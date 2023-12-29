https://ria.ru/20231229/spetsoperatsiya-1918955598.html

Более 40 украинских военных сдались в плен за неделю

Более 40 украинских военных сдались в плен за неделю - РИА Новости, 29.12.2023

Более 40 украинских военных сдались в плен за неделю

За неделю 43 украинских военных сдались в плен, из них половина - на купянском направлении, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T13:40

2023-12-29T13:40

2023-12-29T13:43

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. За неделю 43 украинских военных сдались в плен, из них половина - на купянском направлении, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В течение недели сдались в плен 43 украинских военнослужащих, из них 22 на купянском направлении", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20231226/plennyy-1918072429.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность