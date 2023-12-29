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Дуда созвал совещание из-за неопознанного объекта со стороны Украины
Дуда созвал совещание из-за неопознанного объекта со стороны Украины - РИА Новости, 29.12.2023
Дуда созвал совещание из-за неопознанного объекта со стороны Украины
Президент Польши Анджей Дуда назначил срочное совещание с военным руководством после нарушения воздушного пространства со стороны Украины, сообщает на своем... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T13:50
2023-12-29T13:50
2023-12-29T16:03
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ВАРШАВА, 29 дек — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда назначил срочное совещание с военным руководством после нарушения воздушного пространства со стороны Украины, сообщает на своем сайте канцелярия президента.Ранее оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что в пятницу утром неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство страны со стороны Украины, он сопровождался ПВО, потом исчез с радаров."Президент Анджей Дуда говорил по телефону с министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышем. Сегодня в Бюро национальной безопасности в 13:00 (15:00 мск) состоится срочная встреча с министром Косиняком-Камышем, начальником Генерального штаба Веславом Кукулой, оперативным командующим Вооруженными силами Мачием Клишем", — говорится в сообщении.В свою очередь, Центр информации правительства Польши сообщает, что в настоящее время в связи с нарушением польского воздушного пространства проходит совещание премьер-министра Дональда Туска с начальником Генерального штаба, министром национальной обороны, руководителями Агентства внутренней безопасности, Службы военной разведки, Службы военной контрразведки.
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в мире, польша, украина
Дуда созвал совещание из-за неопознанного объекта со стороны Украины
Дуда созвал срочное совещание из-за неопознанного объекта со стороны Украины
ВАРШАВА, 29 дек — РИА Новости.
Президент Польши Анджей Дуда назначил срочное совещание с военным руководством после нарушения воздушного пространства со стороны Украины, сообщает на своем сайте
канцелярия президента.
Ранее оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что в пятницу утром неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство страны со стороны Украины, он сопровождался ПВО, потом исчез с радаров.
"Президент Анджей Дуда говорил по телефону с министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышем. Сегодня в Бюро национальной безопасности в 13:00 (15:00 мск) состоится срочная встреча с министром Косиняком-Камышем, начальником Генерального штаба Веславом Кукулой, оперативным командующим Вооруженными силами Мачием Клишем", — говорится в сообщении.
В свою очередь, Центр информации правительства Польши сообщает, что в настоящее время в связи с нарушением польского воздушного пространства проходит совещание премьер-министра Дональда Туска
с начальником Генерального штаба, министром национальной обороны, руководителями Агентства внутренней безопасности, Службы военной разведки, Службы военной контрразведки.
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