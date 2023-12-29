https://ria.ru/20231229/samolet-1918996049.html

Самолет, летевший из Москвы в Когалым, экстренно сел в Сургуте

Самолет, летевший из Москвы в Когалым, экстренно сел в Сургуте - РИА Новости, 29.12.2023

Самолет, летевший из Москвы в Когалым, экстренно сел в Сургуте

Самолет авиакомпании "ЮТэйр", следовавший из Москвы в Когалым, приземлился в Сургуте из-за срабатывания сигнализации об отказе одного из двигателей, сообщает в... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T15:37

2023-12-29T15:37

2023-12-29T15:37

происшествия

когалым

москва

сургут

ютэйр

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Самолет авиакомпании "ЮТэйр", следовавший из Москвы в Когалым, приземлился в Сургуте из-за срабатывания сигнализации об отказе одного из двигателей, сообщает в пятницу Уральская транспортная прокуратура в своем телеграм-канале. "Двадцать девятого декабря при выполнении рейса UT445 авиакомпании "Ютэйр" по маршруту Москва-Когалым, на воздушном судне произошло срабатывание сигнализации об отказе правого двигателя самолета. Экипажем воздушного судна принято решение о выполнении незапланированной посадки в аэропорту Сургута", - говорится в сообщении. Уточняется, что на борту находились 96 пассажиров, пострадавших нет. По данным ведомства, все пассажиры были доставлены в Когалым на автобусе.

https://ria.ru/20231222/samolet-1917458981.html

когалым

москва

сургут

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, когалым, москва, сургут, ютэйр