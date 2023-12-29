https://ria.ru/20231229/ugroza-1918957741.html

"Вы кто такие?" Угроза Нидерландов в адрес России вызвала шок в Сети

"Вы кто такие?" Угроза Нидерландов в адрес России вызвала шок в Сети - РИА Новости, 29.12.2023

"Вы кто такие?" Угроза Нидерландов в адрес России вызвала шок в Сети

Читатели турецкой газеты Haber7 раскритиковали слова главнокомандующего армией Нидерландов Мартина Вийнена о подготовке к войне с Россией. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T13:47

2023-12-29T13:47

2023-12-29T13:47

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нато

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Читатели турецкой газеты Haber7 раскритиковали слова главнокомандующего армией Нидерландов Мартина Вийнена о подготовке к войне с Россией."Ты кто такой, чтобы говорить: "Мы должны быть готовы к войне с Россией", — от чьего имени ты говоришь?" — написал один из комментаторов."Действительно, кто такие Нидерланды по сравнению с Россией? Думаю, Голландия рассчитывает на армию НАТО, ведь у самой-то армия крохотная. Да и нет боевого опыта", — отметил второй."Заговорили как немцы", — указал третий."Русские займут вашу территорию за 12 часов. Кто вы и кто Россия", — прокомментировал пользователь."Если кто-то — Швеция, Нидерланды или США — вступит в войну в рамках НАТО, Турция никогда и ни в коем случае не должна участвовать в этой войне", — призвал читатель.Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, по итогам которых премьер объявил о решении Амстердама подготовить первые 18 истребителей F-16 для их поставки ВСУ. Как заявил ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что отправка их истребителей F-16 Киеву приведет к затягиванию конфликта и еще большим страданиям граждан Украины.В Москве также неоднократно отмечали, что страны НАТО ведут агрессивную и экспансионистскую политику в отношении России, стремятся расширить военный блок на восток и разместить свои армии и вооружения у российских рубежей. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, действия Североатлантического альянса подтверждают правильность решения о начале спецоперации на Украине.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

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