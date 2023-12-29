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Спецоперация, 29 декабря: ВС России нанесли массированный удар по Украине - РИА Новости, 29.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:20 29.12.2023 (обновлено: 20:33 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/udar-1919047188.html
Спецоперация, 29 декабря: ВС России нанесли массированный удар по Украине
Спецоперация, 29 декабря: ВС России нанесли массированный удар по Украине - РИА Новости, 29.12.2023
Спецоперация, 29 декабря: ВС России нанесли массированный удар по Украине
О массированном ударе по украинским военным объектам, награждении за освобождение Марьинки и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T20:20
2023-12-29T20:33
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
виталий кличко
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. О массированном ударе по украинским военным объектам, награждении за освобождение Марьинки и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Массированный удар по УкраинеНа всей территории Украины сегодня объявили воздушную тревогу, которая длилась почти три часа. Местные СМИ и власти сообщали о взрывах в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Запорожье, а также в Хмельницкой, Сумской и Тернопольской областях. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о повреждении станции метро "Лукьяновская". Позже Минобороны России сообщило, что за неделю по территории Украины нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием. Целями были объекты военно-промышленного комплекса, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных. Все назначенные объекты удалось поразить. Герасимов вручил награды за освобождение МарьинкиНачальник Генштаба ВС России, первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов вручил в зоне спецоперации государственные награды военным, отличившимся при освобождении Марьинки в ДНР. Как сообщило Минобороны, бойцы получили ордена Мужества, медали "За отвагу" и "За храбрость", Георгиевские кресты IV степени и памятные подарки. &quot;Я хочу вручить личному составу 150-й дивизии и 5-й мотострелковой бригады честно заработанные награды за то, что выполнили своевременно задачи, овладели Марьинкой. Я вас всех поздравляю с этими наградами, желаю дальнейших боевых успехов, крепкого здоровья, живыми и невредимыми вернуться домой&quot;, — сказал Герасимов.ПВО сбила три ракеты над Белгородской областьюРоссийские средства ПВО около 15:00 мск уничтожили три украинские ракеты HARM производства США над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны. Кроме того, украинские беспилотники удалось сбить над Курской и Брянской областями. Ход спецоперацииРоссийские войска отразили 79 атак ВСУ за неделю на разных направлениях. Потери ВСУ составили порядка 4685 военнослужащих, а также 17 танков. В течение недели сдались в плен 43 украинских военнослужащих, 22 из них — на Купянском направлении. Средства ПВО и авиация за неделю сбили десять самолетов и два вертолета Воздушных сил Украины. Авиация и ракетные войска уничтожили пусковые установки норвежского ЗРК NASAMS, немецкого IRIS-T и французского Crotale-NG. На Херсонском направлении удалось сорвать попытки переброски диверсионных групп ВСУ на острова и левый берег Днепра, за неделю уничтожено 17 лодок.
https://ria.ru/20231229/vozrozhdenie-1919011261.html
https://ria.ru/20231229/raketa-1919016169.html
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украина, россия, киев, виталий кличко, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Виталий Кличко, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Спецоперация, 29 декабря: ВС России нанесли массированный удар по Украине

Российские войска нанесли массированный удар по военным объектам Украины

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. О массированном ударе по украинским военным объектам, награждении за освобождение Марьинки и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.

Массированный удар по Украине

На всей территории Украины сегодня объявили воздушную тревогу, которая длилась почти три часа. Местные СМИ и власти сообщали о взрывах в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Запорожье, а также в Хмельницкой, Сумской и Тернопольской областях. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о повреждении станции метро "Лукьяновская".
Позже Минобороны России сообщило, что за неделю по территории Украины нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием. Целями были объекты военно-промышленного комплекса, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных. Все назначенные объекты удалось поразить.
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Герасимов вручил награды за освобождение Марьинки

Начальник Генштаба ВС России, первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов вручил в зоне спецоперации государственные награды военным, отличившимся при освобождении Марьинки в ДНР. Как сообщило Минобороны, бойцы получили ордена Мужества, медали "За отвагу" и "За храбрость", Георгиевские кресты IV степени и памятные подарки.
«

"Я хочу вручить личному составу 150-й дивизии и 5-й мотострелковой бригады честно заработанные награды за то, что выполнили своевременно задачи, овладели Марьинкой. Я вас всех поздравляю с этими наградами, желаю дальнейших боевых успехов, крепкого здоровья, живыми и невредимыми вернуться домой", — сказал Герасимов.

ПВО сбила три ракеты над Белгородской областью

Российские средства ПВО около 15:00 мск уничтожили три украинские ракеты HARM производства США над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны. Кроме того, украинские беспилотники удалось сбить над Курской и Брянской областями.
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Ход спецоперации

Российские войска отразили 79 атак ВСУ за неделю на разных направлениях. Потери ВСУ составили порядка 4685 военнослужащих, а также 17 танков.
В течение недели сдались в плен 43 украинских военнослужащих, 22 из них — на Купянском направлении.
Средства ПВО и авиация за неделю сбили десять самолетов и два вертолета Воздушных сил Украины. Авиация и ракетные войска уничтожили пусковые установки норвежского ЗРК NASAMS, немецкого IRIS-T и французского Crotale-NG. На Херсонском направлении удалось сорвать попытки переброски диверсионных групп ВСУ на острова и левый берег Днепра, за неделю уничтожено 17 лодок.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевВиталий КличкоВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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