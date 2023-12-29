Московские школьники победили на международном чемпионате в Китае
Московские школьники победили на чемпионате по шоссейно-кольцевым автомоделям
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыМосковские школьники, победившие на международном чемпионате по шоссейно-кольцевым автомоделям в Китае
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Московские школьники победили на международном чемпионате по шоссейно-кольцевым автомоделям в Китае, сообщили на сайте мэра и правительства столицы.
"Московская команда победила на международном чемпионате по шоссейно-кольцевым автомоделям с электродвигателем 2023 Foshan International Invitational RC Championship. Он проходил в китайском городе Фошань. За победу и призовые места в семи категориях три дня боролись 112 участников с 140 моделями. Пилоты столичной сборной завоевали награды в шести направлениях", — указали власти Москвы.
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыМосковские школьники, победившие на международном чемпионате по шоссейно-кольцевым автомоделям в Китае
Московские школьники, победившие на международном чемпионате по шоссейно-кольцевым автомоделям в Китае
В материале уточнили, что в соревновании участвовали команды из 11 стран: России, Малайзии, Сингапура, Индонезии, Японии, Германии, Австралии, Италии, Великобритании, Ирландии, Китая.
Россию на состязании представляли слушатели детских технопарков Москвы. В отечественную команду вошли Максим Малышко, Ростислав Рвянин, Никита Литовкин, Степан Суровенков и Полина Фоменкова.