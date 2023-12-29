https://ria.ru/20231229/su-35-1918881116.html
Истребитель Су-35 отогнал от российских бомбардировщиков самолеты ВСУ
Истребитель Су-35 отогнал от российских бомбардировщиков самолеты ВСУ - РИА Новости, 29.12.2023
Истребитель Су-35 отогнал от российских бомбардировщиков самолеты ВСУ
Истребитель Су-35 прикрыл бомбардировщики в зоне спецоперации от самолетов ВСУ и отогнал противника, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T05:05
2023-12-29T05:05
2023-12-29T11:04
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
су-35с
су-35
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Истребитель Су-35 прикрыл бомбардировщики в зоне спецоперации от самолетов ВСУ и отогнал противника, сообщили в Минобороны России."Получил боевую задачу по прикрытию нашей ударной группы. Боевую задачу выполнил в полном объеме. Во время выполнения задачи была обнаружена ударная группа противника. Выполнил наведение на данную группу, по указаниям командного пункта сблизился, поставил на атаку", — рассказал пилот Су-35 Иван.После этого противник ушел от российской авиагруппы, прекратив выполнение своего задания.Иван добавил, что все российские самолеты вернулись на аэродром вылета, выполнив боевую задачу.
https://ria.ru/20231212/su-35-1915211145.html
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Боевая работа Су-35
Российский истребитель Су-35 прикрыл бомбардировщики от самолетов ВСУ, которые в итоге прервали выполнение задания, сообщили в Минобороны. Летчику на Су-35 поставили задачу по сопровождению и прикрытию бомбардировщиков. Во время боевого задания он обнаружил в воздухе ударную группу противника.
2023-12-29T05:05
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россия, вооруженные силы украины, су-35с, су-35
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Су-35С, Су-35
Истребитель Су-35 отогнал от российских бомбардировщиков самолеты ВСУ
Истребитель Су-35 прикрыл бомбардировщики от авиагруппы ВСУ и отогнал ее