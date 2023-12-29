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Самолет, летевший из Москвы в Когалым, экстренно сел в Сургуте - РИА Новости, 29.12.2023
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15:37 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/samolet-1918996049.html
Самолет, летевший из Москвы в Когалым, экстренно сел в Сургуте
Самолет, летевший из Москвы в Когалым, экстренно сел в Сургуте - РИА Новости, 29.12.2023
Самолет, летевший из Москвы в Когалым, экстренно сел в Сургуте
Самолет авиакомпании "ЮТэйр", следовавший из Москвы в Когалым, приземлился в Сургуте из-за срабатывания сигнализации об отказе одного из двигателей, сообщает в... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T15:37
2023-12-29T15:37
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Самолет авиакомпании "ЮТэйр", следовавший из Москвы в Когалым, приземлился в Сургуте из-за срабатывания сигнализации об отказе одного из двигателей, сообщает в пятницу Уральская транспортная прокуратура в своем телеграм-канале. "Двадцать девятого декабря при выполнении рейса UT445 авиакомпании "Ютэйр" по маршруту Москва-Когалым, на воздушном судне произошло срабатывание сигнализации об отказе правого двигателя самолета. Экипажем воздушного судна принято решение о выполнении незапланированной посадки в аэропорту Сургута", - говорится в сообщении. Уточняется, что на борту находились 96 пассажиров, пострадавших нет. По данным ведомства, все пассажиры были доставлены в Когалым на автобусе.
https://ria.ru/20231222/samolet-1917458981.html
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происшествия, когалым, москва, сургут, ютэйр
Происшествия, Когалым, Москва, Сургут, ЮТэйр
Самолет, летевший из Москвы в Когалым, экстренно сел в Сургуте

Самолет рейса Москва — Когалым сел в Сургуте из-за сигнала об отказе двигателя

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкCамолет Boeing 737 авиакомпании UTair заходит на посадку
Cамолет Boeing 737 авиакомпании UTair заходит на посадку - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Cамолет Boeing 737 авиакомпании UTair заходит на посадку. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Самолет авиакомпании "ЮТэйр", следовавший из Москвы в Когалым, приземлился в Сургуте из-за срабатывания сигнализации об отказе одного из двигателей, сообщает в пятницу Уральская транспортная прокуратура в своем телеграм-канале.
«
"Двадцать девятого декабря при выполнении рейса UT445 авиакомпании "Ютэйр" по маршруту Москва-Когалым, на воздушном судне произошло срабатывание сигнализации об отказе правого двигателя самолета. Экипажем воздушного судна принято решение о выполнении незапланированной посадки в аэропорту Сургута", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на борту находились 96 пассажиров, пострадавших нет.
По данным ведомства, все пассажиры были доставлены в Когалым на автобусе.
Самолёт авиакомпании Уральские авиалинии - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Самолет "Уральских авиалиний" экстренно сел в Сургуте
22 декабря, 13:39
 
ПроисшествияКогалымМоскваСургутЮТэйр
 
 
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