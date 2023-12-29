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Постпред Ульянов предложил создать российский аналог соцсети X - РИА Новости, 29.12.2023
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07:03 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/sotsset-1918886084.html
Постпред Ульянов предложил создать российский аналог соцсети X
Постпред Ульянов предложил создать российский аналог соцсети X - РИА Новости, 29.12.2023
Постпред Ульянов предложил создать российский аналог соцсети X
России следует создать свою платформу, аналогичную социальной сети X (бывшая Twitter), для вещания на внутреннюю и внешнюю аудитории, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T07:03
2023-12-29T07:03
россия
вена
михаил ульянов (дипломат)
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ВЕНА, 29 дек – РИА Новости. России следует создать свою платформу, аналогичную социальной сети X (бывшая Twitter), для вещания на внутреннюю и внешнюю аудитории, заявил в интервью РИА Новости представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Социальную сеть X он назвал важным инструментом многосторонней дипломатии, которая не раз помогала найти мирные развязки острых международных вопросов, но посетовал на практикуемые ее руководством редакционные ограничения. "Я бы предпочел, чтобы российское государство озаботилась этим вопросом и создало сильную платформу, работающую и на внутреннюю, и на внешнюю аудиторию. Если частное лицо создает Telegram-канал, и успешно, то, наверное, российское государство в состоянии сделать нечто подобное", - сказал Ульянов. "Но этого не происходит, потому что для этого, видимо, нужно, чтобы были приняты соответствующие решения. А таких решений пока нет. И, честно говоря, это обидно. Я думаю, что мы могли бы много выиграть, если бы озаботились этой проблемой. В том числе, в плане имиджа нашей страны на Западе", - добавил он. Ульянов сам является активным пользователем X, где у него есть, согласно официальному счетчику, 33,6 тысячи подписчиков. "Х - это действительно инструмент. Несколько раз удавалось найти мирные развязки острых вопросов", - сказал собеседник агентства. Тем не менее, по его наблюдению, в социальной сети "действуют какие-то алгоритмы, которые не позволяют моим твитам расходиться широко, и ограничено количество подписчиков". "Так продолжается уже два года. Это было до (владельца Х Илона) Маска, это стало и сохранилось и при Маске, поэтому у меня отношение к X, к Твиттеру, довольно скептическое. Ну, несолидно так себя вести. Я понимаю, что это частная компания, она может определять правила, но если уж ты декларируешь какую-то свободу слова, открытость, то надо этому соответствовать. И не надо пугаться моего маленького аккаунта", - сказал Ульянов.
https://ria.ru/20231127/sotsset-1912198341.html
https://ria.ru/20231027/sotsset-1905753338.html
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россия, вена, михаил ульянов (дипломат)
Россия, Вена, Михаил Ульянов (дипломат)
Постпред Ульянов предложил создать российский аналог соцсети X

Постпред в Вене Ульянов: России следует создать свой аналог соцсети Х

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Михаил Ульянов. Архивное фото
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ВЕНА, 29 дек – РИА Новости. России следует создать свою платформу, аналогичную социальной сети X (бывшая Twitter), для вещания на внутреннюю и внешнюю аудитории, заявил в интервью РИА Новости представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Социальную сеть X он назвал важным инструментом многосторонней дипломатии, которая не раз помогала найти мирные развязки острых международных вопросов, но посетовал на практикуемые ее руководством редакционные ограничения.
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"Я бы предпочел, чтобы российское государство озаботилась этим вопросом и создало сильную платформу, работающую и на внутреннюю, и на внешнюю аудиторию. Если частное лицо создает Telegram-канал, и успешно, то, наверное, российское государство в состоянии сделать нечто подобное", - сказал Ульянов.
"Но этого не происходит, потому что для этого, видимо, нужно, чтобы были приняты соответствующие решения. А таких решений пока нет. И, честно говоря, это обидно. Я думаю, что мы могли бы много выиграть, если бы озаботились этой проблемой. В том числе, в плане имиджа нашей страны на Западе", - добавил он.
Ульянов сам является активным пользователем X, где у него есть, согласно официальному счетчику, 33,6 тысячи подписчиков. "Х - это действительно инструмент. Несколько раз удавалось найти мирные развязки острых вопросов", - сказал собеседник агентства.
Тем не менее, по его наблюдению, в социальной сети "действуют какие-то алгоритмы, которые не позволяют моим твитам расходиться широко, и ограничено количество подписчиков".
"Так продолжается уже два года. Это было до (владельца Х Илона) Маска, это стало и сохранилось и при Маске, поэтому у меня отношение к X, к Твиттеру, довольно скептическое. Ну, несолидно так себя вести. Я понимаю, что это частная компания, она может определять правила, но если уж ты декларируешь какую-то свободу слова, открытость, то надо этому соответствовать. И не надо пугаться моего маленького аккаунта", - сказал Ульянов.
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