https://ria.ru/20231229/terakt-1918955691.html

В Волгограде почтили память погибших десять лет назад в теракте на вокзале

В Волгограде почтили память погибших десять лет назад в теракте на вокзале - РИА Новости, 29.12.2023

В Волгограде почтили память погибших десять лет назад в теракте на вокзале

Волгоградцы зажгли поминальные свечи и возложили цветы в память о погибших в теракте на железнодорожном вокзале в 2013 году, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T13:41

2023-12-29T13:41

2023-12-29T13:41

волгоград

происшествия

теракт на вокзале в волгограде (2013)

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ВОЛГОГРАД, 29 дек - РИА Новости. Волгоградцы зажгли поминальные свечи и возложили цветы в память о погибших в теракте на железнодорожном вокзале в 2013 году, передает корреспондент РИА Новости. Около 12 часов возле центрального железнодорожного вокзала в Волгограде стали собираться люди, здесь возле входа в здание установлена гранитная плита в память о жертвах теракта 29 декабря 2013 года. Каждый год сюда приходят жители города вспомнить о погибших. "В день теракта мы были на посту, помним, что произошло в тот день. С годами такое не забывается и не забудется", - рассказали РИА Новости полицейские, которые пришли почтить память погибшего коллеги Дмитрия Маковкина, остановившего на входе вокзала подозрительного мужчину. Террорист, увидев полицейского, привел бомбу в действие. Во время траурной церемонии назвали имена всех 18 погибших в теракте. Затем была объявлена минута молчания. После панихиды по погибшим, которую провел митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, жители города возложили цветы к памятному знаку.

https://ria.ru/20231229/terakty_v_volgograde-1918438635.html

https://ria.ru/20220201/kostyushkin-1770517038.html

волгоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

волгоград, происшествия, теракт на вокзале в волгограде (2013)