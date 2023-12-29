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В АКРА спрогнозировали рост рынка страхования автомобилей на 20 процентов - РИА Новости, 29.12.2023
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00:23 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/strakhovanie-1918867517.html
В АКРА спрогнозировали рост рынка страхования автомобилей на 20 процентов
В АКРА спрогнозировали рост рынка страхования автомобилей на 20 процентов - РИА Новости, 29.12.2023
В АКРА спрогнозировали рост рынка страхования автомобилей на 20 процентов
Российский рынок страхования автомобилей в 2024 году вырастет на 20%, до 730-740 миллиардов рублей, прогнозируют директор группы рейтингов фининститутов АКРА... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T00:23
2023-12-29T00:23
россия
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
ассоциация европейского бизнеса
экономика
авто
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российский рынок страхования автомобилей в 2024 году вырастет на 20%, до 730-740 миллиардов рублей, прогнозируют директор группы рейтингов фининститутов АКРА Алексей Бредихин и его заместитель Алла Борисова. "По итогам 2024 года агентство ожидает 20%-ный прирост премий по автострахованию до 730-740 миллиардов рублей. Это единственный из крупных сегментов страхового рынка, способный, по мнению АКРА, показать в 2024 году хорошую динамику", - говорится в прогнозе, который есть в распоряжении РИА Новости. "Сегмент автострахования, к которому относятся страхование наземного транспорта (автокаско), а также добровольное и обязательное страхование ответственности автовладельцев, за девять месяцев 2023 года показал уверенную положительную динамику. По оценкам АКРА, общий объем премий по автострахованию за указанный период вырос на 22%, чему способствовал заметный прирост страховых премий как по автокаско, так и по страхованию ответственности", - отмечается там же. Основным фактором, объясняющим такую динамику, стало значительное увеличение количества проданных автомобилей в 2023 году по сравнению с результатом 2022 года, когда российский автомобильный рынок испытал рекордное в своей истории падение продаж. Отказ западных автоконцернов от поставок и производства автомобилей в России привел к тому, что продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей за девять месяцев 2022 года сократились примерно на 60% к показателю за тот же период 2021 года, напоминают эксперты. Восстановление объема поставок автомобилей началось во второй половине 2022 года и продолжилось в 2023 году в основном за счет поступления на рынок китайских машин, роста продаж российских марок и расширения каналов параллельного импорта. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, за девять месяцев 2023 года в России было продано около 760 тысяч новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что примерно на 50% превышает показатель за аналогичный период 2022 года, указывают в АКРА. АКРА полагает, что по итогам четвертого квартала 2023 года будет зафиксирован дальнейший рост авторынка и в 2024 году эта тенденция сохранится. По прогнозам агентства, количество проданных новых легковых и легких коммерческих автомобилей по результатам 2023 года составит около 1,08 миллиона машин (+58% в годовом сопоставлении), а в 2024 году - 1,44 миллиона машин (+33% к показателю за 2023 год).
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россия, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), ассоциация европейского бизнеса, экономика, авто
Россия, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), Ассоциация европейского бизнеса, Экономика, Авто
В АКРА спрогнозировали рост рынка страхования автомобилей на 20 процентов

АКРА: рынок страхования автомобилей в 2024 году вырастет на 20 процентов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобили в Москве
Автомобили в Москве - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российский рынок страхования автомобилей в 2024 году вырастет на 20%, до 730-740 миллиардов рублей, прогнозируют директор группы рейтингов фининститутов АКРА Алексей Бредихин и его заместитель Алла Борисова.
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"По итогам 2024 года агентство ожидает 20%-ный прирост премий по автострахованию до 730-740 миллиардов рублей. Это единственный из крупных сегментов страхового рынка, способный, по мнению АКРА, показать в 2024 году хорошую динамику", - говорится в прогнозе, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Сегмент автострахования, к которому относятся страхование наземного транспорта (автокаско), а также добровольное и обязательное страхование ответственности автовладельцев, за девять месяцев 2023 года показал уверенную положительную динамику. По оценкам АКРА, общий объем премий по автострахованию за указанный период вырос на 22%, чему способствовал заметный прирост страховых премий как по автокаско, так и по страхованию ответственности", - отмечается там же.
Основным фактором, объясняющим такую динамику, стало значительное увеличение количества проданных автомобилей в 2023 году по сравнению с результатом 2022 года, когда российский автомобильный рынок испытал рекордное в своей истории падение продаж. Отказ западных автоконцернов от поставок и производства автомобилей в России привел к тому, что продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей за девять месяцев 2022 года сократились примерно на 60% к показателю за тот же период 2021 года, напоминают эксперты.
Восстановление объема поставок автомобилей началось во второй половине 2022 года и продолжилось в 2023 году в основном за счет поступления на рынок китайских машин, роста продаж российских марок и расширения каналов параллельного импорта. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, за девять месяцев 2023 года в России было продано около 760 тысяч новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что примерно на 50% превышает показатель за аналогичный период 2022 года, указывают в АКРА.
АКРА полагает, что по итогам четвертого квартала 2023 года будет зафиксирован дальнейший рост авторынка и в 2024 году эта тенденция сохранится. По прогнозам агентства, количество проданных новых легковых и легких коммерческих автомобилей по результатам 2023 года составит около 1,08 миллиона машин (+58% в годовом сопоставлении), а в 2024 году - 1,44 миллиона машин (+33% к показателю за 2023 год).
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РоссияНациональное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)Ассоциация европейского бизнесаЭкономикаАвто
 
 
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