https://ria.ru/20231229/ukraina-1918912406.html

МИД Китая прокомментировал встречу по "формуле Зеленского"

МИД Китая прокомментировал встречу по "формуле Зеленского" - РИА Новости, 29.12.2023

МИД Китая прокомментировал встречу по "формуле Зеленского"

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге в пятницу не стала прямо отвечать на вопрос об участии китайской стороны в тайной встрече по "формуле... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T10:52

2023-12-29T10:52

2023-12-29T10:52

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ПЕКИН, 29 дек – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге в пятницу не стала прямо отвечать на вопрос об участии китайской стороны в тайной встрече по "формуле Зеленского", отметив, что Пекин продолжит своими способами способствовать политическому урегулированию украинского кризиса. Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил в интервью РИА Новости и "России 24", что десять дней назад в полной секретности прошла очередная встреча по так называемой "формуле мира" Владимира Зеленского с участием западных стран и некоторых стран глобального Юга. При этом министр оговорился, что "те, кто участвовал в этой встрече из наших близких союзников, единомышленников, они не обещали никому какие-то тайны от нас держать по вопросу, который имеет отношение к РФ". "Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и очень ясна. Мы всегда были привержены тому, чтобы играть конструктивную роль в прекращении огня и политическом урегулировании кризиса. Мы также продолжим своими способами стимулировать проведение переговоров, чтобы способствовать скорейшему политическому урегулированию кризиса", - сказала Мао Нин, отвечая на вопрос о том, участвовала ли китайская сторона во встрече.

https://ria.ru/20231024/tayvan-1904784590.html

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Кирилл Волков

в мире, китай, украина, мао нин, мид кнр, ситуация в днр и лнр