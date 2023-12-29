https://ria.ru/20231229/ssha-1919057051.html

В США призвали ставить маячки на оборудование, чтобы оно не попало в Россию

В США призвали ставить маячки на оборудование, чтобы оно не попало в Россию - РИА Новости, 29.12.2023

В США призвали ставить маячки на оборудование, чтобы оно не попало в Россию

Два американских эксперта в статье для New York Times предложили монтировать электронные маячки на продаваемое за рубеж высокотехнологическое оборудование во... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T21:00

2023-12-29T21:00

2023-12-29T21:00

экономика

китай

сша

технологии

россия

apple

крис миллер

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ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Два американских эксперта в статье для New York Times предложили монтировать электронные маячки на продаваемое за рубеж высокотехнологическое оборудование во избежание его попадания в Россию или Китай. Крис Миллер, автор книги "Война чипов", и Джордан Шнайдер, создатель подкаста "Разговоры о Китае", признали, что санкционные ограничения на экспорт в КНР передового оборудования для производства микросхем и поставки машиностроительных станков в РФ удается обходить с помощью несанкционированных перепродаж, которые сложно отследить. "Следует обязать производителей оборудования из контролируемого списка устанавливать на нем защищенные от взлома геолокационные устройства. (Трекер - ред.) Apple AirTag стоит меньше 30 долларов. Производители оборудования ценой в миллионы, безусловно, в состоянии найти эффективный способ внедрения одобренных правительством средств геолокации в продукцию двойного назначения", - пишут эксперты. "В идеале запрещенный продукт, переданный России или подсанкционному китайскому предприятию, должен автоматически блокироваться. Как минимум у следователей должна быть возможность отслеживать его перемещения", - пояснили они. Эксперты напомнили, что по соглашению от 2004 года США вправе командировать в Китай для контроля за соблюдением экспортных правил только двух чиновников, которые в среднем инспектируют 55 объектов в год и проверяют 1% всех лицензий. "Но даже на объектах, которые они посещают, от запроса до получения разрешения на доступ часто проходит больше ста дней, оставляя фирмам массу времени на сокрытие (нарушений). Большинства союзников США имеют еще менее эффективные верификационные режимы, из-за чего непропорционально высокая доля подпадающего под ограничения оборудования достигает России", - сказано в статье.

https://ria.ru/20230911/lokalizatsiya-1896031520.html

китай

сша

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, китай, сша, технологии, россия, apple, крис миллер