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Российские войска нанесли удары по аэродромам и арсеналам ВСУ - РИА Новости, 29.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:36 29.12.2023 (обновлено: 14:50 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/udary-1918954250.html
Российские войска нанесли удары по аэродромам и арсеналам ВСУ
Российские войска нанесли удары по аэродромам и арсеналам ВСУ - РИА Новости, 29.12.2023
Российские войска нанесли удары по аэродромам и арсеналам ВСУ
Российские войска за неделю нанесли более 50 ударов по военным объектам ВСУ, в том числе аэродромам и арсеналам, сообщило Минобороны в сводке о ходе... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T13:36
2023-12-29T14:50
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
днепропетровск
владимир путин
валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Российские войска за неделю нанесли более 50 ударов по военным объектам ВСУ, в том числе аэродромам и арсеналам, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."В период с 23 по 29 декабря Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения: артиллерийских боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива для военной техники", — говорится в публикации.Кроме того, военные наносили удары по местам размещения подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников."Все назначенные объекты поражены", — подчеркнули в министерстве.В пятницу украинские СМИ сообщали о взрывах во многих городах, включая Киев, Днепропетровск, Харьков и Львов. Кроме того, звуки разрывов слышали в Хмельницкой области, Одессе и Конотопе Сумской области. Позднее главком ВСУ Валерий Залужный заявил об атаке на военные, промышленные и инфраструктурные объекты.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как отмечал Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
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россия, украина, киев, днепропетровск, владимир путин, валерий залужный, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Днепропетровск, Владимир Путин, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
Российские войска нанесли удары по аэродромам и арсеналам ВСУ

ВС РФ за неделю нанесли 50 групповых и один массированный удар по ВПК Украины

© Минобороны РФУдары высокоточным оружием по объектам на Украине
Удары высокоточным оружием по объектам на Украине
© Минобороны РФ
Удары высокоточным оружием по объектам на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Российские войска за неделю нанесли более 50 ударов по военным объектам ВСУ, в том числе аэродромам и арсеналам, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
«
"В период с 23 по 29 декабря Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения: артиллерийских боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива для военной техники", — говорится в публикации.
Кроме того, военные наносили удары по местам размещения подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников.
"Все назначенные объекты поражены", — подчеркнули в министерстве.
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В пятницу украинские СМИ сообщали о взрывах во многих городах, включая Киев, Днепропетровск, Харьков и Львов. Кроме того, звуки разрывов слышали в Хмельницкой области, Одессе и Конотопе Сумской области. Позднее главком ВСУ Валерий Залужный заявил об атаке на военные, промышленные и инфраструктурные объекты.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как отмечал Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
28 декабря, 16:07
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевДнепропетровскВладимир ПутинВалерий ЗалужныйВооруженные силы Украины
 
 
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