https://ria.ru/20231229/ukraina-1918899900.html

В Одесской области после взрывов поврежден объект инфраструктуры

В Одесской области после взрывов поврежден объект инфраструктуры - РИА Новости, 29.12.2023

В Одесской области после взрывов поврежден объект инфраструктуры

Законсервированное здание объекта инфраструктуры повреждено в Одесской области Украины в результате ночных взрывов, сообщили в силах обороны "Юг". РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T09:32

2023-12-29T09:32

2023-12-29T09:33

в мире

одесская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847083080_1847:658:4219:1992_1920x0_80_0_0_cef05afdf7eb66bcbf77ec52a3a84e31.jpg

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Законсервированное здание объекта инфраструктуры повреждено в Одесской области Украины в результате ночных взрывов, сообщили в силах обороны "Юг". Ранее украинское издание "Страна" сообщило, что ночью в Одесской области раздавались взрывы. "В Одесском районе произошло попадание в законсервированное здание одного из объектов инфраструктуры", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале сил обороны "Юг". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231229/vzryvy-1918899596.html

https://ria.ru/20231229/vzryvy-1918896008.html

одесская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, одесская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, россия, украина