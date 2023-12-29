https://ria.ru/20231229/ternopol-1919011675.html

На Украине уволили главу Тернопольской областной военной администрации

На Украине уволили главу Тернопольской областной военной администрации - РИА Новости, 29.12.2023

На Украине уволили главу Тернопольской областной военной администрации

Власти Украины уволили главу Тернопольской областной государственной администрации Владимира Труша, соответствующий указ опубликован на сайте офиса Владимира... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T16:22

2023-12-29T16:22

2023-12-29T16:40

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владимир зеленский

тернопольская область

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Власти Украины уволили главу Тернопольской областной государственной администрации Владимира Труша, соответствующий указ опубликован на сайте офиса Владимира Зеленского. "Уволить Труша Владимира Любомировича с должности главы Тернопольской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в указе. В среду правительство Украины согласовал увольнение Труша, он возглавлял Тернопольскую обладминистрацию с марта 2020 года. Летом Специальная антикоррупционная прокуратура Украины сообщала о задержании главы Тернопольского облсовета Михаила Головко по подозрению в получении взятки, были также задержаны двое заместителей Труша − Игорь Демьянчук и Игорь Гайдук. По данным следствия, чиновники требовали почти 1,8 миллиона гривен (более 47 тысяч долларов) у владельца предприятия за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета. Связано ли увольнение с предшествующими событиями, неизвестно.

https://ria.ru/20231228/ukraina-1918820443.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, тернопольская область