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Луценко: более 800 миллионов рублей направили на соцвыплаты на Вологодчине - РИА Новости, 29.12.2023
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Вологодская область
 
15:16 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/sotsvyplaty-1918991199.html
Луценко: более 800 миллионов рублей направили на соцвыплаты на Вологодчине
Луценко: более 800 миллионов рублей направили на соцвыплаты на Вологодчине - РИА Новости, 29.12.2023
Луценко: более 800 миллионов рублей направили на соцвыплаты на Вологодчине
Финальные поправки в бюджет Вологодской области на 2023 год утвердили в пятницу депутаты Законодательного Собрания в ходе 28 сессии; одним из итогов стало... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T15:16
2023-12-29T15:16
вологодская область
вологодская область
общество
социальные выплаты
бюджет
андрей луценко
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Финальные поправки в бюджет Вологодской области на 2023 год утвердили в пятницу депутаты Законодательного Собрания в ходе 28 сессии; одним из итогов стало решение о выделении дополнительно свыше 800 миллионов рублей, направленных на различные социальные выплаты, сообщает пресс-служба парламента. "Так, 413 миллионов рублей выделено в качестве дотации местным бюджетам на выплаты, связанные со специальной военной операцией. Среди них единовременные выплаты добровольцам, а также компенсация родительской платы участников СВО и граждан, которые переехали из ЛНР и ДНР. Кроме того, 401 миллион рублей мы перечислили в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Это решение связано с уточнением доли софинансирования выплат из областного бюджета", – сказал председатель Законодательного Собрания Андрей Луценко, слова которого приводит пресс-служба. Еще одна важная поправка связана с экономией, которая образовалась в результате аукционов на строительство детского сада в микрорайоне 5.5 и Шекснинского проспекта в Череповце на общую сумму 111,5 миллиона рублей. Министерство финансов РФ согласовало направление этих средств на закупку дополнительных городских автобусов. Напомним, в следующем году будет приобретено несколько десятков новых автобусов для Вологды и Череповца, говорится в сообщении. С учетом поправок, в 2023 году доходы областного бюджета составят более 133,8 миллиарда рублей, а расходы – 139,5 миллиарда рублей, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231012/vologda-1902178020.html
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вологодская область, общество, социальные выплаты, бюджет, андрей луценко
Вологодская область, Вологодская область, Общество, Социальные выплаты, Бюджет, Андрей Луценко

Луценко: более 800 миллионов рублей направили на соцвыплаты на Вологодчине

© Фото : пресс-служба заксобрания Вологодской областиСпикер заксобрания Вологодской области Андрей Луценко подвел итоги парламентского года
Спикер заксобрания Вологодской области Андрей Луценко подвел итоги парламентского года - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© Фото : пресс-служба заксобрания Вологодской области
Спикер заксобрания Вологодской области Андрей Луценко подвел итоги парламентского года
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Финальные поправки в бюджет Вологодской области на 2023 год утвердили в пятницу депутаты Законодательного Собрания в ходе 28 сессии; одним из итогов стало решение о выделении дополнительно свыше 800 миллионов рублей, направленных на различные социальные выплаты, сообщает пресс-служба парламента.
"Так, 413 миллионов рублей выделено в качестве дотации местным бюджетам на выплаты, связанные со специальной военной операцией. Среди них единовременные выплаты добровольцам, а также компенсация родительской платы участников СВО и граждан, которые переехали из ЛНР и ДНР. Кроме того, 401 миллион рублей мы перечислили в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Это решение связано с уточнением доли софинансирования выплат из областного бюджета", – сказал председатель Законодательного Собрания Андрей Луценко, слова которого приводит пресс-служба.
Еще одна важная поправка связана с экономией, которая образовалась в результате аукционов на строительство детского сада в микрорайоне 5.5 и Шекснинского проспекта в Череповце на общую сумму 111,5 миллиона рублей. Министерство финансов РФ согласовало направление этих средств на закупку дополнительных городских автобусов. Напомним, в следующем году будет приобретено несколько десятков новых автобусов для Вологды и Череповца, говорится в сообщении.
С учетом поправок, в 2023 году доходы областного бюджета составят более 133,8 миллиарда рублей, а расходы – 139,5 миллиарда рублей, добавили в пресс-службе.
Город Вологда - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
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Вологодская областьВологодская областьОбществоСоциальные выплатыБюджетАндрей Луценко
 
 
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