Рейтинг@Mail.ru
Байден заявил об угрозах для НАТО из-за Украины - РИА Новости, 30.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:31 29.12.2023 (обновлено: 00:56 30.12.2023)
https://ria.ru/20231229/ugrozy-1919060305.html
Байден заявил об угрозах для НАТО из-за Украины
Байден заявил об угрозах для НАТО из-за Украины - РИА Новости, 30.12.2023
Байден заявил об угрозах для НАТО из-за Украины
Президент США Джо Байден заявил об угрозах для НАТО в связи с конфликтом вокруг Украины и призвал сограждан гордиться помощью Киеву. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-29T21:31
2023-12-30T00:56
в мире
украина
киев
сша
виталий кличко
джо байден
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883511199_0:224:3072:1952_1920x0_80_0_0_ce662dfd928d86329ef6c2321e4b9076.jpg
ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил об угрозах для НАТО в связи с конфликтом вокруг Украины и призвал сограждан гордиться помощью Киеву. Как сообщалось, на всей территории Украины в пятницу была объявлена воздушная тревога, которая длилась почти три часа. Украинские СМИ и власти информировали о взрывах в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Запорожье, а также в Хмельницкой, Сумской и Тернопольской областях. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждении станции метро "Лукьяновская". Позже Минобороны России сообщило, что за неделю по территории Украины было нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием, целями были объекты военно-промышленного комплекса, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных, все назначенные объекты поражены. Находящийся на карибском острове на новогодних каникулах Байден выпустил специальное заявление, в котором назвал воздушный удар самым крупным с начала СВО, для него, по словам американского лидера, использовались дроны и гиперзвуковые ракеты, якобы "многие из которых успешно перехватили переданные США системы ПВО", поэтому "американцы могут гордиться" поддержкой Украины. "Но пока конгресс не предпримет действий в новом году, мы не сможем продолжать отправлять оружие и важные для нужд Украины системы ПВО. Конгресс должен действовать безотлагательно", - заявил Байден. "Ставки выходят за пределы Украины. Это влияет на НАТО, безопасность Европы и дальнейшие трансатлантические отношения", - заявил Байден. По его словам, Россия "угрожает некоторым союзникам по НАТО", что в свою очередь повышает риски вовлечения США в конфликт. Конгресс США так и не согласовал запрос Белого дома о новой помощи Киеву, в администрации сообщали, что без одобрения законодателей больше не смогут отправлять Украине оружие. Республиканская оппозиция требует от Байдена шагов по охране границы, оспаривая необходимость новой многомиллиардной поддержки Киева без представления дальнейшего плана действий.
https://ria.ru/20231229/pushkov-1918883150.html
https://ria.ru/20231229/bayden-1919035430.html
украина
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883511199_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6c2407aabb844b91ea158ad85a018e9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, сша, виталий кличко, джо байден, нато
В мире, Украина, Киев, США, Виталий Кличко, Джо Байден, НАТО
Байден заявил об угрозах для НАТО из-за Украины

Президент США Байден заявил об угрозах для НАТО из-за конфликта на Украине

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил об угрозах для НАТО в связи с конфликтом вокруг Украины и призвал сограждан гордиться помощью Киеву.
Как сообщалось, на всей территории Украины в пятницу была объявлена воздушная тревога, которая длилась почти три часа. Украинские СМИ и власти информировали о взрывах в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Запорожье, а также в Хмельницкой, Сумской и Тернопольской областях. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждении станции метро "Лукьяновская". Позже Минобороны России сообщило, что за неделю по территории Украины было нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием, целями были объекты военно-промышленного комплекса, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных, все назначенные объекты поражены.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
Пушков унизил генерала НАТО после его слов о войне с Россией
Вчера, 06:01
Находящийся на карибском острове на новогодних каникулах Байден выпустил специальное заявление, в котором назвал воздушный удар самым крупным с начала СВО, для него, по словам американского лидера, использовались дроны и гиперзвуковые ракеты, якобы "многие из которых успешно перехватили переданные США системы ПВО", поэтому "американцы могут гордиться" поддержкой Украины.
«
"Но пока конгресс не предпримет действий в новом году, мы не сможем продолжать отправлять оружие и важные для нужд Украины системы ПВО. Конгресс должен действовать безотлагательно", - заявил Байден.
«
"Ставки выходят за пределы Украины. Это влияет на НАТО, безопасность Европы и дальнейшие трансатлантические отношения", - заявил Байден.
По его словам, Россия "угрожает некоторым союзникам по НАТО", что в свою очередь повышает риски вовлечения США в конфликт.
Конгресс США так и не согласовал запрос Белого дома о новой помощи Киеву, в администрации сообщали, что без одобрения законодателей больше не смогут отправлять Украине оружие. Республиканская оппозиция требует от Байдена шагов по охране границы, оспаривая необходимость новой многомиллиардной поддержки Киева без представления дальнейшего плана действий.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
В США назвали десять ошибок Байдена в 2023 году
Вчера, 18:36
 
В миреУкраинаКиевСШАВиталий КличкоДжо БайденНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала