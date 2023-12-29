https://ria.ru/20231229/samokaty-1919016753.html

Правительство планирует в 2024 году подготовить проект о ПДД для самокатов

Правительство планирует в 2024 году подготовить проект о ПДД для самокатов - РИА Новости, 29.12.2023

Правительство планирует в 2024 году подготовить проект о ПДД для самокатов

Правительство РФ планирует разработать и внести в Госдуму законопроект, касающийся регулирования развития средств индивидуальной мобильности и обеспечения... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T16:49

2023-12-29T16:49

2023-12-29T16:50

общество

россия

госдума рф

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правительство РФ планирует разработать и внести в Госдуму законопроект, касающийся регулирования развития средств индивидуальной мобильности и обеспечения безопасности дорожного движения при их использовании, об этом говорится в перечне законопроектов, запланированных на 2024 год. Правительство РФ утвердило перечень законопроектов, которые планируется разработать и внести в Госдуму в 2024 году. В документе всего представлено 42 наименования законопроекта. В их числе законопроект о внесении изменений в федеральный закон "Об организации дорожного движения в РФ" и отдельные законодательные акты - все эти инициативы Минтранс России представит в правительство в ноябре."В части регулирования развития средств индивидуальной мобильности и обеспечения безопасности дорожного движения при их использовании", - говорится в документе. Планируется, что законопроект будет внесен в Госдуму в марте 2025 года. Как сообщалось ранее, к средствам индивидуальной мобильности относятся электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства передвижения.

https://ria.ru/20231229/zakony-1918983829.html

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общество, россия, госдума рф