https://ria.ru/20231229/shtraf-1919040225.html
Суд оштрафовал Ивлееву за организацию "голой вечеринки"
Суд оштрафовал Ивлееву за организацию "голой вечеринки" - РИА Новости, 29.12.2023
Суд оштрафовал Ивлееву за организацию "голой вечеринки"
Лефортовский суд Москвы оштрафовал актрису и блогера Анастасию Ивлееву на 100 тысяч рублей за организацию скандальной вечеринки, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T19:03
2023-12-29T19:03
2023-12-29T19:53
шоубиз
происшествия
анастасия ивлеева
россия
генеральная прокуратура рф
александр иншаков
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
москва
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы оштрафовал актрису и блогера Анастасию Ивлееву на 100 тысяч рублей за организацию скандальной вечеринки, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции."Судом назначено Ивлеевой наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей", — сказали в суде.Уточняется, что Ивлееву признали виновной по части 1 статьи 20.2.2 Кодекса об административных правонарушениях ("Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка").По данным суда, блогер организовала мероприятие, известное как Almost naked ("Почти голый"), в котором приняли участие не менее двухсот человек. При проведении вечеринки "были допущены нарушения общественного порядка в виде нахождения граждан в голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, нецензурная брань в общественном месте".Организованная Ивлеевой вечеринка в московском клубе "Мутабор" с полуобнаженным дресс-кодом вызвала резонанс в обществе. Праздник имел статус "закрытого мероприятия", но сама блогер и участники активно выкладывали фото в соцсетях, привлекая к себе внимание. В результате в Генпрокуратуру, МВД, Роскомнадзор, Минкультуры, ФНС и суд направили обращения от возмущенных граждан с просьбой проверить Ивлееву и ее гостей на предмет различных правонарушений.После вечеринки рэпера Vacío (настоящее имя — Николай Васильев), наряд которого на мероприятии состоял лишь из носка, арестовали на 15 суток.В минувший вторник Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру Анастасии Ивлеевой на миллиард рублей за причинение морального вреда. Его инициатором стал Александр Иншаков. Подписи под иском поставили 22 человека.Сама Ивлеева дважды извинилась за произошедшее, а также пообещала все средства, вырученные с продажи билетов за второй день вечеринки, отправить в благотворительные организации.
https://ria.ru/20231229/galich-1918927555.html
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Судебное решение по скандальной вечеринке Ивлеевой
Лефортовский суд оштрафовал Ивлееву на 100 тыс рублей за организацию "почти голой вечеринки"
2023-12-29T19:03
true
PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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происшествия, анастасия ивлеева, россия, генеральная прокуратура рф, александр иншаков, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Шоубиз, Происшествия, Анастасия Ивлеева, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Александр Иншаков, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Москва, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Суд оштрафовал Ивлееву за организацию "голой вечеринки"
Суд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей за организацию "голой вечеринки"
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы оштрафовал актрису и блогера Анастасию Ивлееву на 100 тысяч рублей за организацию скандальной вечеринки, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
«
"Судом назначено Ивлеевой наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей", — сказали в суде.
Уточняется, что Ивлееву признали виновной по части 1 статьи 20.2.2 Кодекса об административных правонарушениях ("Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка").
По данным суда, блогер организовала мероприятие, известное как Almost naked ("Почти голый"), в котором приняли участие не менее двухсот человек. При проведении вечеринки "были допущены нарушения общественного порядка в виде нахождения граждан в голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, нецензурная брань в общественном месте".
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Организованная Ивлеевой вечеринка в московском клубе "Мутабор" с полуобнаженным дресс-кодом вызвала резонанс в обществе. Праздник имел статус "закрытого мероприятия", но сама блогер и участники активно выкладывали фото в соцсетях, привлекая к себе внимание. В результате в Генпрокуратуру
, МВД, Роскомнадзор
, Минкультуры, ФНС
и суд направили обращения от возмущенных граждан с просьбой проверить Ивлееву и ее гостей на предмет различных правонарушений.
После вечеринки рэпера Vacío (настоящее имя — Николай Васильев), наряд которого на мероприятии состоял лишь из носка, арестовали на 15 суток.
В минувший вторник Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру Анастасии Ивлеевой на миллиард рублей за причинение морального вреда. Его инициатором стал Александр Иншаков
. Подписи под иском поставили 22 человека.
Сама Ивлеева дважды извинилась за произошедшее, а также пообещала все средства, вырученные с продажи билетов за второй день вечеринки, отправить в благотворительные организации.
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