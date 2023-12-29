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Ракета SpaceX вывела на орбиту секретный космоплан для американских военных - РИА Новости, 29.12.2023
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07:24 29.12.2023 (обновлено: 07:28 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/spacex-1918887461.html
Ракета SpaceX вывела на орбиту секретный космоплан для американских военных
Ракета SpaceX вывела на орбиту секретный космоплан для американских военных - РИА Новости, 29.12.2023
Ракета SpaceX вывела на орбиту секретный космоплан для американских военных
Тяжелая ракета Falcon Heavy вывела на орбиту беспилотный космоплан X-37B Космических сил США, трансляция велась на сайте компании SpaceX. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T07:24
2023-12-29T07:28
сша
россия
анатолий нестечук
spacex
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ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Тяжелая ракета Falcon Heavy вывела на орбиту беспилотный космоплан X-37B Космических сил США, трансляция велась на сайте компании SpaceX. Запуск был произведен с космодрома в космическом центре Кеннеди в четверг в 20.07 по восточному времени (пятница, 4.07 мск). Х-37В – один из самых секретных военных проектов США, цели миссии строго засекречены. Космические силы США только раскрывают, что космоплану предстоит проведение "широкого спектра испытаний и экспериментов". Это уже седьмой полет этого космоплана, но первый на таком типе ракет. Ранее они летали на модели Falcon 9 компании Space X, а также ракетах-носителях Atlas V. Ранее начальник Военно-космической академии имени Можайского генерал-майор Анатолий Нестечук сообщал, что аппараты типа Х-37В создают угрозу космического нападения на критически важные космические аппараты РФ.
https://ria.ru/20231027/raketa-1905554105.html
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сша, россия, анатолий нестечук, spacex
США, Россия, Анатолий Нестечук, SpaceX
Ракета SpaceX вывела на орбиту секретный космоплан для американских военных

Ракета Falcon Heavy вывела на орбиту космоплан X-37B Космических сил США

© AP Photo / John RaouxЗапуск ракеты Falcon Heavy
Запуск ракеты Falcon Heavy - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© AP Photo / John Raoux
Запуск ракеты Falcon Heavy. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Тяжелая ракета Falcon Heavy вывела на орбиту беспилотный космоплан X-37B Космических сил США, трансляция велась на сайте компании SpaceX.
Запуск был произведен с космодрома в космическом центре Кеннеди в четверг в 20.07 по восточному времени (пятница, 4.07 мск).
Х-37В – один из самых секретных военных проектов США, цели миссии строго засекречены. Космические силы США только раскрывают, что космоплану предстоит проведение "широкого спектра испытаний и экспериментов".
Это уже седьмой полет этого космоплана, но первый на таком типе ракет. Ранее они летали на модели Falcon 9 компании Space X, а также ракетах-носителях Atlas V.
Ранее начальник Военно-космической академии имени Можайского генерал-майор Анатолий Нестечук сообщал, что аппараты типа Х-37В создают угрозу космического нападения на критически важные космические аппараты РФ.
Пуск боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических ракеты-носителя среднего класса Союз-2.1б с космическим аппаратом с Государственного испытательного космодрома Плесецк. 27 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
С "Плесецка" запустили ракету со спутниками Минобороны
27 октября, 09:28
 
СШАРоссияАнатолий НестечукSpaceX
 
 
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