https://ria.ru/20231229/ugroza-1918957741.html
"Вы кто такие?" Угроза Нидерландов в адрес России вызвала шок в Сети
"Вы кто такие?" Угроза Нидерландов в адрес России вызвала шок в Сети - РИА Новости, 29.12.2023
"Вы кто такие?" Угроза Нидерландов в адрес России вызвала шок в Сети
Читатели турецкой газеты Haber7 раскритиковали слова главнокомандующего армией Нидерландов Мартина Вийнена о подготовке к войне с Россией. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T13:47
2023-12-29T13:47
2023-12-29T13:47
политика
в мире
россия
нидерланды
украина
марк рютте
владимир зеленский
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901035556_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_6f336cd8bba95d9dd08e12eba059d8ca.jpg
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Читатели турецкой газеты Haber7 раскритиковали слова главнокомандующего армией Нидерландов Мартина Вийнена о подготовке к войне с Россией."Ты кто такой, чтобы говорить: "Мы должны быть готовы к войне с Россией", — от чьего имени ты говоришь?" — написал один из комментаторов."Действительно, кто такие Нидерланды по сравнению с Россией? Думаю, Голландия рассчитывает на армию НАТО, ведь у самой-то армия крохотная. Да и нет боевого опыта", — отметил второй."Заговорили как немцы", — указал третий."Русские займут вашу территорию за 12 часов. Кто вы и кто Россия", — прокомментировал пользователь."Если кто-то — Швеция, Нидерланды или США — вступит в войну в рамках НАТО, Турция никогда и ни в коем случае не должна участвовать в этой войне", — призвал читатель.Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, по итогам которых премьер объявил о решении Амстердама подготовить первые 18 истребителей F-16 для их поставки ВСУ. Как заявил ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что отправка их истребителей F-16 Киеву приведет к затягиванию конфликта и еще большим страданиям граждан Украины.В Москве также неоднократно отмечали, что страны НАТО ведут агрессивную и экспансионистскую политику в отношении России, стремятся расширить военный блок на восток и разместить свои армии и вооружения у российских рубежей. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, действия Североатлантического альянса подтверждают правильность решения о начале спецоперации на Украине.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20231229/ogon-1918918704.html
https://ria.ru/20231229/katastrofa-1918902095.html
россия
нидерланды
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901035556_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_11ba00460ff5a613c462745f7e1b86ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, в мире, россия, нидерланды, украина, марк рютте, владимир зеленский, нато
Политика, В мире, Россия, Нидерланды, Украина, Марк Рютте, Владимир Зеленский, НАТО
"Вы кто такие?" Угроза Нидерландов в адрес России вызвала шок в Сети
Читатели Haber7 раскритиковали слова главкома ВС Нидерландов о войне с Россией