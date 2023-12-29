https://ria.ru/20231229/snaryad-1918939616.html

Украинские войска выпустили три кассетных снаряда по Горловке

Украинские войска выпустили три кассетных снаряда по Горловке - РИА Новости, 29.12.2023

Украинские войска выпустили три кассетных снаряда по Горловке

Украинские войска в 12.20 выпустили три кассетных снаряда "натовского" калибра по Никитовскому району Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T12:45

2023-12-29T12:45

2023-12-29T12:45

горловка

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Украинские войска в 12.20 выпустили три кассетных снаряда "натовского" калибра по Никитовскому району Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.20 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента Джо Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20231229/gorlovka-1918897019.html

https://ria.ru/20231226/obstrel-1918330226.html

горловка

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горловка, украина, сцкк