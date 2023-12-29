https://ria.ru/20231229/ukraina-1918923591.html

В четырех областях Украины произошли отключения света

В четырех областях Украины произошли отключения света - РИА Новости, 29.12.2023

В четырех областях Украины произошли отключения света

Отключения света произошли в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской областях Украины в результате взрывов, сообщили в министерстве энергетики страны. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T11:38

2023-12-29T11:38

2023-12-29T11:38

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Отключения света произошли в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской областях Украины в результате взрывов, сообщили в министерстве энергетики страны. "После массированного обстрела есть отключение света в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской областях", - говорится в сообщении, опубликованном на странице минэнерго в соцсети Facebook*. По информации ведомства, в Киевской области из-за повреждения линий электропередачи без света остались 843 абонента в двух общинах. Воздушные линии электропередачи также повреждены в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях. Ранее в пятницу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, которая длилась почти три часа. Украинские СМИ и власти сообщали о взрывах в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, а также в Хмельницкой, Сумской и Тернопольской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231229/kharkov-1918909488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины