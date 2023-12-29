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Власти штата Мэн отказались допустить Трампа до праймериз - РИА Новости, 29.12.2023
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03:07 29.12.2023 (обновлено: 11:15 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/tramp-1918876637.html
Власти штата Мэн отказались допустить Трампа до праймериз
Власти штата Мэн отказались допустить Трампа до праймериз - РИА Новости, 29.12.2023
Власти штата Мэн отказались допустить Трампа до праймериз
Власти Мэна не допустят бывшего президента США Дональда Трампа до предварительных выборов республиканцев в регионе за штурм Капитолия, заявила госсекретарь... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T03:07
2023-12-29T11:15
мэн (штат)
в мире
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ВАШИНГТОН, 29 дек — РИА Новости. Власти Мэна не допустят бывшего президента США Дональда Трампа до предварительных выборов республиканцев в регионе за штурм Капитолия, заявила госсекретарь штата Шенна Белоуз.&quot;Я считаю, что документ о правомочности его участия в выборах недействителен, потому что он не может занимать выборную должность на основании части третьей 14-й поправки к конституции&quot;, — говорится в ее постановлении.Указанная норма запрещает избираться тем, кто, занимая госдолжность, участвовал в мятеже против США. По словам Беллоуз, в своем решении она учла представленные доказательства, что штурм Капитолия 6 января 2021 года якобы произошел "с ведома, по указанию и при поддержке" Трампа.Госсекретарь при этом добавила, что, учитывая необходимость подготовки к праймериз в штате, которые пройдут 5 марта, она приостанавливает действие постановления до тех пор, пока "вышестоящий суд или иная апелляционная инстанция не вынесет своего решения или время для обжалования истечет".Штаб Трампа уже заявил о намерении обжаловать решение Белоуз, назвав его "попыткой украсть выборы и вмешательством в них", а также указав на членство чиновницы в Демпартии.Ранее экс-президента не допустили до участия в праймериз республиканцев в Колорадо, которые также намечены на 5 марта с сертификацией кандидатов 5 января. Госсекретарь этого штата Джена Гризвольд заявила, что политик сможет участвовать в выборах, если его дисквалификацию к указанным датам не подтвердит Верховный суд США.Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. Силовики арестовали сотни человек по обвинениям, связанным с участием в штурме. Трампа обвинили по четырем статьям: "Сговор с целью обмана США", "Сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "Вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры", а также "Сговор против прав". Экс-президент заявил в суде о своей невиновности.
https://ria.ru/20231229/tramp-1918867352.html
https://ria.ru/20231226/ssha-1918073815.html
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мэн (штат), в мире, сша, колорадо, дональд трамп, выборы президента сша
Мэн (штат), В мире, США, Колорадо, Дональд Трамп, Выборы президента США
Власти штата Мэн отказались допустить Трампа до праймериз

Власти штата Мэн отказали Трампу в допуске к праймериз

© AP Photo / Bryan WoolstonБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© AP Photo / Bryan Woolston
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 дек — РИА Новости. Власти Мэна не допустят бывшего президента США Дональда Трампа до предварительных выборов республиканцев в регионе за штурм Капитолия, заявила госсекретарь штата Шенна Белоуз.
«

"Я считаю, что документ о правомочности его участия в выборах недействителен, потому что он не может занимать выборную должность на основании части третьей 14-й поправки к конституции", — говорится в ее постановлении.

Указанная норма запрещает избираться тем, кто, занимая госдолжность, участвовал в мятеже против США. По словам Беллоуз, в своем решении она учла представленные доказательства, что штурм Капитолия 6 января 2021 года якобы произошел "с ведома, по указанию и при поддержке" Трампа.
Госсекретарь при этом добавила, что, учитывая необходимость подготовки к праймериз в штате, которые пройдут 5 марта, она приостанавливает действие постановления до тех пор, пока "вышестоящий суд или иная апелляционная инстанция не вынесет своего решения или время для обжалования истечет".
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
В Колорадо допустили возможность восстановления Трампа на праймериз
00:20
Штаб Трампа уже заявил о намерении обжаловать решение Белоуз, назвав его "попыткой украсть выборы и вмешательством в них", а также указав на членство чиновницы в Демпартии.
Ранее экс-президента не допустили до участия в праймериз республиканцев в Колорадо, которые также намечены на 5 марта с сертификацией кандидатов 5 января. Госсекретарь этого штата Джена Гризвольд заявила, что политик сможет участвовать в выборах, если его дисквалификацию к указанным датам не подтвердит Верховный суд США.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. Силовики арестовали сотни человек по обвинениям, связанным с участием в штурме. Трампа обвинили по четырем статьям: "Сговор с целью обмана США", "Сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "Вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры", а также "Сговор против прав". Экс-президент заявил в суде о своей невиновности.
Агент ФБР - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
СМИ: колорадским судьям, отстранившим Трампа от праймериз, поступили угрозы
26 декабря, 04:00
 
Мэн (штат)В миреСШАКолорадоДональд ТрампВыборы президента США
 
 
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