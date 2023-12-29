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"Вы кто такие?" Угроза Нидерландов в адрес России вызвала шок в Сети - РИА Новости, 29.12.2023
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13:47 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/ugroza-1918957741.html
"Вы кто такие?" Угроза Нидерландов в адрес России вызвала шок в Сети
"Вы кто такие?" Угроза Нидерландов в адрес России вызвала шок в Сети - РИА Новости, 29.12.2023
"Вы кто такие?" Угроза Нидерландов в адрес России вызвала шок в Сети
Читатели турецкой газеты Haber7 раскритиковали слова главнокомандующего армией Нидерландов Мартина Вийнена о подготовке к войне с Россией. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T13:47
2023-12-29T13:47
политика
в мире
россия
нидерланды
украина
марк рютте
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Читатели турецкой газеты Haber7 раскритиковали слова главнокомандующего армией Нидерландов Мартина Вийнена о подготовке к войне с Россией.&quot;Ты кто такой, чтобы говорить: &quot;Мы должны быть готовы к войне с Россией&quot;, — от чьего имени ты говоришь?&quot; — написал один из комментаторов."Действительно, кто такие Нидерланды по сравнению с Россией? Думаю, Голландия рассчитывает на армию НАТО, ведь у самой-то армия крохотная. Да и нет боевого опыта", — отметил второй."Заговорили как немцы", — указал третий.&quot;Русские займут вашу территорию за 12 часов. Кто вы и кто Россия&quot;, — прокомментировал пользователь."Если кто-то — Швеция, Нидерланды или США — вступит в войну в рамках НАТО, Турция никогда и ни в коем случае не должна участвовать в этой войне", — призвал читатель.Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, по итогам которых премьер объявил о решении Амстердама подготовить первые 18 истребителей F-16 для их поставки ВСУ. Как заявил ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что отправка их истребителей F-16 Киеву приведет к затягиванию конфликта и еще большим страданиям граждан Украины.В Москве также неоднократно отмечали, что страны НАТО ведут агрессивную и экспансионистскую политику в отношении России, стремятся расширить военный блок на восток и разместить свои армии и вооружения у российских рубежей. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, действия Североатлантического альянса подтверждают правильность решения о начале спецоперации на Украине.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231229/ogon-1918918704.html
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политика, в мире, россия, нидерланды, украина, марк рютте, владимир зеленский, нато
Политика, В мире, Россия, Нидерланды, Украина, Марк Рютте, Владимир Зеленский, НАТО
"Вы кто такие?" Угроза Нидерландов в адрес России вызвала шок в Сети

Читатели Haber7 раскритиковали слова главкома ВС Нидерландов о войне с Россией

© AP Photo / Phil NijhuisЗдание правительства Бинненхоф в Гааге
Здание правительства Бинненхоф в Гааге - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© AP Photo / Phil Nijhuis
Здание правительства Бинненхоф в Гааге. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Читатели турецкой газеты Haber7 раскритиковали слова главнокомандующего армией Нидерландов Мартина Вийнена о подготовке к войне с Россией.
«

"Ты кто такой, чтобы говорить: "Мы должны быть готовы к войне с Россией", — от чьего имени ты говоришь?" — написал один из комментаторов.

Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
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"Действительно, кто такие Нидерланды по сравнению с Россией? Думаю, Голландия рассчитывает на армию НАТО, ведь у самой-то армия крохотная. Да и нет боевого опыта", — отметил второй.
"Заговорили как немцы", — указал третий.
«

"Русские займут вашу территорию за 12 часов. Кто вы и кто Россия", — прокомментировал пользователь.

"Если кто-то — Швеция, Нидерланды или США — вступит в войну в рамках НАТО, Турция никогда и ни в коем случае не должна участвовать в этой войне", — призвал читатель.
Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, по итогам которых премьер объявил о решении Амстердама подготовить первые 18 истребителей F-16 для их поставки ВСУ. Как заявил ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что отправка их истребителей F-16 Киеву приведет к затягиванию конфликта и еще большим страданиям граждан Украины.
В Москве также неоднократно отмечали, что страны НАТО ведут агрессивную и экспансионистскую политику в отношении России, стремятся расширить военный блок на восток и разместить свои армии и вооружения у российских рубежей. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, действия Североатлантического альянса подтверждают правильность решения о начале спецоперации на Украине.
Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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