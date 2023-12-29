https://ria.ru/20231229/udary-1918954250.html

Российские войска нанесли удары по аэродромам и арсеналам ВСУ

Российские войска нанесли удары по аэродромам и арсеналам ВСУ - РИА Новости, 29.12.2023

Российские войска нанесли удары по аэродромам и арсеналам ВСУ

Российские войска за неделю нанесли более 50 ударов по военным объектам ВСУ, в том числе аэродромам и арсеналам, сообщило Минобороны в сводке о ходе... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T13:36

2023-12-29T13:36

2023-12-29T14:50

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

днепропетровск

владимир путин

валерий залужный

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Российские войска за неделю нанесли более 50 ударов по военным объектам ВСУ, в том числе аэродромам и арсеналам, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."В период с 23 по 29 декабря Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения: артиллерийских боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива для военной техники", — говорится в публикации.Кроме того, военные наносили удары по местам размещения подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников."Все назначенные объекты поражены", — подчеркнули в министерстве.В пятницу украинские СМИ сообщали о взрывах во многих городах, включая Киев, Днепропетровск, Харьков и Львов. Кроме того, звуки разрывов слышали в Хмельницкой области, Одессе и Конотопе Сумской области. Позднее главком ВСУ Валерий Залужный заявил об атаке на военные, промышленные и инфраструктурные объекты.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как отмечал Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20231227/spetsoperatsiya-1918445390.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, киев, днепропетровск, владимир путин, валерий залужный, вооруженные силы украины