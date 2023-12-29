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Посол России в ФРГ считает, что Берлин продолжит содействие Киеву - РИА Новости, 29.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:29 29.12.2023 (обновлено: 10:43 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/ukraina-1918907159.html
Посол России в ФРГ считает, что Берлин продолжит содействие Киеву
Посол России в ФРГ считает, что Берлин продолжит содействие Киеву - РИА Новости, 29.12.2023
Посол России в ФРГ считает, что Берлин продолжит содействие Киеву
Берлин будет продолжать свое содействие Киеву, выразил свою уверенность в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T10:29
2023-12-29T10:43
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сергей нечаев (дипломат)
германия
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости. Берлин будет продолжать свое содействие Киеву, выразил свою уверенность в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. "Берлин оказывает Киеву максимально широкое содействие и готов продолжать его", - сказал Нечаев. Дипломат уточнил, что совокупный объем помощи ФРГ с момента начала СВО достиг 28 миллиардов евро. Стоимость военного экспорта на Украину только в 2023 году превысила 4 миллиарда евро. "Применительно к 2024 году речь ведется о выделении уже 8 миллиардов евро, и это – несмотря на острый бюджетный кризис в стране и урезание многих социальных программ. Так что о снижении военной помощи Берлином говорить преждевременно", - добавил собеседник агентства. Он отметил, что по объемам военного содействия киевскому режиму ФРГ занимает второе место после США. "Разумеется, это не приближает окончание конфликта, а лишь затягивает его. Тем не менее, как неоднократно подчеркивал президент России Владимир Владимирович Путин, все поставленные в рамках СВО цели и задачи будут выполнены. Ни оружие, ни деньги Запада хода спецоперации не изменят", - заключил посол. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231204/germaniya-1913464802.html
https://ria.ru/20231125/gazeta_zeit-1911736604.html
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в мире, россия, украина, сергей нечаев (дипломат), германия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Сергей Нечаев (дипломат), Германия, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Посол России в ФРГ считает, что Берлин продолжит содействие Киеву

Российский посол Нечаев уверен, что Германия продолжит содействие Украине

© Фото : Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© Фото : Министерство иностранных дел Российской Федерации
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев. Архивное фото
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БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости. Берлин будет продолжать свое содействие Киеву, выразил свою уверенность в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.
"Берлин оказывает Киеву максимально широкое содействие и готов продолжать его", - сказал Нечаев.
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Дипломат уточнил, что совокупный объем помощи ФРГ с момента начала СВО достиг 28 миллиардов евро. Стоимость военного экспорта на Украину только в 2023 году превысила 4 миллиарда евро. "Применительно к 2024 году речь ведется о выделении уже 8 миллиардов евро, и это – несмотря на острый бюджетный кризис в стране и урезание многих социальных программ. Так что о снижении военной помощи Берлином говорить преждевременно", - добавил собеседник агентства. Он отметил, что по объемам военного содействия киевскому режиму ФРГ занимает второе место после США.
"Разумеется, это не приближает окончание конфликта, а лишь затягивает его. Тем не менее, как неоднократно подчеркивал президент России Владимир Владимирович Путин, все поставленные в рамках СВО цели и задачи будут выполнены. Ни оружие, ни деньги Запада хода спецоперации не изменят", - заключил посол.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСергей Нечаев (дипломат)ГерманияВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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