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МИД Китая прокомментировал встречу по "формуле Зеленского" - РИА Новости, 29.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:52 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/ukraina-1918912406.html
МИД Китая прокомментировал встречу по "формуле Зеленского"
МИД Китая прокомментировал встречу по "формуле Зеленского" - РИА Новости, 29.12.2023
МИД Китая прокомментировал встречу по "формуле Зеленского"
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге в пятницу не стала прямо отвечать на вопрос об участии китайской стороны в тайной встрече по "формуле... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T10:52
2023-12-29T10:52
специальная военная операция на украине
в мире
китай
украина
мао нин
мид кнр
ситуация в днр и лнр
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ПЕКИН, 29 дек – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге в пятницу не стала прямо отвечать на вопрос об участии китайской стороны в тайной встрече по "формуле Зеленского", отметив, что Пекин продолжит своими способами способствовать политическому урегулированию украинского кризиса. Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил в интервью РИА Новости и "России 24", что десять дней назад в полной секретности прошла очередная встреча по так называемой "формуле мира" Владимира Зеленского с участием западных стран и некоторых стран глобального Юга. При этом министр оговорился, что "те, кто участвовал в этой встрече из наших близких союзников, единомышленников, они не обещали никому какие-то тайны от нас держать по вопросу, который имеет отношение к РФ". "Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и очень ясна. Мы всегда были привержены тому, чтобы играть конструктивную роль в прекращении огня и политическом урегулировании кризиса. Мы также продолжим своими способами стимулировать проведение переговоров, чтобы способствовать скорейшему политическому урегулированию кризиса", - сказала Мао Нин, отвечая на вопрос о том, участвовала ли китайская сторона во встрече.
https://ria.ru/20231024/tayvan-1904784590.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Украина, Мао Нин, МИД КНР, Ситуация в ДНР и ЛНР
МИД Китая прокомментировал встречу по "формуле Зеленского"

МИД Китая: Пекин продолжит способствовать урегулированию кризиса на Украине

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 29 дек – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге в пятницу не стала прямо отвечать на вопрос об участии китайской стороны в тайной встрече по "формуле Зеленского", отметив, что Пекин продолжит своими способами способствовать политическому урегулированию украинского кризиса.
Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил в интервью РИА Новости и "России 24", что десять дней назад в полной секретности прошла очередная встреча по так называемой "формуле мира" Владимира Зеленского с участием западных стран и некоторых стран глобального Юга. При этом министр оговорился, что "те, кто участвовал в этой встрече из наших близких союзников, единомышленников, они не обещали никому какие-то тайны от нас держать по вопросу, который имеет отношение к РФ".
"Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и очень ясна. Мы всегда были привержены тому, чтобы играть конструктивную роль в прекращении огня и политическом урегулировании кризиса. Мы также продолжим своими способами стимулировать проведение переговоров, чтобы способствовать скорейшему политическому урегулированию кризиса", - сказала Мао Нин, отвечая на вопрос о том, участвовала ли китайская сторона во встрече.
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