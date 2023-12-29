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Казахстан исключит "Талибан"* из списка запрещенных организаций - РИА Новости, 29.12.2023
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07:58 29.12.2023 (обновлено: 08:11 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/taliban-1918889322.html
Казахстан исключит "Талибан"* из списка запрещенных организаций
Казахстан исключит "Талибан"* из списка запрещенных организаций - РИА Новости, 29.12.2023
Казахстан исключит "Талибан"* из списка запрещенных организаций
Власти Казахстана приняли решение исключить движение "Талибан"* из списка запрещенных в стране организаций, заявил официальный представитель министерства... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T07:58
2023-12-29T08:11
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АЛМА-АТА, 29 дек - РИА Новости. Власти Казахстана приняли решение исключить движение "Талибан"* из списка запрещенных в стране организаций, заявил официальный представитель министерства иностранных дел республики Айбек Смадияров в интервью агентству Kazinform."Казахстан регулярно проводит ревизию национального списка запрещенных в РК террористических организаций в целях его актуализации. В рамках указанного процесса было принято решение об исключении из него движения "Талибан"* в соответствии с практикой ООН. Так, согласно резолюциям Совета Безопасности ООН, которые обязательны к исполнению, движение "Талибан"* не входит в списки организаций, признанных Советом Безопасности ООН в качестве террористических", - пояснил Смадияров."Талибан"*, зародившееся в 1980-х годах, во многих странах признано запрещенной террористической организацией. В 2021 году талибы вернулись к власти в Афганистане после того, как из страны были выведены американские войска.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, казахстан, талибан, оон
В мире, Казахстан, Талибан, ООН
Казахстан исключит "Талибан"* из списка запрещенных организаций

Казахстан решил исключить "Талибан"* из списка запрещенных в стране организаций

© AP Photo / Petros GiannakourisБоец Талибана* в Кабуле
Боец Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Боец Талибана* в Кабуле. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 29 дек - РИА Новости. Власти Казахстана приняли решение исключить движение "Талибан"* из списка запрещенных в стране организаций, заявил официальный представитель министерства иностранных дел республики Айбек Смадияров в интервью агентству Kazinform.
"Казахстан регулярно проводит ревизию национального списка запрещенных в РК террористических организаций в целях его актуализации. В рамках указанного процесса было принято решение об исключении из него движения "Талибан"* в соответствии с практикой ООН. Так, согласно резолюциям Совета Безопасности ООН, которые обязательны к исполнению, движение "Талибан"* не входит в списки организаций, признанных Советом Безопасности ООН в качестве террористических", - пояснил Смадияров.
"Талибан"*, зародившееся в 1980-х годах, во многих странах признано запрещенной террористической организацией. В 2021 году талибы вернулись к власти в Афганистане после того, как из страны были выведены американские войска.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
США используют "Аль-Каиду"* и "Талибан"** в своих целях, заявил Патрушев
15 июня 2022, 17:22
 
В миреКазахстанТалибанООН
 
 
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