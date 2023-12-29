https://ria.ru/20231229/ukraina-1918881694.html

У Запада нет "вундерваффе" для Украины, заявил посол в Германии

У Запада нет "вундерваффе" для Украины, заявил посол в Германии - РИА Новости, 29.12.2023

У Запада нет "вундерваффе" для Украины, заявил посол в Германии

Никакого "вундерваффе", способного кардинально изменить ситуацию в конфликте на Украине, у Запада нет, заявил в интервью РИА Новости посол России в Берлине... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T05:17

2023-12-29T05:17

2023-12-29T05:17

сергей лавров

сергей нечаев (дипломат)

нато

украина

россия

берлин (город)

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БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости. Никакого "вундерваффе", способного кардинально изменить ситуацию в конфликте на Украине, у Запада нет, заявил в интервью РИА Новости посол России в Берлине Сергей Нечаев. "Как показал ход боевых действий, никакого "вундерваффе", способного кардинально изменить ситуацию на поле боя, будь то тяжелые танки, системы ПВО, РСЗО или гаубицы, у Запада не существует", - сказал посол. По его словам, Вооруженные силы и оборонная промышленность России быстро адаптируются к новым вызовам и всегда находят эффективный ответ. "Верят ли германские политики в победу Украины? Уверен, что таковых все меньше и меньше. Но покинуть парадигму "смены эпох" и нанесения России "стратегического поражения" им пока не под силу", - добавил дипломат. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20231228/lavrov-1918711517.html

украина

россия

берлин (город)

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сергей лавров, сергей нечаев (дипломат), нато, украина, россия, берлин (город)