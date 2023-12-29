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Московские школьники победили на международном чемпионате в Китае - РИА Новости, 29.12.2023
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09:25 29.12.2023 (обновлено: 12:21 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/shkolniki-1918898805.html
Московские школьники победили на международном чемпионате в Китае
Московские школьники победили на международном чемпионате в Китае - РИА Новости, 29.12.2023
Московские школьники победили на международном чемпионате в Китае
Московские школьники победили на международном чемпионате по шоссейно-кольцевым автомоделям в Китае, сообщили на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T09:25
2023-12-29T12:21
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Московские школьники победили на международном чемпионате по шоссейно-кольцевым автомоделям в Китае, сообщили на сайте мэра и правительства столицы. "Московская команда победила на международном чемпионате по шоссейно-кольцевым автомоделям с электродвигателем 2023 Foshan International Invitational RC Championship. Он проходил в китайском городе Фошань. За победу и призовые места в семи категориях три дня боролись 112 участников с 140 моделями. Пилоты столичной сборной завоевали награды в шести направлениях", — указали власти Москвы. В материале уточнили, что в соревновании участвовали команды из 11 стран: России, Малайзии, Сингапура, Индонезии, Японии, Германии, Австралии, Италии, Великобритании, Ирландии, Китая. Россию на состязании представляли слушатели детских технопарков Москвы. В отечественную команду вошли Максим Малышко, Ростислав Рвянин, Никита Литовкин, Степан Суровенков и Полина Фоменкова.
https://ria.ru/20230724/olimpiada-1886065289.html
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образование - общество, китай, россия, фошань, москва
Хорошие новости, Образование - Общество, Китай, Россия, Фошань, Москва
Московские школьники победили на международном чемпионате в Китае

Московские школьники победили на чемпионате по шоссейно-кольцевым автомоделям

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыМосковские школьники, победившие на международном чемпионате по шоссейно-кольцевым автомоделям в Китае
Московские школьники, победившие на международном чемпионате по шоссейно-кольцевым автомоделям в Китае - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Московские школьники победили на международном чемпионате по шоссейно-кольцевым автомоделям в Китае, сообщили на сайте мэра и правительства столицы.
"Московская команда победила на международном чемпионате по шоссейно-кольцевым автомоделям с электродвигателем 2023 Foshan International Invitational RC Championship. Он проходил в китайском городе Фошань. За победу и призовые места в семи категориях три дня боролись 112 участников с 140 моделями. Пилоты столичной сборной завоевали награды в шести направлениях", — указали власти Москвы.
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыМосковские школьники, победившие на международном чемпионате по шоссейно-кольцевым автомоделям в Китае
Московские школьники, победившие на международном чемпионате по шоссейно-кольцевым автомоделям в Китае - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Московские школьники, победившие на международном чемпионате по шоссейно-кольцевым автомоделям в Китае
В материале уточнили, что в соревновании участвовали команды из 11 стран: России, Малайзии, Сингапура, Индонезии, Японии, Германии, Австралии, Италии, Великобритании, Ирландии, Китая.
Россию на состязании представляли слушатели детских технопарков Москвы. В отечественную команду вошли Максим Малышко, Ростислав Рвянин, Никита Литовкин, Степан Суровенков и Полина Фоменкова.
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