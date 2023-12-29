https://ria.ru/20231229/spetsoperatsiya-1918955598.html
Более 40 украинских военных сдались в плен за неделю
Более 40 украинских военных сдались в плен за неделю - РИА Новости, 29.12.2023
Более 40 украинских военных сдались в плен за неделю
За неделю 43 украинских военных сдались в плен, из них половина - на купянском направлении, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T13:40
2023-12-29T13:40
2023-12-29T13:43
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. За неделю 43 украинских военных сдались в плен, из них половина - на купянском направлении, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В течение недели сдались в плен 43 украинских военнослужащих, из них 22 на купянском направлении", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20231226/plennyy-1918072429.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Более 40 украинских военных сдались в плен за неделю
Минобороны: 43 военных ВСУ сдались в плен ВС России за неделю
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. За неделю 43 украинских военных сдались в плен, из них половина - на купянском направлении, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"В течение недели сдались в плен 43 украинских военнослужащих, из них 22 на купянском направлении", - говорится в сводке военного ведомства.
Украинский пленный рассказал, что у его подразделения не было шансов выжить