Российские войска нанесли удары по аэродромам и арсеналам ВСУ
ВС РФ за неделю нанесли 50 групповых и один массированный удар по ВПК Украины
© Минобороны РФУдары высокоточным оружием по объектам на Украине
© Минобороны РФ
Удары высокоточным оружием по объектам на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Российские войска за неделю нанесли более 50 ударов по военным объектам ВСУ, в том числе аэродромам и арсеналам, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
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"В период с 23 по 29 декабря Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения: артиллерийских боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива для военной техники", — говорится в публикации.
Кроме того, военные наносили удары по местам размещения подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников.
"Все назначенные объекты поражены", — подчеркнули в министерстве.
В пятницу украинские СМИ сообщали о взрывах во многих городах, включая Киев, Днепропетровск, Харьков и Львов. Кроме того, звуки разрывов слышали в Хмельницкой области, Одессе и Конотопе Сумской области. Позднее главком ВСУ Валерий Залужный заявил об атаке на военные, промышленные и инфраструктурные объекты.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как отмечал Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.