Рейтинг@Mail.ru
У Запада нет "вундерваффе" для Украины, заявил посол в Германии - РИА Новости, 29.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:17 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/ukraina-1918881694.html
У Запада нет "вундерваффе" для Украины, заявил посол в Германии
У Запада нет "вундерваффе" для Украины, заявил посол в Германии - РИА Новости, 29.12.2023
У Запада нет "вундерваффе" для Украины, заявил посол в Германии
Никакого "вундерваффе", способного кардинально изменить ситуацию в конфликте на Украине, у Запада нет, заявил в интервью РИА Новости посол России в Берлине... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T05:17
2023-12-29T05:17
сергей лавров
сергей нечаев (дипломат)
нато
украина
россия
берлин (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913145554_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0f956aad8478c7786152491f252e24b2.jpg
БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости. Никакого "вундерваффе", способного кардинально изменить ситуацию в конфликте на Украине, у Запада нет, заявил в интервью РИА Новости посол России в Берлине Сергей Нечаев. "Как показал ход боевых действий, никакого "вундерваффе", способного кардинально изменить ситуацию на поле боя, будь то тяжелые танки, системы ПВО, РСЗО или гаубицы, у Запада не существует", - сказал посол. По его словам, Вооруженные силы и оборонная промышленность России быстро адаптируются к новым вызовам и всегда находят эффективный ответ. "Верят ли германские политики в победу Украины? Уверен, что таковых все меньше и меньше. Но покинуть парадигму "смены эпох" и нанесения России "стратегического поражения" им пока не под силу", - добавил дипломат. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20231228/lavrov-1918711517.html
украина
россия
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913145554_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a8ffeb08ce65004f515d756750cc6118.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей лавров, сергей нечаев (дипломат), нато, украина, россия, берлин (город)
Сергей Лавров, Сергей Нечаев (дипломат), НАТО, Украина, Россия, Берлин (город)
У Запада нет "вундерваффе" для Украины, заявил посол в Германии

Посол в ФРГ Нечаев: у Запада нет "вундерваффе" для изменения ситуации на Украине

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные эвакуируют раненого
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные эвакуируют раненого. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости. Никакого "вундерваффе", способного кардинально изменить ситуацию в конфликте на Украине, у Запада нет, заявил в интервью РИА Новости посол России в Берлине Сергей Нечаев.
«
"Как показал ход боевых действий, никакого "вундерваффе", способного кардинально изменить ситуацию на поле боя, будь то тяжелые танки, системы ПВО, РСЗО или гаубицы, у Запада не существует", - сказал посол.
По его словам, Вооруженные силы и оборонная промышленность России быстро адаптируются к новым вызовам и всегда находят эффективный ответ.
"Верят ли германские политики в победу Украины? Уверен, что таковых все меньше и меньше. Но покинуть парадигму "смены эпох" и нанесения России "стратегического поражения" им пока не под силу", - добавил дипломат.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Лавров прокомментировал попытки Запада объявить Украину победителем
Вчера, 12:12
 
Сергей ЛавровСергей Нечаев (дипломат)НАТОУкраинаРоссияБерлин (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала