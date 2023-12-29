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Ракета SpaceX вывела на орбиту секретный космоплан для американских военных
Ракета SpaceX вывела на орбиту секретный космоплан для американских военных - РИА Новости, 29.12.2023
Ракета SpaceX вывела на орбиту секретный космоплан для американских военных
Тяжелая ракета Falcon Heavy вывела на орбиту беспилотный космоплан X-37B Космических сил США, трансляция велась на сайте компании SpaceX. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T07:24
2023-12-29T07:24
2023-12-29T07:28
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ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Тяжелая ракета Falcon Heavy вывела на орбиту беспилотный космоплан X-37B Космических сил США, трансляция велась на сайте компании SpaceX. Запуск был произведен с космодрома в космическом центре Кеннеди в четверг в 20.07 по восточному времени (пятница, 4.07 мск). Х-37В – один из самых секретных военных проектов США, цели миссии строго засекречены. Космические силы США только раскрывают, что космоплану предстоит проведение "широкого спектра испытаний и экспериментов". Это уже седьмой полет этого космоплана, но первый на таком типе ракет. Ранее они летали на модели Falcon 9 компании Space X, а также ракетах-носителях Atlas V. Ранее начальник Военно-космической академии имени Можайского генерал-майор Анатолий Нестечук сообщал, что аппараты типа Х-37В создают угрозу космического нападения на критически важные космические аппараты РФ.
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сша, россия, анатолий нестечук, spacex
США, Россия, Анатолий Нестечук, SpaceX
Ракета SpaceX вывела на орбиту секретный космоплан для американских военных
Ракета Falcon Heavy вывела на орбиту космоплан X-37B Космических сил США
ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Тяжелая ракета Falcon Heavy вывела на орбиту беспилотный космоплан X-37B Космических сил США, трансляция велась на сайте компании SpaceX.
Запуск был произведен с космодрома в космическом центре Кеннеди в четверг в 20.07 по восточному времени (пятница, 4.07 мск).
Х-37В – один из самых секретных военных проектов США, цели миссии строго засекречены. Космические силы США только раскрывают, что космоплану предстоит проведение "широкого спектра испытаний и экспериментов".
Это уже седьмой полет этого космоплана, но первый на таком типе ракет. Ранее они летали на модели Falcon 9 компании Space X, а также ракетах-носителях Atlas V.
Ранее начальник Военно-космической академии имени Можайского генерал-майор Анатолий Нестечук
сообщал, что аппараты типа Х-37В создают угрозу космического нападения на критически важные космические аппараты РФ
.
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