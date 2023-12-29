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Россия и Казахстан обсудили транзит животноводческой продукции - РИА Новости, 29.12.2023
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16:02 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/tranzit-1919005007.html
Россия и Казахстан обсудили транзит животноводческой продукции
Россия и Казахстан обсудили транзит животноводческой продукции - РИА Новости, 29.12.2023
Россия и Казахстан обсудили транзит животноводческой продукции
Руководитель Россельхознадзора РФ Сергей Данкверт провел переговоры с вице-министром сельского хозяйства Казахстана Амангалием Бердалиным по вопросу транзита... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T16:02
2023-12-29T16:02
россия
сергей данкверт
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Руководитель Россельхознадзора РФ Сергей Данкверт провел переговоры с вице-министром сельского хозяйства Казахстана Амангалием Бердалиным по вопросу транзита животноводческой продукции по территории России и Казахстана, сообщило российское ведомство. "В ходе совещания стороны обсудили эпизоотическую ситуацию по болезням животных, сложившуюся внутри обеих стран, а также транзит животноводческой продукции как по территории России, так и Казахстана", - говорится в сообщении. Стороны договорились провести более детальные переговоры по данным темам 10 января 2024 года. В начале неделе источник, знакомый с ситуацией, сообщал РИА Новости, что Россельхознадзор намерен ввести ограничения на транзит по территории РФ в Казахстан всей птицеводческой продукции из США.
https://ria.ru/20230404/eksport-1862856765.html
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россия, сергей данкверт, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Россия, Сергей Данкверт, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Россия и Казахстан обсудили транзит животноводческой продукции

Россельхознадзор: Россия и Казахстан обсудили транзит животноводческой продукции

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКоровы на животноводческой ферме
Коровы на животноводческой ферме - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Коровы на животноводческой ферме. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Руководитель Россельхознадзора РФ Сергей Данкверт провел переговоры с вице-министром сельского хозяйства Казахстана Амангалием Бердалиным по вопросу транзита животноводческой продукции по территории России и Казахстана, сообщило российское ведомство.
"В ходе совещания стороны обсудили эпизоотическую ситуацию по болезням животных, сложившуюся внутри обеих стран, а также транзит животноводческой продукции как по территории России, так и Казахстана", - говорится в сообщении.
Стороны договорились провести более детальные переговоры по данным темам 10 января 2024 года.
В начале неделе источник, знакомый с ситуацией, сообщал РИА Новости, что Россельхознадзор намерен ввести ограничения на транзит по территории РФ в Казахстан всей птицеводческой продукции из США.
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