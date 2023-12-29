https://ria.ru/20231229/sanktsii-1918896428.html

Чернышенко рассказал о влиянии санкций на сферу науки

Чернышенко рассказал о влиянии санкций на сферу науки - РИА Новости, 29.12.2023

Чернышенко рассказал о влиянии санкций на сферу науки

Несмотря на западные санкции, цитирование российских научных статей практически не изменилось, но недружественные страны нанесли существенный удар по качеству и РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T09:09

2023-12-29T09:09

2023-12-29T09:09

наука

россия

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Несмотря на западные санкции, цитирование российских научных статей практически не изменилось, но недружественные страны нанесли существенный удар по качеству и уровню научной кооперации, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Недружественные страны нанесли существенный удар по качеству и уровню научной кооперации, и от этого в конечном итоге пострадает все мировое сообщество. Вы знаете, удивительная вещь, мы все ожидали, что от санкций произойдет та самая, желаемая западниками автаркия, когда мы будем замкнуты в своих научных разработках. Но здесь, видимо, настолько всем интересно все-таки знать, что эти русские изобретают и делают, что цитирование наших научных статей практически не изменилось", - сказал Чернышенко. Он напомнил, что в 2022 году был разработан федеральный проект "Развитие отечественного приборостроения гражданского назначения для научных исследований", его инструменты помогут снизить зависимость от импорта ключевых узлов и компонентов - в 2024-2026 годах на финансирование проекта выделено порядка 11 миллиардов рублей, к 2030 году запланировано создание 40 научных приборов, 50 заявок на регистрацию РИД, 20 новых образовательных программ. "На сегодняшний день уже разрабатывается восемь научных приборов... В рамках федпроекта будет проведена оценка состояния приборной базы научных организаций и запущен пилотный проект цифровых двойников для разрабатываемых отечественных приборов", - добавил вице-премьер. В рамках национального проекта "Наука и университеты" действуют гранты на обновление приборной базы, с 2019 года на них выделено почти 53 миллиарда рублей, получателями стали 274 организации из 45 регионов, в 2024 году на обновление приборной базы планируется направить свыше 11 миллиардов рублей, подчеркнул Чернышенко.

https://ria.ru/20231229/kitay-1918893620.html

https://ria.ru/20231226/obrazovanie-1918067898.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, дмитрий чернышенко