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Байден заявил об угрозах для НАТО из-за Украины
Байден заявил об угрозах для НАТО из-за Украины - РИА Новости, 30.12.2023
Байден заявил об угрозах для НАТО из-за Украины
Президент США Джо Байден заявил об угрозах для НАТО в связи с конфликтом вокруг Украины и призвал сограждан гордиться помощью Киеву. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-29T21:31
2023-12-29T21:31
2023-12-30T00:56
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ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил об угрозах для НАТО в связи с конфликтом вокруг Украины и призвал сограждан гордиться помощью Киеву. Как сообщалось, на всей территории Украины в пятницу была объявлена воздушная тревога, которая длилась почти три часа. Украинские СМИ и власти информировали о взрывах в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Запорожье, а также в Хмельницкой, Сумской и Тернопольской областях. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждении станции метро "Лукьяновская". Позже Минобороны России сообщило, что за неделю по территории Украины было нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием, целями были объекты военно-промышленного комплекса, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных, все назначенные объекты поражены. Находящийся на карибском острове на новогодних каникулах Байден выпустил специальное заявление, в котором назвал воздушный удар самым крупным с начала СВО, для него, по словам американского лидера, использовались дроны и гиперзвуковые ракеты, якобы "многие из которых успешно перехватили переданные США системы ПВО", поэтому "американцы могут гордиться" поддержкой Украины. "Но пока конгресс не предпримет действий в новом году, мы не сможем продолжать отправлять оружие и важные для нужд Украины системы ПВО. Конгресс должен действовать безотлагательно", - заявил Байден. "Ставки выходят за пределы Украины. Это влияет на НАТО, безопасность Европы и дальнейшие трансатлантические отношения", - заявил Байден. По его словам, Россия "угрожает некоторым союзникам по НАТО", что в свою очередь повышает риски вовлечения США в конфликт. Конгресс США так и не согласовал запрос Белого дома о новой помощи Киеву, в администрации сообщали, что без одобрения законодателей больше не смогут отправлять Украине оружие. Республиканская оппозиция требует от Байдена шагов по охране границы, оспаривая необходимость новой многомиллиардной поддержки Киева без представления дальнейшего плана действий.
https://ria.ru/20231229/pushkov-1918883150.html
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в мире, украина, киев, сша, виталий кличко, джо байден, нато
В мире, Украина, Киев, США, Виталий Кличко, Джо Байден, НАТО
Байден заявил об угрозах для НАТО из-за Украины
Президент США Байден заявил об угрозах для НАТО из-за конфликта на Украине
ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил об угрозах для НАТО в связи с конфликтом вокруг Украины и призвал сограждан гордиться помощью Киеву.
Как сообщалось, на всей территории Украины в пятницу была объявлена воздушная тревога, которая длилась почти три часа. Украинские СМИ и власти информировали о взрывах в Киеве, Одессе
, Львове
, Харькове
, Запорожье
, а также в Хмельницкой
, Сумской и Тернопольской областях
. Мэр Киева Виталий Кличко
сообщил о повреждении станции метро "Лукьяновская". Позже Минобороны России
сообщило, что за неделю по территории Украины было нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием, целями были объекты военно-промышленного комплекса, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных, все назначенные объекты поражены.
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Находящийся на карибском острове на новогодних каникулах Байден выпустил специальное заявление, в котором назвал воздушный удар самым крупным с начала СВО, для него, по словам американского лидера, использовались дроны и гиперзвуковые ракеты, якобы "многие из которых успешно перехватили переданные США системы ПВО", поэтому "американцы могут гордиться" поддержкой Украины.
«
"Но пока конгресс не предпримет действий в новом году, мы не сможем продолжать отправлять оружие и важные для нужд Украины системы ПВО. Конгресс должен действовать безотлагательно", - заявил Байден.
«
"Ставки выходят за пределы Украины. Это влияет на НАТО, безопасность Европы и дальнейшие трансатлантические отношения", - заявил Байден.
По его словам, Россия "угрожает некоторым союзникам по НАТО", что в свою очередь повышает риски вовлечения США в конфликт.
Конгресс США так и не согласовал запрос Белого дома о новой помощи Киеву, в администрации сообщали, что без одобрения законодателей больше не смогут отправлять Украине оружие. Республиканская оппозиция требует от Байдена шагов по охране границы, оспаривая необходимость новой многомиллиардной поддержки Киева без представления дальнейшего плана действий.
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