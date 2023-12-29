https://ria.ru/20231229/samolety-1918892739.html

Алиханов рассказал об активности самолетов НАТО у калининградских границ

Алиханов рассказал об активности самолетов НАТО у калининградских границ - РИА Новости, 29.12.2023

Алиханов рассказал об активности самолетов НАТО у калининградских границ

Активность самолетов-разведчиков НАТО у границ Калининградской области остается на прежнем уровне, рассказал РИА Новости губернатор Антон Алиханов. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T08:36

2023-12-29T08:36

2023-12-29T11:21

антон алиханов

нато

калининград

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Активность самолетов-разведчиков НАТО у границ Калининградской области остается на прежнем уровне, рассказал РИА Новости губернатор Антон Алиханов. В апреле 2022 года Алиханов сообщал РИА Новости, что разведывательная активность НАТО у границ региона возросла с началом проведения спецоперации на Украине. Позже активность снизилась, самолеты переместились на границу Польши с Украиной. "Какая была разведывательная активность, такая и осталась. Ровно все то же самое... Никакой активности дополнительной вокруг Калининграда нет", - рассказал Алиханов.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20231229/pushkov-1918883150.html

калининград

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

антон алиханов, нато, калининград