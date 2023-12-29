Рейтинг@Mail.ru
В США призвали ставить маячки на оборудование, чтобы оно не попало в Россию - РИА Новости, 29.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:00 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/ssha-1919057051.html
В США призвали ставить маячки на оборудование, чтобы оно не попало в Россию
В США призвали ставить маячки на оборудование, чтобы оно не попало в Россию - РИА Новости, 29.12.2023
В США призвали ставить маячки на оборудование, чтобы оно не попало в Россию
Два американских эксперта в статье для New York Times предложили монтировать электронные маячки на продаваемое за рубеж высокотехнологическое оборудование во... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T21:00
2023-12-29T21:00
экономика
китай
сша
технологии
россия
apple
крис миллер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830163053_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_0fb38b1363de7423496bff323cf754fe.jpg
ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Два американских эксперта в статье для New York Times предложили монтировать электронные маячки на продаваемое за рубеж высокотехнологическое оборудование во избежание его попадания в Россию или Китай. Крис Миллер, автор книги "Война чипов", и Джордан Шнайдер, создатель подкаста "Разговоры о Китае", признали, что санкционные ограничения на экспорт в КНР передового оборудования для производства микросхем и поставки машиностроительных станков в РФ удается обходить с помощью несанкционированных перепродаж, которые сложно отследить. "Следует обязать производителей оборудования из контролируемого списка устанавливать на нем защищенные от взлома геолокационные устройства. (Трекер - ред.) Apple AirTag стоит меньше 30 долларов. Производители оборудования ценой в миллионы, безусловно, в состоянии найти эффективный способ внедрения одобренных правительством средств геолокации в продукцию двойного назначения", - пишут эксперты. "В идеале запрещенный продукт, переданный России или подсанкционному китайскому предприятию, должен автоматически блокироваться. Как минимум у следователей должна быть возможность отслеживать его перемещения", - пояснили они. Эксперты напомнили, что по соглашению от 2004 года США вправе командировать в Китай для контроля за соблюдением экспортных правил только двух чиновников, которые в среднем инспектируют 55 объектов в год и проверяют 1% всех лицензий. "Но даже на объектах, которые они посещают, от запроса до получения разрешения на доступ часто проходит больше ста дней, оставляя фирмам массу времени на сокрытие (нарушений). Большинства союзников США имеют еще менее эффективные верификационные режимы, из-за чего непропорционально высокая доля подпадающего под ограничения оборудования достигает России", - сказано в статье.
https://ria.ru/20230911/lokalizatsiya-1896031520.html
китай
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830163053_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_730850f48446fa6be7d686d524c4d41f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, китай, сша, технологии, россия, apple, крис миллер
Экономика, Китай, США, Технологии, Россия, Apple, Крис Миллер
В США призвали ставить маячки на оборудование, чтобы оно не попало в Россию

В США предложили ставить маячки на оборудование, чтобы оно не попало в Россию

© AP Photo / Nam Y. HuhСитуация в США
Ситуация в США - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© AP Photo / Nam Y. Huh
Ситуация в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Два американских эксперта в статье для New York Times предложили монтировать электронные маячки на продаваемое за рубеж высокотехнологическое оборудование во избежание его попадания в Россию или Китай.
Крис Миллер, автор книги "Война чипов", и Джордан Шнайдер, создатель подкаста "Разговоры о Китае", признали, что санкционные ограничения на экспорт в КНР передового оборудования для производства микросхем и поставки машиностроительных станков в РФ удается обходить с помощью несанкционированных перепродаж, которые сложно отследить.
«
"Следует обязать производителей оборудования из контролируемого списка устанавливать на нем защищенные от взлома геолокационные устройства. (Трекер - ред.) Apple AirTag стоит меньше 30 долларов. Производители оборудования ценой в миллионы, безусловно, в состоянии найти эффективный способ внедрения одобренных правительством средств геолокации в продукцию двойного назначения", - пишут эксперты.
«
"В идеале запрещенный продукт, переданный России или подсанкционному китайскому предприятию, должен автоматически блокироваться. Как минимум у следователей должна быть возможность отслеживать его перемещения", - пояснили они.
Эксперты напомнили, что по соглашению от 2004 года США вправе командировать в Китай для контроля за соблюдением экспортных правил только двух чиновников, которые в среднем инспектируют 55 объектов в год и проверяют 1% всех лицензий.
Участник Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
В России примут проект по локализации высокотехнологичных производств
11 сентября, 10:57
«
"Но даже на объектах, которые они посещают, от запроса до получения разрешения на доступ часто проходит больше ста дней, оставляя фирмам массу времени на сокрытие (нарушений). Большинства союзников США имеют еще менее эффективные верификационные режимы, из-за чего непропорционально высокая доля подпадающего под ограничения оборудования достигает России", - сказано в статье.
 
ЭкономикаКитайСШАТехнологииРоссияAppleКрис Миллер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала