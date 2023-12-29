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Казахстан исключит "Талибан"* из списка запрещенных организаций
Казахстан исключит "Талибан"* из списка запрещенных организаций - РИА Новости, 29.12.2023
Казахстан исключит "Талибан"* из списка запрещенных организаций
Власти Казахстана приняли решение исключить движение "Талибан"* из списка запрещенных в стране организаций, заявил официальный представитель министерства... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T07:58
2023-12-29T07:58
2023-12-29T08:11
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АЛМА-АТА, 29 дек - РИА Новости. Власти Казахстана приняли решение исключить движение "Талибан"* из списка запрещенных в стране организаций, заявил официальный представитель министерства иностранных дел республики Айбек Смадияров в интервью агентству Kazinform."Казахстан регулярно проводит ревизию национального списка запрещенных в РК террористических организаций в целях его актуализации. В рамках указанного процесса было принято решение об исключении из него движения "Талибан"* в соответствии с практикой ООН. Так, согласно резолюциям Совета Безопасности ООН, которые обязательны к исполнению, движение "Талибан"* не входит в списки организаций, признанных Советом Безопасности ООН в качестве террористических", - пояснил Смадияров."Талибан"*, зародившееся в 1980-х годах, во многих странах признано запрещенной террористической организацией. В 2021 году талибы вернулись к власти в Афганистане после того, как из страны были выведены американские войска.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, талибан, оон
В мире, Казахстан, Талибан, ООН
Казахстан исключит "Талибан"* из списка запрещенных организаций
Казахстан решил исключить "Талибан"* из списка запрещенных в стране организаций
АЛМА-АТА, 29 дек - РИА Новости.
Власти Казахстана приняли решение исключить движение "Талибан"* из списка запрещенных в стране организаций, заявил официальный представитель министерства иностранных дел республики Айбек Смадияров в интервью агентству Kazinform
.
"Казахстан регулярно проводит ревизию национального списка запрещенных в РК террористических организаций в целях его актуализации. В рамках указанного процесса было принято решение об исключении из него движения "Талибан"* в соответствии с практикой ООН. Так, согласно резолюциям Совета Безопасности ООН, которые обязательны к исполнению, движение "Талибан"* не входит в списки организаций, признанных Советом Безопасности ООН в качестве террористических", - пояснил Смадияров.
"Талибан"*, зародившееся в 1980-х годах, во многих странах признано запрещенной террористической организацией. В 2021 году талибы вернулись к власти в Афганистане после того, как из страны были выведены американские войска.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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