В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Полтавской и еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища на Украине
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, сигнал тревоги первым прозвучал в Харьковской области - в 14.44 мск, в 15.05 тревога распространилась на другие регионы.
Ранее в пятницу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, которая длилась почти три часа. Украинские СМИ и власти сообщали о взрывах в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, а также в Хмельницкой, Сумской и Тернопольской областях. Позже главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил об атаке на объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.