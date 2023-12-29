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В Одесской области после взрывов поврежден объект инфраструктуры - РИА Новости, 29.12.2023
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09:32 29.12.2023 (обновлено: 09:33 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/ukraina-1918899900.html
В Одесской области после взрывов поврежден объект инфраструктуры
В Одесской области после взрывов поврежден объект инфраструктуры - РИА Новости, 29.12.2023
В Одесской области после взрывов поврежден объект инфраструктуры
Законсервированное здание объекта инфраструктуры повреждено в Одесской области Украины в результате ночных взрывов, сообщили в силах обороны "Юг". РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T09:32
2023-12-29T09:33
в мире
одесская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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украина
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Законсервированное здание объекта инфраструктуры повреждено в Одесской области Украины в результате ночных взрывов, сообщили в силах обороны "Юг". Ранее украинское издание "Страна" сообщило, что ночью в Одесской области раздавались взрывы. "В Одесском районе произошло попадание в законсервированное здание одного из объектов инфраструктуры", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале сил обороны "Юг". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231229/vzryvy-1918899596.html
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в мире, одесская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, россия, украина
В мире, Одесская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
В Одесской области после взрывов поврежден объект инфраструктуры

В Одесской области повреждено законсервированное здание объекта инфраструктуры

© iStock.com / MultipediaОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© iStock.com / Multipedia
Одесса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Законсервированное здание объекта инфраструктуры повреждено в Одесской области Украины в результате ночных взрывов, сообщили в силах обороны "Юг".
Ранее украинское издание "Страна" сообщило, что ночью в Одесской области раздавались взрывы.
Вид на соседний дом через разбитое окно - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
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Одесском районе произошло попадание в законсервированное здание одного из объектов инфраструктуры", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале сил обороны "Юг".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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