https://ria.ru/20231229/telo-1919058927.html

В Подмосковье нашли тело отца Владимира Легойды с колото-резаными ранами

В Подмосковье нашли тело отца Владимира Легойды с колото-резаными ранами - РИА Новости, 29.12.2023

В Подмосковье нашли тело отца Владимира Легойды с колото-резаными ранами

В Ленинском городском округе Подмосковья нашли тело пожилого человека, сообщили в пресс-службе СК. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T21:15

2023-12-29T21:15

2023-12-29T21:47

владимир легойда

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

происшествия

россия

александр бастрыкин

московский патриархат

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1919060762_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0b39a737f2291c40689ff519760142bd.jpg

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В Ленинском городском округе Подмосковья нашли тело пожилого человека, сообщили в пресс-службе СК."По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (часть первая статьи 105 УК РФ ("Убийство")", — сказали в ведомстве.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет об отце председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды.По информации следствия, тело 90-летнего мужчины обнаружили на обочине дороги со множеством колото-резаных ран. Сейчас на месте работают наиболее опытные сотрудники регионального управления СК.Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Александру Старикову представить оперативный доклад о проведенных первоначальных следственных действиях и обстоятельствах произошедшего. Ход расследования поставлен на контроль.

https://ria.ru/20231229/ubiystvo-1919019152.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Следователи на месте убийства отца Владимира Легойды Следователи работают на месте убийства 90-летнего мужчины в Ленинском городском округе Подмосковья 2023-12-29T21:15 true PT0M15S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир легойда, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия, россия, александр бастрыкин, московский патриархат