Луценко: более 800 миллионов рублей направили на соцвыплаты на Вологодчине
© Фото : пресс-служба заксобрания Вологодской областиСпикер заксобрания Вологодской области Андрей Луценко подвел итоги парламентского года
© Фото : пресс-служба заксобрания Вологодской области
Спикер заксобрания Вологодской области Андрей Луценко подвел итоги парламентского года
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Финальные поправки в бюджет Вологодской области на 2023 год утвердили в пятницу депутаты Законодательного Собрания в ходе 28 сессии; одним из итогов стало решение о выделении дополнительно свыше 800 миллионов рублей, направленных на различные социальные выплаты, сообщает пресс-служба парламента.
"Так, 413 миллионов рублей выделено в качестве дотации местным бюджетам на выплаты, связанные со специальной военной операцией. Среди них единовременные выплаты добровольцам, а также компенсация родительской платы участников СВО и граждан, которые переехали из ЛНР и ДНР. Кроме того, 401 миллион рублей мы перечислили в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Это решение связано с уточнением доли софинансирования выплат из областного бюджета", – сказал председатель Законодательного Собрания Андрей Луценко, слова которого приводит пресс-служба.
Еще одна важная поправка связана с экономией, которая образовалась в результате аукционов на строительство детского сада в микрорайоне 5.5 и Шекснинского проспекта в Череповце на общую сумму 111,5 миллиона рублей. Министерство финансов РФ согласовало направление этих средств на закупку дополнительных городских автобусов. Напомним, в следующем году будет приобретено несколько десятков новых автобусов для Вологды и Череповца, говорится в сообщении.
С учетом поправок, в 2023 году доходы областного бюджета составят более 133,8 миллиарда рублей, а расходы – 139,5 миллиарда рублей, добавили в пресс-службе.