https://ria.ru/20231229/sanktsii-1918901234.html
Российский посол рассказал, что Германия хотела причинить ущерб России
Российский посол рассказал, что Германия хотела причинить ущерб России - РИА Новости, 29.12.2023
Российский посол рассказал, что Германия хотела причинить ущерб России
Расчет Берлина на причинение ущерба России путем отказа от российских энергоносителей не оправдался, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T09:38
2023-12-29T09:38
2023-12-29T09:48
россия
берлин (город)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836949258_259:724:2188:1809_1920x0_80_0_0_a0875802d64a2251b8a03385e2fe8163.jpg
БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости. Расчет Берлина на причинение ущерба России путем отказа от российских энергоносителей не оправдался, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев."Россия всегда выполняла обязательства по действующим контрактам. С этим невозможно спорить. Отказ от поставок российских энергоносителей - выбор Берлина, сугубо политическое решение, не имеющее отношения к экономической целесообразности. Расчет делался на то, что ущерб для России окажется слишком велик. Этот расчет не оправдался", - сказал посол."Что касается поставок газа, то президент России неоднократно говорил о возможности запуска уцелевшей трубы "Северного потока - 2", если Германия проявит к этому интерес. Некоторые германские политики, казалось бы, и не против. Но в ответ – тишина официоза. Выводы делайте сами", - добавил Нечаев.
https://ria.ru/20231229/sanktsii-1918886784.html
россия
берлин (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836949258_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c4fd06fa0feaf45a1ec2828615ec86db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, берлин (город), в мире
Россия, Берлин (город), В мире
Российский посол рассказал, что Германия хотела причинить ущерб России
Посол: расчет Германии на причинение ущерба России санкциями не оправдался
БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости. Расчет Берлина на причинение ущерба России путем отказа от российских энергоносителей не оправдался, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.
"Россия всегда выполняла обязательства по действующим контрактам. С этим невозможно спорить. Отказ от поставок российских энергоносителей - выбор Берлина, сугубо политическое решение, не имеющее отношения к экономической целесообразности. Расчет делался на то, что ущерб для России окажется слишком велик. Этот расчет не оправдался", - сказал посол.
"Что касается поставок газа, то президент России неоднократно говорил о возможности запуска уцелевшей трубы "Северного потока - 2", если Германия проявит к этому интерес. Некоторые германские политики, казалось бы, и не против. Но в ответ – тишина официоза. Выводы делайте сами", - добавил Нечаев.
Посол России в Германии исключил предпосылки для скорой отмены санкций ЕС