https://ria.ru/20231229/sanktsii-1918901234.html

Российский посол рассказал, что Германия хотела причинить ущерб России

Российский посол рассказал, что Германия хотела причинить ущерб России - РИА Новости, 29.12.2023

Российский посол рассказал, что Германия хотела причинить ущерб России

Расчет Берлина на причинение ущерба России путем отказа от российских энергоносителей не оправдался, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T09:38

2023-12-29T09:38

2023-12-29T09:48

россия

берлин (город)

в мире

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БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости. Расчет Берлина на причинение ущерба России путем отказа от российских энергоносителей не оправдался, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев."Россия всегда выполняла обязательства по действующим контрактам. С этим невозможно спорить. Отказ от поставок российских энергоносителей - выбор Берлина, сугубо политическое решение, не имеющее отношения к экономической целесообразности. Расчет делался на то, что ущерб для России окажется слишком велик. Этот расчет не оправдался", - сказал посол."Что касается поставок газа, то президент России неоднократно говорил о возможности запуска уцелевшей трубы "Северного потока - 2", если Германия проявит к этому интерес. Некоторые германские политики, казалось бы, и не против. Но в ответ – тишина официоза. Выводы делайте сами", - добавил Нечаев.

https://ria.ru/20231229/sanktsii-1918886784.html

россия

берлин (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, берлин (город), в мире