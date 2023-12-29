https://ria.ru/20231229/sotsvyplaty-1918991199.html

Луценко: более 800 миллионов рублей направили на соцвыплаты на Вологодчине

Луценко: более 800 миллионов рублей направили на соцвыплаты на Вологодчине - РИА Новости, 29.12.2023

Луценко: более 800 миллионов рублей направили на соцвыплаты на Вологодчине

Финальные поправки в бюджет Вологодской области на 2023 год утвердили в пятницу депутаты Законодательного Собрания в ходе 28 сессии; одним из итогов стало... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T15:16

2023-12-29T15:16

2023-12-29T15:16

вологодская область

вологодская область

общество

социальные выплаты

бюджет

андрей луценко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882389943_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_693ef89306713816484a1368512b02b4.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Финальные поправки в бюджет Вологодской области на 2023 год утвердили в пятницу депутаты Законодательного Собрания в ходе 28 сессии; одним из итогов стало решение о выделении дополнительно свыше 800 миллионов рублей, направленных на различные социальные выплаты, сообщает пресс-служба парламента. "Так, 413 миллионов рублей выделено в качестве дотации местным бюджетам на выплаты, связанные со специальной военной операцией. Среди них единовременные выплаты добровольцам, а также компенсация родительской платы участников СВО и граждан, которые переехали из ЛНР и ДНР. Кроме того, 401 миллион рублей мы перечислили в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Это решение связано с уточнением доли софинансирования выплат из областного бюджета", – сказал председатель Законодательного Собрания Андрей Луценко, слова которого приводит пресс-служба. Еще одна важная поправка связана с экономией, которая образовалась в результате аукционов на строительство детского сада в микрорайоне 5.5 и Шекснинского проспекта в Череповце на общую сумму 111,5 миллиона рублей. Министерство финансов РФ согласовало направление этих средств на закупку дополнительных городских автобусов. Напомним, в следующем году будет приобретено несколько десятков новых автобусов для Вологды и Череповца, говорится в сообщении. С учетом поправок, в 2023 году доходы областного бюджета составят более 133,8 миллиарда рублей, а расходы – 139,5 миллиарда рублей, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231012/vologda-1902178020.html

вологодская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вологодская область, общество, социальные выплаты, бюджет, андрей луценко