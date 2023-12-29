https://ria.ru/20231229/tekhas-1918872645.html

Губернатор Техаса обвинил Байдена в разрушении США из-за мигрантов

Губернатор Техаса обвинил Байдена в разрушении США из-за мигрантов - РИА Новости, 29.12.2023

Губернатор Техаса обвинил Байдена в разрушении США из-за мигрантов

Губернатор Техаса Грэг Эббот обвинил президента США Джо Байдена в разрушении страны из-за позиции федеральных властей по нелегальным мигрантам. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T01:55

2023-12-29T01:55

2023-12-29T01:55

техас

америка

сша

джо байден

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825426357_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_811857ce1a36021b3760ddc9c23a2cab.jpg

ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Губернатор Техаса Грэг Эббот обвинил президента США Джо Байдена в разрушении страны из-за позиции федеральных властей по нелегальным мигрантам. "Байден разрушает Америку, Техас пытается сохранить ее", - написал Эббот в соцсети Х. Так он отреагировал на сообщение о том, что минюст США предупредил власти штата о готовности подать иск, если Техас станет применять закон, позволяющий арестовывать, уголовно преследовать и сажать в тюрьму подозреваемых в незаконном пересечении границы, а также выдворять нелегалов по решению суда. Федеральные власти до 3 января ждут от руководства штата заверений в том, что Техас воздержится от применения нормы. Администрация США указывает, что в противном случае действия штата станут неконституционными, подорвут отношения с Мексикой и криминализируют то, что и так не считается законным на федеральном уровне. "Администрация Байдена не только отказывается исполнять действующие законы в миграционной сфере, но и хочет остановить Техас от исполнения законов против нелегальной миграции. Никогда не видел такой враждебности к закону и порядку в США", - заявил со своей стороны Эббот. Споры относительно миграции стали главной причиной, по которой конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине и Израилю. Республиканская оппозиция настаивает, что подходы Байдена делают границу "открытой". В последние месяцы сообщается о рекордных количествах нелегалов, пересекающих границу, в конце декабря патрули оформляли до 10 и более тысяч мигрантов ежедневно.

https://ria.ru/20231228/nyu-york-1918600467.html

техас

америка

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

техас, америка, сша, джо байден, в мире