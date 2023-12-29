https://ria.ru/20231229/terakt-1918955691.html
В Волгограде почтили память погибших десять лет назад в теракте на вокзале
В Волгограде почтили память погибших десять лет назад в теракте на вокзале - РИА Новости, 29.12.2023
В Волгограде почтили память погибших десять лет назад в теракте на вокзале
Волгоградцы зажгли поминальные свечи и возложили цветы в память о погибших в теракте на железнодорожном вокзале в 2013 году, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T13:41
2023-12-29T13:41
2023-12-29T13:41
волгоград
происшествия
теракт на вокзале в волгограде (2013)
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ВОЛГОГРАД, 29 дек - РИА Новости. Волгоградцы зажгли поминальные свечи и возложили цветы в память о погибших в теракте на железнодорожном вокзале в 2013 году, передает корреспондент РИА Новости. Около 12 часов возле центрального железнодорожного вокзала в Волгограде стали собираться люди, здесь возле входа в здание установлена гранитная плита в память о жертвах теракта 29 декабря 2013 года. Каждый год сюда приходят жители города вспомнить о погибших. "В день теракта мы были на посту, помним, что произошло в тот день. С годами такое не забывается и не забудется", - рассказали РИА Новости полицейские, которые пришли почтить память погибшего коллеги Дмитрия Маковкина, остановившего на входе вокзала подозрительного мужчину. Террорист, увидев полицейского, привел бомбу в действие. Во время траурной церемонии назвали имена всех 18 погибших в теракте. Затем была объявлена минута молчания. После панихиды по погибшим, которую провел митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, жители города возложили цветы к памятному знаку.
https://ria.ru/20231229/terakty_v_volgograde-1918438635.html
https://ria.ru/20220201/kostyushkin-1770517038.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоград, происшествия, теракт на вокзале в волгограде (2013)
Волгоград, Происшествия, Теракт на вокзале в Волгограде (2013)
В Волгограде почтили память погибших десять лет назад в теракте на вокзале
Волгоградцы почтили память погибших в теракте на вокзале в 2013 году
ВОЛГОГРАД, 29 дек - РИА Новости. Волгоградцы зажгли поминальные свечи и возложили цветы в память о погибших в теракте на железнодорожном вокзале в 2013 году, передает корреспондент РИА Новости.
В конце 2013 года в Волгограде произошел двойной теракт. 29 декабря в 12.43 взрыв прогремел на железнодорожном вокзале. Бомбу привел в действие террорист-смертник, когда его остановили для досмотра. Погибли 18 человек, десятки пострадали. Второй теракт был совершен 30 декабря в 08.27 в троллейбусе №15 в Дзержинском районе города, погибли 16 человек. В результате двух терактов погибли 34 человека, 78 человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Теракты в Волгограде в декабре 2013 года
Около 12 часов возле центрального железнодорожного вокзала в Волгограде стали собираться люди, здесь возле входа в здание установлена гранитная плита в память о жертвах теракта 29 декабря 2013 года. Каждый год сюда приходят жители города вспомнить о погибших.
"В день теракта мы были на посту, помним, что произошло в тот день. С годами такое не забывается и не забудется", - рассказали РИА Новости полицейские, которые пришли почтить память погибшего коллеги Дмитрия Маковкина, остановившего на входе вокзала подозрительного мужчину. Террорист, увидев полицейского, привел бомбу в действие.
Во время траурной церемонии назвали имена всех 18 погибших в теракте. Затем была объявлена минута молчания. После панихиды по погибшим, которую провел митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, жители города возложили цветы к памятному знаку.
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