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Посол России в Германии исключил предпосылки для скорой отмены санкций ЕС - РИА Новости, 29.12.2023
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07:11 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/sanktsii-1918886784.html
Посол России в Германии исключил предпосылки для скорой отмены санкций ЕС
Посол России в Германии исключил предпосылки для скорой отмены санкций ЕС - РИА Новости, 29.12.2023
Посол России в Германии исключил предпосылки для скорой отмены санкций ЕС
Предпосылок, говорящих о скорой отмене антироссийских санкций со стороны ЕС, нет, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T07:11
2023-12-29T07:11
сергей нечаев (дипломат)
евросоюз
россия
берлин (город)
германия
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БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости. Предпосылок, говорящих о скорой отмене антироссийских санкций со стороны ЕС, нет, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. "Пока не наблюдаем предпосылок, свидетельствующих о скорой отмене незаконных антироссийских санкций Евросоюза. Наоборот, брюссельская бюрократия отчаянно согласовывает "пакет" за "пакетом" и останавливаться, похоже, не собирается. При этом идеи, как наказать нашу страну, постепенно заканчиваются, а желаемого эффекта все нет. Да и не будет", - сказал посол. Он добавил, что экономика России не только не "порвана в клочья", как фантазировали недоброжелатели, а демонстрирует уверенный рост, в отличие от экономики той же Германии и других западных стран.
https://ria.ru/20231228/sanktsii-1918816470.html
россия
берлин (город)
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сергей нечаев (дипломат), евросоюз, россия, берлин (город), германия
Сергей Нечаев (дипломат), Евросоюз, Россия, Берлин (город), Германия
Посол России в Германии исключил предпосылки для скорой отмены санкций ЕС

Посол в ФРГ Нечаев: предпосылок для скорой отмены санкций со стороны ЕС нет

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости. Предпосылок, говорящих о скорой отмене антироссийских санкций со стороны ЕС, нет, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.
"Пока не наблюдаем предпосылок, свидетельствующих о скорой отмене незаконных антироссийских санкций Евросоюза. Наоборот, брюссельская бюрократия отчаянно согласовывает "пакет" за "пакетом" и останавливаться, похоже, не собирается. При этом идеи, как наказать нашу страну, постепенно заканчиваются, а желаемого эффекта все нет. Да и не будет", - сказал посол.
Зимний Берлин - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Минэкономики Германии рассчитывает на новые пакеты санкций против России
Вчера, 17:21
Он добавил, что экономика России не только не "порвана в клочья", как фантазировали недоброжелатели, а демонстрирует уверенный рост, в отличие от экономики той же Германии и других западных стран.
 
Сергей Нечаев (дипломат)ЕвросоюзРоссияБерлин (город)Германия
 
 
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