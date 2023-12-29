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"Почти избавились": Россия выдавила доллар и евро из расчетов - РИА Новости, 29.12.2023
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08:00 29.12.2023 (обновлено: 08:03 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/rubl-1918811536.html
"Почти избавились": Россия выдавила доллар и евро из расчетов
"Почти избавились": Россия выдавила доллар и евро из расчетов - РИА Новости, 29.12.2023
"Почти избавились": Россия выдавила доллар и евро из расчетов
Доля рубля во внешней торговле достигла 40%. На "токсичные" доллар и евро приходится менее трети, а еще недавно было почти 90%. В частности, во взаимной... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T08:00
2023-12-29T08:03
экономика
россия
рубль
евро
доллар
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. Доля рубля во внешней торговле достигла 40%. На "токсичные" доллар и евро приходится менее трети, а еще недавно было почти 90%. В частности, во взаимной торговле с КНР практически полностью отказались от валют третьих стран. И этот курс продолжится. О его преимуществах и объективных рисках — в материале РИА Новости.Свели к минимумуЗаморозка Западом чуть не половины международных резервов России и беспрецедентные санкции резко ускорили переход на расчеты в национальных денежных единицах."На сентябрь этого года такая картина: рубль — 40%, юань — 33, совокупное использование доллара и евро — 24", — сообщил Владимир Путин на итоговой пресс-конференции.Для сравнения: в 2021-м у доллара и евро было 87%, рубля — 11-13, юаня — 0,4.В рамках Евразийского экономического союза теперь преобладают нацвалюты — больше 90%. Круг коммерческих партнеров стран ЕАЭС расширяется. Подписали соглашение о зоне свободной торговли с Ираном, укрепляются связи с ОАЭ, Индонезией, Египтом.В ЕАЭС доминирует рубль. Дружественные России страны бывшего СССР признают его как самую ликвидную валюту на постсоветском пространстве, отмечает Алексей Андросов, начальник казначейства ПАО "РосДорБанк".Во взаиморасчетах с КНР на национальные денежные единицы приходится 92%. Москва и Пекин выстроили высокоэффективную и независимую от Запада систему торгово-экономического взаимодействия, указал в интервью РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко.Ушли от рисковКитай, Индия, Турция, Азербайджан — список можно продолжить. Расчеты не в долларах и евро снимают риски, связанные с проведением внешнеэкономических платежей."Усиливается независимость от политических и санкционных факторов. Это проявляется и в переходе к альтернативным резервным валютам, в первую очередь китайскому юаню, доля которого в международной торговле значительно увеличилась, а в 2023-м он и вовсе вытеснил евро со второй строчки в операциях в системе SWIFT", — говорит Исмаил Исмаилов, доцент департамента международного и публичного права юридического факультета Финансового университета при правительстве России.По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), внешнеторговый оборот за январь — сентябрь составил 530,2 миллиарда долларов, из них экспорт — 316,9 миллиарда, импорт — 213,3. Около 70% — это страны Азии."В таких условиях абсолютно невыгодны евро и доллары, возникают курсовые разницы, которые надо гасить. Да и санкции мешают. Проще использовать национальную валюту", — объясняет инвестиционный советник Юлия Кузнецова.Курс на СНГЧто касается оборота в рамках Содружества независимых государств, то там доля местных денежных единиц — 85%. В 2024-м Россия председательствует в организации — и этот показатель лишь увеличится. Что, как подчеркнул Путин, укрепит финансовый и экономический суверенитет стран СНГ."Осознанные усилия по ослаблению гегемонии доллара и евро позволяют формировать независимую от Запада экономику. Запасы рубля полезны для всех в СНГ", — полагает Олег Воробьев, член генерального совета "Деловой России".То, что Москва получает тенге, белорусские рубли, сомы, драмы, рупии, — это больше на перспективу, добавляет он.Излишки и недостаточная ликвидностьЕсть, конечно, и проблемы. У компаний скапливаются излишки валюты, гораздо менее ликвидной, чем доллар и евро. Это создает дисбаланс."Доля рубля выросла в основном благодаря экспорту. С импортом хуже. Валюты дружественных стран также создают трудности, поскольку потратить их особо не на что, а конвертация в более ликвидные вызывает сложности, приводящие к дисконту", — поясняет Михаил Беспалов, аналитик компании "КСП Капитал".Так, в частности, сложилось с Индией, откуда примерно 70 миллиардов долларов Москва получает в малоликвидных рупиях."Ряд национальных валют отличается высокой волатильностью (скажем, турецкая лира) и ограниченной конвертируемостью (те же юань и индийская рупия). Такие взаиморасчеты могут сопровождаться ослаблением по отношению к доллару/евро — стартовая стоимость многих товаров все равно определяется в них. Это требует дополнительных мер и инструментов (например, экспортного кредитования)", — рассуждает Роман Файншмидт, эксперт по Восточной и Юго-Восточной Азии.Таким образом, потребность в долларах и евро по-прежнему сохраняется — для поддержания стабильности резервных фондов и быстрой конвертации в нужную валюту.Доллар и евро не только имеют статус резервных, но и свободно конвертируются. К тому же американские деньги — основа функционирования многих рынков мировой экономики, а некоторые технологии и оборудование доступны лишь в недружественных юрисдикциях за счет "токсичных" валют, добавляет аналитик.Единая валютаПо мнению экспертов, минимизировать риски можно созданием валютной зоны — когда сотрудничающие страны соглашаются принимать деньги партнеров.Кроме того, в перспективе необходима доминирующая резервная валюта (возможно, рубль или юань), чтобы интегрировать все расчеты, уточняет Евгений Смирнов, завкафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ. Такая валюта должна быть прежде всего стабильной.Участники БРИКС, к которой в наступающем году присоединяются еще шесть стран, уже это обсуждают. Единая валюта стимулирует рост товарооборота в рамках организации и снизит стоимость транзакций. Однако это вопрос не ближайшей перспективы.
https://ria.ru/20230826/briks-1892291498.html
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экономика, россия, рубль, евро, доллар
Экономика, Россия, Рубль, евро, Доллар
"Почти избавились": Россия выдавила доллар и евро из расчетов

Россия увеличила долю рубля во внешней торговле до 40%

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗнак доллара на одном из пунктов обмена валют в Москве
Знак доллара на одном из пунктов обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. Доля рубля во внешней торговле достигла 40%. На "токсичные" доллар и евро приходится менее трети, а еще недавно было почти 90%. В частности, во взаимной торговле с КНР практически полностью отказались от валют третьих стран. И этот курс продолжится. О его преимуществах и объективных рисках — в материале РИА Новости.

Свели к минимуму

Заморозка Западом чуть не половины международных резервов России и беспрецедентные санкции резко ускорили переход на расчеты в национальных денежных единицах.
"На сентябрь этого года такая картина: рубль — 40%, юань — 33, совокупное использование доллара и евро — 24", — сообщил Владимир Путин на итоговой пресс-конференции.
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян во время двухсторонней встречи в Бишкеке
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян во время двухсторонней встречи в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян во время двухсторонней встречи в Бишкеке
Для сравнения: в 2021-м у доллара и евро было 87%, рубля — 11-13, юаня — 0,4.
В рамках Евразийского экономического союза теперь преобладают нацвалюты — больше 90%. Круг коммерческих партнеров стран ЕАЭС расширяется. Подписали соглашение о зоне свободной торговли с Ираном, укрепляются связи с ОАЭ, Индонезией, Египтом.
В ЕАЭС доминирует рубль. Дружественные России страны бывшего СССР признают его как самую ликвидную валюту на постсоветском пространстве, отмечает Алексей Андросов, начальник казначейства ПАО "РосДорБанк".
Логотип БРИКС - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
Новая сила: БРИКС переходит на расчеты и кредиты в собственных валютах
26 августа, 08:00
Во взаиморасчетах с КНР на национальные денежные единицы приходится 92%. Москва и Пекин выстроили высокоэффективную и независимую от Запада систему торгово-экономического взаимодействия, указал в интервью РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Ушли от рисков

Китай, Индия, Турция, Азербайджан — список можно продолжить. Расчеты не в долларах и евро снимают риски, связанные с проведением внешнеэкономических платежей.
"Усиливается независимость от политических и санкционных факторов. Это проявляется и в переходе к альтернативным резервным валютам, в первую очередь китайскому юаню, доля которого в международной торговле значительно увеличилась, а в 2023-м он и вовсе вытеснил евро со второй строчки в операциях в системе SWIFT", — говорит Исмаил Исмаилов, доцент департамента международного и публичного права юридического факультета Финансового университета при правительстве России.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГрузовое судно Heung-A Xiamen с контейнерами в порту Владивостока
Грузовое судно Heung-A Xiamen с контейнерами в порту Владивостока - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Грузовое судно Heung-A Xiamen с контейнерами в порту Владивостока
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), внешнеторговый оборот за январь — сентябрь составил 530,2 миллиарда долларов, из них экспорт — 316,9 миллиарда, импорт — 213,3. Около 70% — это страны Азии.
"В таких условиях абсолютно невыгодны евро и доллары, возникают курсовые разницы, которые надо гасить. Да и санкции мешают. Проще использовать национальную валюту", — объясняет инвестиционный советник Юлия Кузнецова.

Курс на СНГ

Что касается оборота в рамках Содружества независимых государств, то там доля местных денежных единиц — 85%. В 2024-м Россия председательствует в организации — и этот показатель лишь увеличится. Что, как подчеркнул Путин, укрепит финансовый и экономический суверенитет стран СНГ.
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
Рублевый расчет: Россия приняла рациональное решение
13 августа, 08:00
"Осознанные усилия по ослаблению гегемонии доллара и евро позволяют формировать независимую от Запада экономику. Запасы рубля полезны для всех в СНГ", — полагает Олег Воробьев, член генерального совета "Деловой России".
То, что Москва получает тенге, белорусские рубли, сомы, драмы, рупии, — это больше на перспективу, добавляет он.

Излишки и недостаточная ликвидность

Есть, конечно, и проблемы. У компаний скапливаются излишки валюты, гораздо менее ликвидной, чем доллар и евро. Это создает дисбаланс.
"Доля рубля выросла в основном благодаря экспорту. С импортом хуже. Валюты дружественных стран также создают трудности, поскольку потратить их особо не на что, а конвертация в более ликвидные вызывает сложности, приводящие к дисконту", — поясняет Михаил Беспалов, аналитик компании "КСП Капитал".
© РИА Новости / Евгений БезекаИндийские рупии
Индийские рупии - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Евгений Безека
Индийские рупии
Так, в частности, сложилось с Индией, откуда примерно 70 миллиардов долларов Москва получает в малоликвидных рупиях.
"Ряд национальных валют отличается высокой волатильностью (скажем, турецкая лира) и ограниченной конвертируемостью (те же юань и индийская рупия). Такие взаиморасчеты могут сопровождаться ослаблением по отношению к доллару/евро — стартовая стоимость многих товаров все равно определяется в них. Это требует дополнительных мер и инструментов (например, экспортного кредитования)", — рассуждает Роман Файншмидт, эксперт по Восточной и Юго-Восточной Азии.
Таким образом, потребность в долларах и евро по-прежнему сохраняется — для поддержания стабильности резервных фондов и быстрой конвертации в нужную валюту.
Сотрудник китайского банка пересчитывает банкноты номиналом 100 юаней и доллары США - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Доллар уже не тот. В какую валюту вкладываются россияне
24 марта, 08:00
Доллар и евро не только имеют статус резервных, но и свободно конвертируются. К тому же американские деньги — основа функционирования многих рынков мировой экономики, а некоторые технологии и оборудование доступны лишь в недружественных юрисдикциях за счет "токсичных" валют, добавляет аналитик.

Единая валюта

По мнению экспертов, минимизировать риски можно созданием валютной зоны — когда сотрудничающие страны соглашаются принимать деньги партнеров.
Кроме того, в перспективе необходима доминирующая резервная валюта (возможно, рубль или юань), чтобы интегрировать все расчеты, уточняет Евгений Смирнов, завкафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ. Такая валюта должна быть прежде всего стабильной.
© Фото : Посольство России в ЮАР/ВКонтактеСувенирная банкнота стран БРИКС, выпущенная Киржачской типографией в преддверии XV саммита БРИКС в Йоханнесбурге
Сувенирная банкнота стран БРИКС, выпущенная Киржачской типографией в преддверии XV саммита БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© Фото : Посольство России в ЮАР/ВКонтакте
Сувенирная банкнота стран БРИКС, выпущенная Киржачской типографией в преддверии XV саммита БРИКС в Йоханнесбурге
Участники БРИКС, к которой в наступающем году присоединяются еще шесть стран, уже это обсуждают. Единая валюта стимулирует рост товарооборота в рамках организации и снизит стоимость транзакций. Однако это вопрос не ближайшей перспективы.
 
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