Губернатор Техаса обвинил Байдена в разрушении США из-за мигрантов
Губернатор Техаса Эббот: позиция Байдена по нелегальным мигрантам разрушает США
© AP Photo / Dario Lopez-MillsГубернатор Техаса Грег Эбботт
© AP Photo / Dario Lopez-Mills
Губернатор Техаса Грег Эбботт . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Губернатор Техаса Грэг Эббот обвинил президента США Джо Байдена в разрушении страны из-за позиции федеральных властей по нелегальным мигрантам.
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"Байден разрушает Америку, Техас пытается сохранить ее", - написал Эббот в соцсети Х.
Так он отреагировал на сообщение о том, что минюст США предупредил власти штата о готовности подать иск, если Техас станет применять закон, позволяющий арестовывать, уголовно преследовать и сажать в тюрьму подозреваемых в незаконном пересечении границы, а также выдворять нелегалов по решению суда. Федеральные власти до 3 января ждут от руководства штата заверений в том, что Техас воздержится от применения нормы. Администрация США указывает, что в противном случае действия штата станут неконституционными, подорвут отношения с Мексикой и криминализируют то, что и так не считается законным на федеральном уровне.
"Администрация Байдена не только отказывается исполнять действующие законы в миграционной сфере, но и хочет остановить Техас от исполнения законов против нелегальной миграции. Никогда не видел такой враждебности к закону и порядку в США", - заявил со своей стороны Эббот.
Споры относительно миграции стали главной причиной, по которой конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине и Израилю. Республиканская оппозиция настаивает, что подходы Байдена делают границу "открытой". В последние месяцы сообщается о рекордных количествах нелегалов, пересекающих границу, в конце декабря патрули оформляли до 10 и более тысяч мигрантов ежедневно.