https://ria.ru/20231229/rzhd-1918875139.html

РЖД в 2024 году запустят web-приложение по продаже билетов

РЖД в 2024 году запустят web-приложение по продаже билетов - РИА Новости, 29.12.2023

РЖД в 2024 году запустят web-приложение по продаже билетов

РЖД в первом квартале 2024 года запустят web-приложение по продаже билетов, которым можно будет пользоваться, в том числе на iPhone, вместо удаленного из App... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T02:16

2023-12-29T02:16

2023-12-29T04:51

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. РЖД в первом квартале 2024 года запустят web-приложение по продаже билетов, которым можно будет пользоваться, в том числе на iPhone, вместо удаленного из App Store, сообщили РИА Новости в компании. РЖД в начале декабря сообщили, что приложение "РЖД Пассажирам" удалено из App Store, но текущие установленные версии продолжат работать. "В I квартале 2024 года ОАО "РЖД" планирует запустить веб версию интерфейса покупки билетов для смартфонов (PWA, Progressive Web Applications), где будут доступны на первом этапе только поезда дальнего следования", - рассказали в РЖД. В дальнейшем в этом приложении появятся и пригородные перевозки. РЖД напомнили, что удалять или переустанавливать приложение со смартфонов, работающих на iOS, не нужно. "Текущие установленные версии продолжают работать в обычном режиме, а новые при удалении установить не получится", - отметили в компании. PWA (Progressive Web Applications - прогрессивное web-приложение) — это адаптированная для смартфонов версия портала, позволяющая использовать все необходимые функции сайта, в том числе и платежные. "PWA-версия позволяет получить доступ к порталу пользователям большинства мобильных операционных систем", - отметили в РЖД.

https://ria.ru/20231228/rzhd-1918595116.html

https://ria.ru/20231228/bilety-1918598717.html

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