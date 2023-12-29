https://ria.ru/20231229/sanktsii-1918886784.html

Посол России в Германии исключил предпосылки для скорой отмены санкций ЕС

Посол России в Германии исключил предпосылки для скорой отмены санкций ЕС - РИА Новости, 29.12.2023

Посол России в Германии исключил предпосылки для скорой отмены санкций ЕС

Предпосылок, говорящих о скорой отмене антироссийских санкций со стороны ЕС, нет, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T07:11

2023-12-29T07:11

2023-12-29T07:11

сергей нечаев (дипломат)

евросоюз

россия

берлин (город)

германия

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БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости. Предпосылок, говорящих о скорой отмене антироссийских санкций со стороны ЕС, нет, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. "Пока не наблюдаем предпосылок, свидетельствующих о скорой отмене незаконных антироссийских санкций Евросоюза. Наоборот, брюссельская бюрократия отчаянно согласовывает "пакет" за "пакетом" и останавливаться, похоже, не собирается. При этом идеи, как наказать нашу страну, постепенно заканчиваются, а желаемого эффекта все нет. Да и не будет", - сказал посол. Он добавил, что экономика России не только не "порвана в клочья", как фантазировали недоброжелатели, а демонстрирует уверенный рост, в отличие от экономики той же Германии и других западных стран.

https://ria.ru/20231228/sanktsii-1918816470.html

россия

берлин (город)

германия

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сергей нечаев (дипломат), евросоюз, россия, берлин (город), германия