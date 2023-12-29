https://ria.ru/20231229/samolety-1918892739.html
Алиханов рассказал об активности самолетов НАТО у калининградских границ
Алиханов рассказал об активности самолетов НАТО у калининградских границ - РИА Новости, 29.12.2023
Алиханов рассказал об активности самолетов НАТО у калининградских границ
Активность самолетов-разведчиков НАТО у границ Калининградской области остается на прежнем уровне, рассказал РИА Новости губернатор Антон Алиханов. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T08:36
2023-12-29T08:36
2023-12-29T11:21
антон алиханов
нато
калининград
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Активность самолетов-разведчиков НАТО у границ Калининградской области остается на прежнем уровне, рассказал РИА Новости губернатор Антон Алиханов. В апреле 2022 года Алиханов сообщал РИА Новости, что разведывательная активность НАТО у границ региона возросла с началом проведения спецоперации на Украине. Позже активность снизилась, самолеты переместились на границу Польши с Украиной. "Какая была разведывательная активность, такая и осталась. Ровно все то же самое... Никакой активности дополнительной вокруг Калининграда нет", - рассказал Алиханов.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20231229/pushkov-1918883150.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон алиханов, нато, калининград
Антон Алиханов, НАТО, Калининград
Алиханов рассказал об активности самолетов НАТО у калининградских границ
Алиханов: активность самолетов НАТО у калининградских границ осталась прежней