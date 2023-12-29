https://ria.ru/20231229/taliban-1918889322.html

Казахстан исключит "Талибан"* из списка запрещенных организаций

Казахстан исключит "Талибан"* из списка запрещенных организаций - РИА Новости, 29.12.2023

Казахстан исключит "Талибан"* из списка запрещенных организаций

Власти Казахстана приняли решение исключить движение "Талибан"* из списка запрещенных в стране организаций, заявил официальный представитель министерства... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T07:58

2023-12-29T07:58

2023-12-29T08:11

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АЛМА-АТА, 29 дек - РИА Новости. Власти Казахстана приняли решение исключить движение "Талибан"* из списка запрещенных в стране организаций, заявил официальный представитель министерства иностранных дел республики Айбек Смадияров в интервью агентству Kazinform."Казахстан регулярно проводит ревизию национального списка запрещенных в РК террористических организаций в целях его актуализации. В рамках указанного процесса было принято решение об исключении из него движения "Талибан"* в соответствии с практикой ООН. Так, согласно резолюциям Совета Безопасности ООН, которые обязательны к исполнению, движение "Талибан"* не входит в списки организаций, признанных Советом Безопасности ООН в качестве террористических", - пояснил Смадияров."Талибан"*, зародившееся в 1980-х годах, во многих странах признано запрещенной террористической организацией. В 2021 году талибы вернулись к власти в Афганистане после того, как из страны были выведены американские войска.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220615/ssha-1795541498.html

казахстан

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, казахстан, талибан, оон