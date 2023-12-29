https://ria.ru/20231229/spacex-1918887461.html

Ракета SpaceX вывела на орбиту секретный космоплан для американских военных

Ракета SpaceX вывела на орбиту секретный космоплан для американских военных - РИА Новости, 29.12.2023

Ракета SpaceX вывела на орбиту секретный космоплан для американских военных

Тяжелая ракета Falcon Heavy вывела на орбиту беспилотный космоплан X-37B Космических сил США, трансляция велась на сайте компании SpaceX. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T07:24

2023-12-29T07:24

2023-12-29T07:28

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россия

анатолий нестечук

spacex

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ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Тяжелая ракета Falcon Heavy вывела на орбиту беспилотный космоплан X-37B Космических сил США, трансляция велась на сайте компании SpaceX. Запуск был произведен с космодрома в космическом центре Кеннеди в четверг в 20.07 по восточному времени (пятница, 4.07 мск). Х-37В – один из самых секретных военных проектов США, цели миссии строго засекречены. Космические силы США только раскрывают, что космоплану предстоит проведение "широкого спектра испытаний и экспериментов". Это уже седьмой полет этого космоплана, но первый на таком типе ракет. Ранее они летали на модели Falcon 9 компании Space X, а также ракетах-носителях Atlas V. Ранее начальник Военно-космической академии имени Можайского генерал-майор Анатолий Нестечук сообщал, что аппараты типа Х-37В создают угрозу космического нападения на критически важные космические аппараты РФ.

https://ria.ru/20231027/raketa-1905554105.html

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сша, россия, анатолий нестечук, spacex