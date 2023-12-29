https://ria.ru/20231229/sanktsii-1918946233.html

Эффект бумеранга от санкций против России очевиден, заявил Песков

Эффект бумеранга от санкций против России очевиден, заявил Песков - РИА Новости, 29.12.2023

Эффект бумеранга от санкций против России очевиден, заявил Песков

Эффект бумеранга от санкций против России уже очевиден, многие иностранцы начали задумываться, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T13:10

2023-12-29T13:10

2023-12-29T13:30

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Эффект бумеранга от санкций против России уже очевиден, многие иностранцы начали задумываться, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В свое время, когда европейцы и американцы заходили в санкции против нас, в такие беспрецедентные, они совершенно не задумывались об эффекте бумеранга. Но сейчас он уже очевиден, а они не просто задумываются, а уже многие задаются вопросом, правильно ли они поступили. Такие действия в плане объема воровства наших активов - они буду иметь более пагубные последствия", - сказал Песков.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.В четверг газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что ФРГ, Франция, Италия, ЕС выразили сомнения в идее США конфисковать замороженные активы РФ на 300 миллиардов долларов, считают необходимым сначала тщательно оценить законность данной меры. Как пишет издание, США предложили рабочим группам стран G7 изучить способы конфискации замороженных активов РФ и при поддержке Британии, Японии и Канады предложили подготовить варианты по вопросу конфискации активов РФ к возможной встрече G7 в районе 24 февраля 2024.Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США считают преждевременным говорить о возможности использования замороженных суверенных активов РФ для помощи Украине.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.

https://ria.ru/20231225/tsentrobank-1917844966.html

https://ria.ru/20231228/sanktsii-1918816470.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, в мире, дмитрий песков, сша, владимир путин, euroclear, g7, евросоюз, джон кирби, украина