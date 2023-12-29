https://ria.ru/20231229/telo-1919058927.html
В Подмосковье нашли тело отца Владимира Легойды с колото-резаными ранами
В Подмосковье нашли тело отца Владимира Легойды с колото-резаными ранами - РИА Новости, 29.12.2023
В Подмосковье нашли тело отца Владимира Легойды с колото-резаными ранами
В Ленинском городском округе Подмосковья нашли тело пожилого человека, сообщили в пресс-службе СК. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T21:15
2023-12-29T21:15
2023-12-29T21:47
владимир легойда
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
происшествия
россия
александр бастрыкин
московский патриархат
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В Ленинском городском округе Подмосковья нашли тело пожилого человека, сообщили в пресс-службе СК."По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (часть первая статьи 105 УК РФ ("Убийство")", — сказали в ведомстве.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет об отце председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды.По информации следствия, тело 90-летнего мужчины обнаружили на обочине дороги со множеством колото-резаных ран. Сейчас на месте работают наиболее опытные сотрудники регионального управления СК.Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Александру Старикову представить оперативный доклад о проведенных первоначальных следственных действиях и обстоятельствах произошедшего. Ход расследования поставлен на контроль.
https://ria.ru/20231229/ubiystvo-1919019152.html
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Следователи на месте убийства отца Владимира Легойды
Следователи работают на месте убийства 90-летнего мужчины в Ленинском городском округе Подмосковья
2023-12-29T21:15
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РИА Новости
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владимир легойда, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия, россия, александр бастрыкин, московский патриархат
Владимир Легойда, Следственный комитет России (СК РФ), Московская область (Подмосковье), Происшествия, Россия, Александр Бастрыкин, Московский Патриархат
В Подмосковье нашли тело отца Владимира Легойды с колото-резаными ранами
В Подмосковье нашли тело 90-летнего отца Легойды с колото-резаными ранами