ранее в пятницу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, которая длилась почти три часа. Украинские СМИ и власти сообщали о взрывах в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, а также в Хмельницкой, Сумской и Тернопольской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231229/kharkov-1918909488.html
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в мире, украина, россия, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Харьковская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В четырех областях Украины произошли отключения света

В четырех областях Украины после взрывов произошли отключения света

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Линии электропередач. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Отключения света произошли в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской областях Украины в результате взрывов, сообщили в министерстве энергетики страны.
"После массированного обстрела есть отключение света в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской областях", - говорится в сообщении, опубликованном на странице минэнерго в соцсети Facebook*.
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В Харькове после взрывов возникли проблемы с электроснабжением
10:41
По информации ведомства, в Киевской области из-за повреждения линий электропередачи без света остались 843 абонента в двух общинах. Воздушные линии электропередачи также повреждены в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях.
Ранее в пятницу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, которая длилась почти три часа. Украинские СМИ и власти сообщали о взрывах в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, а также в Хмельницкой, Сумской и Тернопольской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреУкраинаРоссияХарьковская областьДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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