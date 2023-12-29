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Не нужна свежая кровь? Эстонский евродепутат набросился на посла Украины - РИА Новости, 29.12.2023
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07:03 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/ukraina-1918886230.html
Не нужна свежая кровь? Эстонский евродепутат набросился на посла Украины
Не нужна свежая кровь? Эстонский евродепутат набросился на посла Украины - РИА Новости, 29.12.2023
Не нужна свежая кровь? Эстонский евродепутат набросился на посла Украины
Депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон раскритиковал реакцию посольства Украины в Таллине на его предложения о том, как помочь Киеву набрать "свежую... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T07:03
2023-12-29T07:03
в мире
украина
эстония
владимир зеленский
вооруженные силы украины
европарламент
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон раскритиковал реакцию посольства Украины в Таллине на его предложения о том, как помочь Киеву набрать "свежую кровь" для боевых действий, статью он опубликовал в издании ERR.Парламентарий призвал решать "серьезную проблему" с нехваткой человеческих ресурсов – "свежей крови" – в ВСУ. "По состоянию на 14 ноября в Эстонии находятся 35 796 украинских беженцев, находящихся под международной защитой, и, по оценкам, около семи тысяч из них не должны были покидать свою родную страну", - заметил он.Эти данные, как написал Мадисон, побудили его 5 декабря написать послу Украины в Эстонии Максиму Кононенко письмо, в котором он предложил обсудить текущую ситуацию и возможности оказания "реальной помощи". По его словам, одним из вариантов является подача Киевом официального запроса к Эстонии для содействия возвращению годных к военной службе украинцев обратно на родину."Поскольку в течение недели ответа от украинского посольства не последовало, я отправил письмо-напоминание с вопросом, дошло ли письмо. Это было 11 декабря. Но и оно было встречено смущенным молчанием", - пожаловался евродепутат.Мадисон обратился к диппредставительству с вопросами, "не считает ли посольство Украины это важным" и есть ли там хотя бы один секретарь, который "мог бы или захотел бы отвечать на письма". "Занят ли посол другой деятельностью, из-за которой помощь Украине различными способами не является приоритетом? К сожалению, ответов на эти вопросы нет", - выразил негодование он.Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке.В среду украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники в парламенте сообщала, что новый законопроект о мобилизации на Украине, вероятнее всего, отправят на доработку из-за ряда дискуссионных вопросов. При этом отмечалось, что принять документ в Верховной раде планируют до конца января - начала февраля 2024 года.
https://ria.ru/20231227/estoniya-1918406007.html
https://ria.ru/20231228/ocheredi-1918601396.html
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в мире, украина, эстония, владимир зеленский, вооруженные силы украины, европарламент, верховная рада украины
В мире, Украина, Эстония, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Европарламент, Верховная Рада Украины
Не нужна свежая кровь? Эстонский евродепутат набросился на посла Украины

Евродепутат от Эстонии Мадисон раскритиковал посольство Украины в Таллине

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон раскритиковал реакцию посольства Украины в Таллине на его предложения о том, как помочь Киеву набрать "свежую кровь" для боевых действий, статью он опубликовал в издании ERR.
Парламентарий призвал решать "серьезную проблему" с нехваткой человеческих ресурсов – "свежей крови" – в ВСУ. "По состоянию на 14 ноября в Эстонии находятся 35 796 украинских беженцев, находящихся под международной защитой, и, по оценкам, около семи тысяч из них не должны были покидать свою родную страну", - заметил он.
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Эти данные, как написал Мадисон, побудили его 5 декабря написать послу Украины в Эстонии Максиму Кононенко письмо, в котором он предложил обсудить текущую ситуацию и возможности оказания "реальной помощи". По его словам, одним из вариантов является подача Киевом официального запроса к Эстонии для содействия возвращению годных к военной службе украинцев обратно на родину.
"Поскольку в течение недели ответа от украинского посольства не последовало, я отправил письмо-напоминание с вопросом, дошло ли письмо. Это было 11 декабря. Но и оно было встречено смущенным молчанием", - пожаловался евродепутат.
Мадисон обратился к диппредставительству с вопросами, "не считает ли посольство Украины это важным" и есть ли там хотя бы один секретарь, который "мог бы или захотел бы отвечать на письма". "Занят ли посол другой деятельностью, из-за которой помощь Украине различными способами не является приоритетом? К сожалению, ответов на эти вопросы нет", - выразил негодование он.
Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке.
В среду украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники в парламенте сообщала, что новый законопроект о мобилизации на Украине, вероятнее всего, отправят на доработку из-за ряда дискуссионных вопросов. При этом отмечалось, что принять документ в Верховной раде планируют до конца января - начала февраля 2024 года.
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