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Белый дом призвал Россию освободить осужденного за шпионаж Уилана - РИА Новости, 29.12.2023
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03:46 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/uilan-1918877726.html
Белый дом призвал Россию освободить осужденного за шпионаж Уилана
Белый дом призвал Россию освободить осужденного за шпионаж Уилана - РИА Новости, 29.12.2023
Белый дом призвал Россию освободить осужденного за шпионаж Уилана
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал Россию освободить американца Пола Уилана, который ровно пять лет назад был взят под... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T03:46
2023-12-29T03:46
россия
сша
пол уилан
джейк салливан
эван гершкович
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
в мире
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ВАШИНГТОН, 29 дек – РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал Россию освободить американца Пола Уилана, который ровно пять лет назад был взят под стражу по обвинению в шпионаже, и заявил, что продолжается "интенсивная работа" над его возвращением на родину. По его утверждению, Уилан, причастность которого к шпионажу установили российские следствие и суд, "провел пять лет под неправомерным арестом в России". "Мы вновь призывам Россию освободить его немедленно. Мы продолжаем интенсивно работать над тем, чтобы вернуть его домой к родным. Наши мысли сегодня с ним и его замечательной сильной семьей", - сказано в заявлении Салливана. США ранее сообщили, что сделали России "существенное" предложение об обмене Уилана и Эвана Гершковича, сотрудника газеты Wall Street Journal, которого также судят за шпионаж, но получили отказ. В России это отрицают и выражают готовность работать с США над "взаимоприемлемыми" договоренностями. Пол Уилан был приговорен в России к 16 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже. Российские правоохранительные органы отмечают, что он пытался получить сведения о курсантах учебного заведения ФСБ. Американец настаивает на своей невиновности, а госдепартамент включил его в списки "неправомерно удерживаемых" и заявляет, что пытается договориться с Россией о его обмене.
https://ria.ru/20231226/uilan-1918076127.html
https://ria.ru/20231225/shpionazh-1917833454.html
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россия, сша, пол уилан, джейк салливан, эван гершкович, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
Россия, США, Пол Уилан, Джейк Салливан, Эван Гершкович, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
Белый дом призвал Россию освободить осужденного за шпионаж Уилана

Советник Байдена Салливан призвал Россию освободить американца Уилана

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 дек – РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал Россию освободить американца Пола Уилана, который ровно пять лет назад был взят под стражу по обвинению в шпионаже, и заявил, что продолжается "интенсивная работа" над его возвращением на родину.
По его утверждению, Уилан, причастность которого к шпионажу установили российские следствие и суд, "провел пять лет под неправомерным арестом в России".
Гражданин США Пол Уилан - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Уилан потребовал от Байдена действий ради его освобождения, пишут СМИ
26 декабря, 05:55
"Мы вновь призывам Россию освободить его немедленно. Мы продолжаем интенсивно работать над тем, чтобы вернуть его домой к родным. Наши мысли сегодня с ним и его замечательной сильной семьей", - сказано в заявлении Салливана.
США ранее сообщили, что сделали России "существенное" предложение об обмене Уилана и Эвана Гершковича, сотрудника газеты Wall Street Journal, которого также судят за шпионаж, но получили отказ. В России это отрицают и выражают готовность работать с США над "взаимоприемлемыми" договоренностями.
Пол Уилан был приговорен в России к 16 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже. Российские правоохранительные органы отмечают, что он пытался получить сведения о курсантах учебного заведения ФСБ. Американец настаивает на своей невиновности, а госдепартамент включил его в списки "неправомерно удерживаемых" и заявляет, что пытается договориться с Россией о его обмене.
Это было всегда, это есть и сегодня: Мантуров о промышленном шпионаже против России - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Мантуров рассказал о промышленном шпионаже недружественных стран
25 декабря, 05:18
 
РоссияСШАПол УиланДжейк СалливанЭван ГершковичФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)В мире
 
 
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