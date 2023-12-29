https://ria.ru/20231229/trevoga-1919067804.html
В нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу
В нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.12.2023
В нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T23:22
2023-12-29T23:22
2023-12-29T23:28
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным карты, сигнал тревоги первым прозвучал в Харьковской области - в 21.51 мск, затем в Николаевской области – в 21.54, в Одесской – в 22.11, в Днепропетровской и Полтавской – в 23.03, а также в Кировоградской – в 23.04.Позднее, в 23.22, воздушная тревога прозвучала и в Винницкой области.Украинские СМИ также сообщают о взрывах в Харьковской области и в подконтрольном Киеву Херсоне.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, полтавская область, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтавская область, Украина, Харьковская область
В нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу
В Одесской, Полтавской и еще пяти областях Украины объявили воздушную тревогу