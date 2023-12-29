https://ria.ru/20231229/shtraf-1919040225.html

Суд оштрафовал Ивлееву за организацию "голой вечеринки"

Суд оштрафовал Ивлееву за организацию "голой вечеринки" - РИА Новости, 29.12.2023

Суд оштрафовал Ивлееву за организацию "голой вечеринки"

Лефортовский суд Москвы оштрафовал актрису и блогера Анастасию Ивлееву на 100 тысяч рублей за организацию скандальной вечеринки, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T19:03

2023-12-29T19:03

2023-12-29T19:53

шоубиз

происшествия

анастасия ивлеева

россия

генеральная прокуратура рф

александр иншаков

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

москва

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы оштрафовал актрису и блогера Анастасию Ивлееву на 100 тысяч рублей за организацию скандальной вечеринки, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции."Судом назначено Ивлеевой наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей", — сказали в суде.Уточняется, что Ивлееву признали виновной по части 1 статьи 20.2.2 Кодекса об административных правонарушениях ("Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка").По данным суда, блогер организовала мероприятие, известное как Almost naked ("Почти голый"), в котором приняли участие не менее двухсот человек. При проведении вечеринки "были допущены нарушения общественного порядка в виде нахождения граждан в голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, нецензурная брань в общественном месте".Организованная Ивлеевой вечеринка в московском клубе "Мутабор" с полуобнаженным дресс-кодом вызвала резонанс в обществе. Праздник имел статус "закрытого мероприятия", но сама блогер и участники активно выкладывали фото в соцсетях, привлекая к себе внимание. В результате в Генпрокуратуру, МВД, Роскомнадзор, Минкультуры, ФНС и суд направили обращения от возмущенных граждан с просьбой проверить Ивлееву и ее гостей на предмет различных правонарушений.После вечеринки рэпера Vacío (настоящее имя — Николай Васильев), наряд которого на мероприятии состоял лишь из носка, арестовали на 15 суток.В минувший вторник Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру Анастасии Ивлеевой на миллиард рублей за причинение морального вреда. Его инициатором стал Александр Иншаков. Подписи под иском поставили 22 человека.Сама Ивлеева дважды извинилась за произошедшее, а также пообещала все средства, вырученные с продажи билетов за второй день вечеринки, отправить в благотворительные организации.

https://ria.ru/20231229/galich-1918927555.html

https://ria.ru/20231229/kirkorov-1918947499.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Судебное решение по скандальной вечеринке Ивлеевой Лефортовский суд оштрафовал Ивлееву на 100 тыс рублей за организацию "почти голой вечеринки" 2023-12-29T19:03 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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