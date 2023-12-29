https://ria.ru/20231229/shkolniki-1918898805.html

Московские школьники победили на международном чемпионате в Китае

Московские школьники победили на международном чемпионате в Китае - РИА Новости, 29.12.2023

Московские школьники победили на международном чемпионате в Китае

Московские школьники победили на международном чемпионате по шоссейно-кольцевым автомоделям в Китае, сообщили на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T09:25

2023-12-29T09:25

2023-12-29T12:21

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Московские школьники победили на международном чемпионате по шоссейно-кольцевым автомоделям в Китае, сообщили на сайте мэра и правительства столицы. "Московская команда победила на международном чемпионате по шоссейно-кольцевым автомоделям с электродвигателем 2023 Foshan International Invitational RC Championship. Он проходил в китайском городе Фошань. За победу и призовые места в семи категориях три дня боролись 112 участников с 140 моделями. Пилоты столичной сборной завоевали награды в шести направлениях", — указали власти Москвы. В материале уточнили, что в соревновании участвовали команды из 11 стран: России, Малайзии, Сингапура, Индонезии, Японии, Германии, Австралии, Италии, Великобритании, Ирландии, Китая. Россию на состязании представляли слушатели детских технопарков Москвы. В отечественную команду вошли Максим Малышко, Ростислав Рвянин, Никита Литовкин, Степан Суровенков и Полина Фоменкова.

https://ria.ru/20230724/olimpiada-1886065289.html

китай

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

образование - общество, китай, россия, фошань, москва