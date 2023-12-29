https://ria.ru/20231229/ukraina-1918907159.html

Посол России в ФРГ считает, что Берлин продолжит содействие Киеву

Посол России в ФРГ считает, что Берлин продолжит содействие Киеву - РИА Новости, 29.12.2023

Посол России в ФРГ считает, что Берлин продолжит содействие Киеву

Берлин будет продолжать свое содействие Киеву, выразил свою уверенность в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T10:29

2023-12-29T10:29

2023-12-29T10:43

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вооруженные силы украины

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БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости. Берлин будет продолжать свое содействие Киеву, выразил свою уверенность в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. "Берлин оказывает Киеву максимально широкое содействие и готов продолжать его", - сказал Нечаев. Дипломат уточнил, что совокупный объем помощи ФРГ с момента начала СВО достиг 28 миллиардов евро. Стоимость военного экспорта на Украину только в 2023 году превысила 4 миллиарда евро. "Применительно к 2024 году речь ведется о выделении уже 8 миллиардов евро, и это – несмотря на острый бюджетный кризис в стране и урезание многих социальных программ. Так что о снижении военной помощи Берлином говорить преждевременно", - добавил собеседник агентства. Он отметил, что по объемам военного содействия киевскому режиму ФРГ занимает второе место после США. "Разумеется, это не приближает окончание конфликта, а лишь затягивает его. Тем не менее, как неоднократно подчеркивал президент России Владимир Владимирович Путин, все поставленные в рамках СВО цели и задачи будут выполнены. Ни оружие, ни деньги Запада хода спецоперации не изменят", - заключил посол. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231204/germaniya-1913464802.html

https://ria.ru/20231125/gazeta_zeit-1911736604.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, сергей нечаев (дипломат), германия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр