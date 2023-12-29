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Российский посол рассказал, что Германия хотела причинить ущерб России - РИА Новости, 29.12.2023
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09:38 29.12.2023 (обновлено: 09:48 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/sanktsii-1918901234.html
Российский посол рассказал, что Германия хотела причинить ущерб России
Российский посол рассказал, что Германия хотела причинить ущерб России - РИА Новости, 29.12.2023
Российский посол рассказал, что Германия хотела причинить ущерб России
Расчет Берлина на причинение ущерба России путем отказа от российских энергоносителей не оправдался, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T09:38
2023-12-29T09:48
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БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости. Расчет Берлина на причинение ущерба России путем отказа от российских энергоносителей не оправдался, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев."Россия всегда выполняла обязательства по действующим контрактам. С этим невозможно спорить. Отказ от поставок российских энергоносителей - выбор Берлина, сугубо политическое решение, не имеющее отношения к экономической целесообразности. Расчет делался на то, что ущерб для России окажется слишком велик. Этот расчет не оправдался", - сказал посол."Что касается поставок газа, то президент России неоднократно говорил о возможности запуска уцелевшей трубы "Северного потока - 2", если Германия проявит к этому интерес. Некоторые германские политики, казалось бы, и не против. Но в ответ – тишина официоза. Выводы делайте сами", - добавил Нечаев.
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россия, берлин (город), в мире
Россия, Берлин (город), В мире
Российский посол рассказал, что Германия хотела причинить ущерб России

Посол: расчет Германии на причинение ущерба России санкциями не оправдался

© AP Photo / Markus SchreiberЗдание парламента Германии в Берлине
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Здание парламента Германии в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости. Расчет Берлина на причинение ущерба России путем отказа от российских энергоносителей не оправдался, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.
"Россия всегда выполняла обязательства по действующим контрактам. С этим невозможно спорить. Отказ от поставок российских энергоносителей - выбор Берлина, сугубо политическое решение, не имеющее отношения к экономической целесообразности. Расчет делался на то, что ущерб для России окажется слишком велик. Этот расчет не оправдался", - сказал посол.
"Что касается поставок газа, то президент России неоднократно говорил о возможности запуска уцелевшей трубы "Северного потока - 2", если Германия проявит к этому интерес. Некоторые германские политики, казалось бы, и не против. Но в ответ – тишина официоза. Выводы делайте сами", - добавил Нечаев.
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