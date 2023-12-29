https://ria.ru/20231229/samolet-1918996049.html
Самолет, летевший из Москвы в Когалым, экстренно сел в Сургуте
Самолет, летевший из Москвы в Когалым, экстренно сел в Сургуте - РИА Новости, 29.12.2023
Самолет, летевший из Москвы в Когалым, экстренно сел в Сургуте
Самолет авиакомпании "ЮТэйр", следовавший из Москвы в Когалым, приземлился в Сургуте из-за срабатывания сигнализации об отказе одного из двигателей, сообщает в... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T15:37
2023-12-29T15:37
2023-12-29T15:37
происшествия
когалым
москва
сургут
ютэйр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155616/14/1556161491_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0357c6157af7375fa29293a4d733591e.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Самолет авиакомпании "ЮТэйр", следовавший из Москвы в Когалым, приземлился в Сургуте из-за срабатывания сигнализации об отказе одного из двигателей, сообщает в пятницу Уральская транспортная прокуратура в своем телеграм-канале. "Двадцать девятого декабря при выполнении рейса UT445 авиакомпании "Ютэйр" по маршруту Москва-Когалым, на воздушном судне произошло срабатывание сигнализации об отказе правого двигателя самолета. Экипажем воздушного судна принято решение о выполнении незапланированной посадки в аэропорту Сургута", - говорится в сообщении. Уточняется, что на борту находились 96 пассажиров, пострадавших нет. По данным ведомства, все пассажиры были доставлены в Когалым на автобусе.
https://ria.ru/20231222/samolet-1917458981.html
когалым
москва
сургут
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155616/14/1556161491_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_feb1860196e05add178b65ac3cc35226.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, когалым, москва, сургут, ютэйр
Происшествия, Когалым, Москва, Сургут, ЮТэйр
Самолет, летевший из Москвы в Когалым, экстренно сел в Сургуте
Самолет рейса Москва — Когалым сел в Сургуте из-за сигнала об отказе двигателя