https://ria.ru/20231229/tranzit-1919005007.html

Россия и Казахстан обсудили транзит животноводческой продукции

Россия и Казахстан обсудили транзит животноводческой продукции - РИА Новости, 29.12.2023

Россия и Казахстан обсудили транзит животноводческой продукции

Руководитель Россельхознадзора РФ Сергей Данкверт провел переговоры с вице-министром сельского хозяйства Казахстана Амангалием Бердалиным по вопросу транзита... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T16:02

2023-12-29T16:02

2023-12-29T16:02

россия

сергей данкверт

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Руководитель Россельхознадзора РФ Сергей Данкверт провел переговоры с вице-министром сельского хозяйства Казахстана Амангалием Бердалиным по вопросу транзита животноводческой продукции по территории России и Казахстана, сообщило российское ведомство. "В ходе совещания стороны обсудили эпизоотическую ситуацию по болезням животных, сложившуюся внутри обеих стран, а также транзит животноводческой продукции как по территории России, так и Казахстана", - говорится в сообщении. Стороны договорились провести более детальные переговоры по данным темам 10 января 2024 года. В начале неделе источник, знакомый с ситуацией, сообщал РИА Новости, что Россельхознадзор намерен ввести ограничения на транзит по территории РФ в Казахстан всей птицеводческой продукции из США.

https://ria.ru/20230404/eksport-1862856765.html

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россия, сергей данкверт, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)