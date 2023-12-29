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Теракты в Волгограде в декабре 2013 года

Теракты в Волгограде в декабре 2013 года - РИА Новости, 29.12.2023

Теракты в Волгограде в декабре 2013 года

В конце 2013 года в Волгограде произошел двойной теракт: 29 декабря на железнодорожном вокзале смертник подорвал себя у рамок металлоискателей, еще один взрыв... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T02:16

2023-12-29T02:16

2023-12-29T02:16

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В конце 2013 года в Волгограде произошел двойной теракт: 29 декабря на железнодорожном вокзале смертник подорвал себя у рамок металлоискателей, еще один взрыв произошел в городе на следующий день в утренний час пик в переполненном троллейбусе. Теракты унесли жизни более 30 человек, свыше 70 были ранены. 29 декабря около 13 часов дня в здании железнодорожного вокзала в Волгограде прогремел взрыв. Взрывное устройство сработало между входными дверями и турникетами.Взрыв произошел в тот момент, когда старший сержант транспортной полиции Дмитрий Маковкин пытался на входе в здание железнодорожного вокзала остановить подозрительного мужчину, который оказался террористом. Мужчина, увидев, что к нему идет полицейский, привел в действие взрывное устройство. Его мощность составила, по данным Следственного комитета, не менее 10 килограммов в тротиловом эквиваленте. При взрыве погибли 18 человек, в том числе и полицейский Дмитрий Маковкин, десятки пострадали.По сообщению силовиков, если бы не система безопасности и бдительность полицейских, то смертнику удалось бы проникнуть внутрь здания вокзала и жертв могло быть больше.На месте взрыва первыми на помощь раненым пришли таксисты. Очень многих они доставили в больницы на своих машинах сразу после случившегося.Первые машины скорой помощи прибыли на место трагедии через четыре минуты. А всего там работало 46 таких автомобилей. При этом пострадавших распределяли по больницам еще на этапе их принятия "неотложкой" с помощью системы ГЛОНАСС.По указанию президента РФ МЧС направил в Волгоград специальный самолет Ил-76, который доставил высококлассных специалистов-медиков и необходимое медицинское оборудование. Уже на следующий день после трагедии наиболее "тяжелых" пострадавших стали транспортировать в ведущие профильные медучреждения страны.29 декабря с 19.00 в Волгоградской области был введен высокий уровень террористической опасности ("желтый") на 15 суток. В ходе осмотра места происшествия была обнаружена невзорвавшаяся граната Ф-1, которую уничтожили на месте специалисты-взрывотехники.По факту взрыва следственные органы Следственного комитета России возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 205 Уголовного кодекса РФ (теракт), статьей 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).Второй за сутки теракт в Волгограде был совершен 30 декабря в 08.27 в троллейбусе № 15 в Дзержинском районе города.Переполненное транспортное средство двигалось в час пик из спального района в центр города. Взрыв произошел в тот момент, когда троллейбус отъезжал от остановки "Качинское училище", находящейся неподалеку от рынка в Дзержинском районе города. Позже в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что в троллейбусе бомбу мощностью четыре килограмма в тротиловом эквиваленте привел в действие террорист-смертник. В результате взрыва погибли 16 человек, более 20 пострадали. Салон троллейбуса полностью выгорел, но водитель остался жив. Взрывной волной выбило стекла в соседних домах.На месте ЧП работали все оперативные службы. Общая группировка сил и средств составляла более 450 человек и более 120 единиц техники, в том числе от МЧС России более 200 человек личного состава и более 30 единиц техники.Всего к ликвидации последствий двух взрывов привлекались 1837 человек и 506 единиц техники, в том числе от МЧС России – 994 человека и 236 единиц техники.В результате двух терактов погибли 34 человека, 78 человек госпитализировали с травмами различной степени тяжести.Основными травмами пострадавших были разрывы барабанных перепонок, контузии, сотрясения мозга, переломы, повреждения и порезы мягких тканей – лица, тела, рук, ног. Наиболее тяжело пострадавшие получили проникающие ранения, разрывы внутренних органов, открытые переломы черепа.Первоначально после взрыва на железнодорожном вокзале губернатор Волгоградской области объявил трехдневный траур с 1 по 3 января, но после второго теракта был объявлен пятидневный траур с 30 декабря. Во многих других регионах также отменили увеселительные мероприятия, новогодние фейерверки и концерты в знак солидарности с волгоградцами.По факту взрыва в троллейбусе было возбуждено уголовное дело по статьям "теракт" и "незаконный оборот оружия". Следствие не исключало версию о том, что теракты на железнодорожном вокзале и в троллейбусе в Волгограде связаны, так как и в том, и другом взрывных устройствах поражающие элементы были идентичны.После терактов в Волгограде проводилась операция "Вихрь-антитеррор". Под усиленную охрану были взяты объекты жизнеобеспечения. Граждане оказывали активную помощь полицейским, они сообщали о подозрительных гражданах и предметах.30 декабря директор ФСБ Александр Бортников прибыл в Волгоград, где провел совместное совещание НАК и оперативного штаба Волгоградской области. Рано утром 1 января 2014 года в Волгоград прилетел президент РФ Владимир Путин. Он провел в областной администрации совещание по борьбе с терроризмом, а также посетил одну из больниц, куда были доставлены пострадавшие от терактов в городе.Волгоградский полицейский Дмитрий Маковкин, закрывший собой людей от смертника на вокзале, посмертно был награжден медалью "За заслуги перед Волгоградской областью", орденом Мужества и Орденом святого благоверного князя Дмитрия Донского первой степени. В память о нем на фасаде здания волгоградского филиала института управления, где учился Маковкин, была установлена памятная доска.Также был награжден посмертно орденом Мужества инспектор по досмотру вокзала Сергей Наливайко, погибший при теракте. Его коллегу Дениса Андреева наградили медалью "За отвагу" (посмертно). Эти же награды получили, в частности, выжившие при теракте инспектор Наталья Дудина, полицейские Евгений Петелин и Виталий Цыганов.7 мая 2014 года в Волгограде открыли восстановленное после теракта здание железнодорожного вокзала. На входе в него установили мемориальную доску, которая увековечила память погибших в результате террористической атаки 29 декабря 2013 года.В июне 2014 года в Волгограде недалеко от места взрыва в переполненном троллейбусе была установлена гранитная плита с надписью "Памяти жертв террористического акта 30 декабря 2013 года". В 2015 году в ходе реконструкции на нее были нанесены имена погибших.В результате тесного взаимодействия Следственного комитета и ФСБ России были полностью установлены обстоятельства терактов, совершенных в Волгограде в конце 2013 года, а также все лица, причастные к ним.Следствие установило, что в конце 2013 года лидер диверсионно-террористической группы "Кадарская" Джамалтин Мирзаев, созданной им на территории республики Дагестан, а также активные участники этого незаконного вооруженного формирования Юсуп Яхьяев, Насрулла Темирханов и Арсен Дадаев запланировали террористическую атаку на Волгоград. С этой целью они подготовили террористов-смертников Аскера Самедова и Сулеймана Магомедова, которых оснастили самодельными взрывными устройствами, созданными на основе осколочно-фугасных артиллерийских снарядов. Пособничество в этом им оказывали жители республики Алаутдин Дадаев и Ибрагим Магомедов, которые предоставляли свои домовладения для временного убежища и изготовления взрывных устройств. Для транспортировки исполнителей терактов в Волгоград были привлечены братья Магомед и Тагир Батировы, занимавшиеся грузовыми перевозками. Они специально приобрели 188 тюков сена и разместили их в кузове автомобиля "Камаз", где и спрятались смертники Аскер Самедов и Сулейман Магомедов. По данным следствия, братья Батировы высадили смертников у поселка Дубовый Овраг в Волгоградской области 28 декабря. Переночевав в частной гостинице, смертники отправились в областной центр, где Самедов практически сразу же совершил самоподрыв в здании железнодорожного вокзала, а Магомедов, переночевав в одной из гостиниц города, утром 30 декабря привел в действие самодельное взрывное устройство в переполненном троллейбусе.В конце января 2014 года на территории Дагестана были задержаны братья Батировы.5 февраля 2014 года в ходе спецоперации Мирзаев, Темирханов, Яхьяев и Арсен Дадаев были блокированы в доме Ибрагима Магомедова в городе Избербаше в Дагестане. В ответ на предложение сложить оружие и сдаться они оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и были уничтожены ответным огнем. Ибрагим Магомедов был задержан.Алаутдина Дадаева задержали 20 февраля 2014 года на территории Дагестана. В ходе обыска в его жилище был обнаружен тайный схрон, в котором находилось множество оружия и боеприпасов, укомплектованные самодельные взрывные устройства, схемы их создания. Террористы планировали совершить еще несколько терактов, чтобы дестабилизировать обстановку в стране.5 декабря 2014 года Дзержинский районный суд Волгограда вынес приговор четверым жителям Дагестана, причастным к взрывам. Приговором суда Дадаеву и Магомедову назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы каждому с отбыванием в колонии строгого режима, братьям Батировым – по три года 10 месяцев с отбыванием в колонии общего режима и всем с последующим ограничением свободы сроком на два года.Сторона защиты обжаловала приговор в апелляционном порядке, настаивая на невиновности осужденных. Однако судебная коллегия по уголовным делам Волгоградского областного суда оставила приговор Дзержинского районного суда без изменений, апелляционные жалобы без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу в начале июля 2015 года.В декабре 2016 года в Дагестане был ликвидирован лидер боевиков Рустам Асельдеров, который, по данным ФСБ, был причастен к терактам в Волгограде.

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справки, волгоград, волгоградская область, терроризм, взрывы