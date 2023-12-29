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Сенат: США не достигли сделки по охране границы, связанной с помощью Киеву - РИА Новости, 29.12.2023
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23:53 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/sdelka-1919069383.html
Сенат: США не достигли сделки по охране границы, связанной с помощью Киеву
Сенат: США не достигли сделки по охране границы, связанной с помощью Киеву - РИА Новости, 29.12.2023
Сенат: США не достигли сделки по охране границы, связанной с помощью Киеву
Договоренность в Сенате по вопросу ужесточения охраны южной границы США, открывающая путь к дискуссиям о выделении нового финансирования для Украины, до сих пор РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T23:53
2023-12-29T23:53
в мире
украина
россия
сша
сергей лавров
крис мерфи (сенатор сша)
нато
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ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Договоренность в Сенате по вопросу ужесточения охраны южной границы США, открывающая путь к дискуссиям о выделении нового финансирования для Украины, до сих пор не достигнута, заявил в пятницу сенатор Крис Мерфи, возглавляющий делегацию демократов на переговорах с республиканцами. Как отметил Мерфи, выступая перед журналистами в преддверии недельных каникул, шансы на достижение сделки "никогда не были астрономически высокими с тех пор, как эти два вопроса оказались увязаны друг с другом". В то же время, по его словам, стороны достигли этапа согласования приемлемого для обеих партий "текста сделки". "Характер данного соглашения будет настолько сложным, что мы не узнаем, получит ли оно достаточно голосов до тех пор, пока не вернемся к проведению заседаний", - признал Мерфи. Конгресс США так и не согласовал запрос Белого дома о новой помощи Киеву, в администрации сообщали, что без одобрения законодателей больше не смогут отправлять Украине оружие. Республиканская оппозиция требует от Байдена шагов по охране границы, оспаривая необходимость новой многомиллиардной поддержки Киева без представления дальнейшего плана действий. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231229/zasedanie-1919062443.html
https://ria.ru/20231229/bayden-1919035430.html
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в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, крис мерфи (сенатор сша), нато
В мире, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, Крис Мерфи (сенатор США), НАТО
Сенат: США не достигли сделки по охране границы, связанной с помощью Киеву

Сенат: США не достигли сделки по охране границы, связанной с помощью Украине

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Договоренность в Сенате по вопросу ужесточения охраны южной границы США, открывающая путь к дискуссиям о выделении нового финансирования для Украины, до сих пор не достигнута, заявил в пятницу сенатор Крис Мерфи, возглавляющий делегацию демократов на переговорах с республиканцами.
Как отметил Мерфи, выступая перед журналистами в преддверии недельных каникул, шансы на достижение сделки "никогда не были астрономически высокими с тех пор, как эти два вопроса оказались увязаны друг с другом". В то же время, по его словам, стороны достигли этапа согласования приемлемого для обеих партий "текста сделки".
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
Полянский сообщил о внеочередном заседании СБ ООН по Украине
Вчера, 21:58
«
"Характер данного соглашения будет настолько сложным, что мы не узнаем, получит ли оно достаточно голосов до тех пор, пока не вернемся к проведению заседаний", - признал Мерфи.
Конгресс США так и не согласовал запрос Белого дома о новой помощи Киеву, в администрации сообщали, что без одобрения законодателей больше не смогут отправлять Украине оружие. Республиканская оппозиция требует от Байдена шагов по охране границы, оспаривая необходимость новой многомиллиардной поддержки Киева без представления дальнейшего плана действий.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
В США назвали десять ошибок Байдена в 2023 году
Вчера, 18:36
 
В миреУкраинаРоссияСШАСергей ЛавровКрис Мерфи (сенатор США)НАТО
 
 
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