https://ria.ru/20231229/ukraina-1918899900.html
В Одесской области после взрывов поврежден объект инфраструктуры
В Одесской области после взрывов поврежден объект инфраструктуры - РИА Новости, 29.12.2023
В Одесской области после взрывов поврежден объект инфраструктуры
Законсервированное здание объекта инфраструктуры повреждено в Одесской области Украины в результате ночных взрывов, сообщили в силах обороны "Юг". РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T09:32
2023-12-29T09:32
2023-12-29T09:33
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Законсервированное здание объекта инфраструктуры повреждено в Одесской области Украины в результате ночных взрывов, сообщили в силах обороны "Юг". Ранее украинское издание "Страна" сообщило, что ночью в Одесской области раздавались взрывы. "В Одесском районе произошло попадание в законсервированное здание одного из объектов инфраструктуры", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале сил обороны "Юг". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, россия, украина
В мире, Одесская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
В Одесской области после взрывов поврежден объект инфраструктуры
В Одесской области повреждено законсервированное здание объекта инфраструктуры