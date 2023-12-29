https://ria.ru/20231229/tramp-1918867352.html

В Колорадо допустили возможность восстановления Трампа на праймериз

В Колорадо допустили возможность восстановления Трампа на праймериз - РИА Новости, 29.12.2023

В Колорадо допустили возможность восстановления Трампа на праймериз

Экс-президента США Дональда Трампа восстановят в бюллетенях республиканских праймериз в Колодрадо, если его дисквалификация не будет утверждена федеральным... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T00:20

2023-12-29T00:20

2023-12-29T00:20

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ВАШИНГТОН, 29 дек – РИА Новости. Экс-президента США Дональда Трампа восстановят в бюллетенях республиканских праймериз в Колодрадо, если его дисквалификация не будет утверждена федеральным верховным судом, заявила госсекретарь штата Джена Гризвольд. Местный актив республиканцев ранее опротестовал решение верховного суда штата, который отстранил Трампа от участия в колорадских праймериз. "Дональд Трамп будет включен в качестве кандидата в бюллетени президентских праймериз в Колорадо 2024 года в день сертификации - 5 января 2024 года, если верховный суд США не откажется принять дело к рассмотрению или иным образом утвердит решение верховного суда Колорадо", - заявила Гризвольд. Она призвала верховный суд проявить оперативность с учетом приближающегося "дедлайна". Основанием для снятия Трампа с праймериз, по итогам которых республиканцы выбирают своего кандидата в президенты в 2024 году, колорадские судьи посчитали его якобы причастность к "мятежу" – штурму Капитолия 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом электоральной победы соперника-демократа Джо Байдена.

https://ria.ru/20231227/zhertva-1918573834.html

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колорадо, сша, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша, в мире