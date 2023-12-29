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В Тульской области на обочине нашли тело 70-летней москвички
В Тульской области на обочине нашли тело 70-летней москвички - РИА Новости, 29.12.2023
В Тульской области на обочине нашли тело 70-летней москвички
Тело 70-летней москвички с повреждениями в области головы нашли в Тульской области на обочине дороги, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК по Московской области. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T23:19
2023-12-29T23:19
2023-12-29T23:19
происшествия
тульская область
кашира
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Тело 70-летней москвички с повреждениями в области головы нашли в Тульской области на обочине дороги, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК по Московской области. Уголовное дело об убийстве возбудили в Подмосковье 23 декабря после исчезновения 70-летней москвички, которая поехала в Каширу на электричке на дачу. Она позвонила дочери и сказала, что пожилой мужчина несколько раз ударил ее по голове и затащил в машину, затем телефон оказался вне зоны доступа. Был арестован 72-летний житель деревни Топканово, недавно отбывший срок за изнасилование и покушение, ему предъявлено обвинение. "Сегодня в Веневском районе Тульской области на обочине дороги местными жителями найдено тело 70-летней москвички с повреждениями в области головы. В настоящее время на месте работают следовали и криминалисты ГСУ СК России по Московской области. Проводится осмотр", - говорится в сообщении. Отмечается, что в пятницу с участием обвиняемого провели ряд следственных действий. Он, по данным следствия, выдвигал разные версии произошедшего, "которые не согласуются как между собой, так и с материалами уголовного дела". Убийство расследуется.
https://ria.ru/20231229/telo-1919058927.html
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происшествия, тульская область, кашира, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тульская область, Кашира, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В Тульской области на обочине нашли тело 70-летней москвички
На обочине под Тулой нашли тело 70-летней москвички, которая пропала в Кашире