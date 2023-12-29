https://ria.ru/20231229/uilan-1918877726.html

Белый дом призвал Россию освободить осужденного за шпионаж Уилана

Белый дом призвал Россию освободить осужденного за шпионаж Уилана - РИА Новости, 29.12.2023

Белый дом призвал Россию освободить осужденного за шпионаж Уилана

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал Россию освободить американца Пола Уилана, который ровно пять лет назад был взят под... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T03:46

2023-12-29T03:46

2023-12-29T03:46

россия

сша

пол уилан

джейк салливан

эван гершкович

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156014/99/1560149923_0:130:2149:1339_1920x0_80_0_0_2a4ee4940b4a551bba826693aa9a17a7.jpg

ВАШИНГТОН, 29 дек – РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал Россию освободить американца Пола Уилана, который ровно пять лет назад был взят под стражу по обвинению в шпионаже, и заявил, что продолжается "интенсивная работа" над его возвращением на родину. По его утверждению, Уилан, причастность которого к шпионажу установили российские следствие и суд, "провел пять лет под неправомерным арестом в России". "Мы вновь призывам Россию освободить его немедленно. Мы продолжаем интенсивно работать над тем, чтобы вернуть его домой к родным. Наши мысли сегодня с ним и его замечательной сильной семьей", - сказано в заявлении Салливана. США ранее сообщили, что сделали России "существенное" предложение об обмене Уилана и Эвана Гершковича, сотрудника газеты Wall Street Journal, которого также судят за шпионаж, но получили отказ. В России это отрицают и выражают готовность работать с США над "взаимоприемлемыми" договоренностями. Пол Уилан был приговорен в России к 16 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже. Российские правоохранительные органы отмечают, что он пытался получить сведения о курсантах учебного заведения ФСБ. Американец настаивает на своей невиновности, а госдепартамент включил его в списки "неправомерно удерживаемых" и заявляет, что пытается договориться с Россией о его обмене.

https://ria.ru/20231226/uilan-1918076127.html

https://ria.ru/20231225/shpionazh-1917833454.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, пол уилан, джейк салливан, эван гершкович, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире