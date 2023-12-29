https://ria.ru/20231229/trevoga-1918884404.html
Почти на всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Почти на всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.12.2023
Почти на всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена почти на всей территории Украины, в том числе в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T06:15
2023-12-29T06:15
2023-12-29T06:15
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена почти на всей территории Украины, в том числе в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигналы тревоги не звучат лишь в четырех областях Украины: Николаевской, Одесской, Закарпатской и Ивано-Франковской. Кроме того, тревога объявлена на подконтрольных Киеву районах Запорожской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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украина, киев, запорожская область, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, В мире
Почти на всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Почти во всей Украине объявили воздушную тревогу, в том числе в Киеве