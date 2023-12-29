https://ria.ru/20231229/tarify-1918880751.html
Операторам связи не позволят "наживаться" на россиянах на фоне инфляции
Операторам связи не позволят "наживаться" на россиянах на фоне инфляции - РИА Новости, 29.12.2023
Операторам связи не позволят "наживаться" на россиянах на фоне инфляции
Операторам связи не дадут бесконтрольно повышать тарифы выше уровня инфляции, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) следит за обоснованностью цен, сказал в... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T05:00
2023-12-29T05:00
2023-12-29T09:40
россия
дмитрий чернышенко
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918901082_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4cbaec531fe4e66adab3bbd313e6f0d9.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Операторам связи не дадут бесконтрольно повышать тарифы выше уровня инфляции, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) следит за обоснованностью цен, сказал в интервью РИА Новости вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.Согласно новой стратегии развития отрасли связи до 2035 года, операторы могут поднимать тарифы выше уровня инфляции в случае, если вкладывают значительную часть дополнительной прибыли в развитие сетей и новые технологии, в том числе российские."Никто, конечно, не даст операторам наживаться на наших людях и бесконтрольно повышать тарифы", - сказал Чернышенко, подчеркнув, что ФАС внимательно за этим следит.За последние десятилетия операторы, напомнил он, занимались инвестированием в инфраструктуру и создание оборудование, и поэтому не могли нарастить прибыль даже до уровня инфляции. Кроме того, в настоящее время идет речь о развитии сетей поколения 5G и имеется установка на создание российского оборудования связи.Ради технологического суверенитета Россия должна иметь возможность решать такие вопросы самостоятельно, поэтому на отрасль ляжет сильная нагрузка по развитию сетей нового поколения, заключил министр.
https://ria.ru/20231225/gugl-1917913927.html
https://ria.ru/20231228/inflyatsiya-1918604791.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918901082_139:0:1579:1080_1920x0_80_0_0_701b20ee2c55e55c9ab553e451837823.jpg
Чернышенко: "Операторам связи не позволят бесконтрольно увеличивать тарифы"
Операторам связи не позволят бесконтрольно увеличивать тарифы выше уровня инфляции, сказал в интервью РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко. ФАС следит за тем, чтобы цены были обоснованными, и, по словам вице-премьера, не должно быть слишком сильных скачков цен.
2023-12-29T05:00
true
PT1M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий чернышенко, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика
Россия, Дмитрий Чернышенко, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Экономика
Операторам связи не позволят "наживаться" на россиянах на фоне инфляции
Чернышенко: операторам запретят бесконтрольно увеличивать тарифы выше инфляции
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Операторам связи не дадут бесконтрольно повышать тарифы выше уровня инфляции, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) следит за обоснованностью цен, сказал в интервью РИА Новости вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
Согласно новой стратегии развития отрасли связи до 2035 года, операторы могут поднимать тарифы выше уровня инфляции в случае, если вкладывают значительную часть дополнительной прибыли в развитие сетей и новые технологии, в том числе российские.
СМИ: Google обратился к российским операторам связи
"Никто, конечно, не даст операторам наживаться на наших людях и бесконтрольно повышать тарифы", - сказал Чернышенко, подчеркнув, что ФАС внимательно за этим следит.
За последние десятилетия операторы, напомнил он, занимались инвестированием в инфраструктуру и создание оборудование, и поэтому не могли нарастить прибыль даже до уровня инфляции. Кроме того, в настоящее время идет речь о развитии сетей поколения 5G и имеется установка на создание российского оборудования связи.
Ради технологического суверенитета Россия должна иметь возможность решать такие вопросы самостоятельно, поэтому на отрасль ляжет сильная нагрузка по развитию сетей нового поколения, заключил министр.
Продовольственная инфляция по итогам 2023 года не превысит 7,5-8 процентов