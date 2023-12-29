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Украинские войска выпустили три кассетных снаряда по Горловке - РИА Новости, 29.12.2023
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12:45 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/snaryad-1918939616.html
Украинские войска выпустили три кассетных снаряда по Горловке
Украинские войска выпустили три кассетных снаряда по Горловке - РИА Новости, 29.12.2023
Украинские войска выпустили три кассетных снаряда по Горловке
Украинские войска в 12.20 выпустили три кассетных снаряда "натовского" калибра по Никитовскому району Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T12:45
2023-12-29T12:45
горловка
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Украинские войска в 12.20 выпустили три кассетных снаряда "натовского" калибра по Никитовскому району Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.20 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента Джо Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20231229/gorlovka-1918897019.html
https://ria.ru/20231226/obstrel-1918330226.html
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горловка, украина, сцкк
Горловка, Украина, СЦКК
Украинские войска выпустили три кассетных снаряда по Горловке

СЦКК: ВСУ выпустили 3 снаряда натовского калибра по Никитовскому району Горловки

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент снаряда после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент снаряда после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Украинские войска в 12.20 выпустили три кассетных снаряда "натовского" калибра по Никитовскому району Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.20 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Последствия обстрела общежития училища в Горловке. 28 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
В Горловке обстрелами повреждены школа и общежитие училища
09:14
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента Джо Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
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26 декабря, 22:14
 
ГорловкаУкраинаСЦКК
 
 
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