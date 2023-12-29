https://ria.ru/20231229/roskosmos-1918930550.html

Россия вновь докажет миру, что нет ничего невозможного, заявил Борисов

Россия вновь докажет миру, что нет ничего невозможного, заявил Борисов - РИА Новости, 29.12.2023

Россия вновь докажет миру, что нет ничего невозможного, заявил Борисов

Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов поздравил коллег с наступающим новым годом и выразил уверенность, что все трудности будут преодолены, а российская... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T12:10

2023-12-29T12:10

2023-12-29T12:10

космос - риа наука

россия

юрий борисов (роскосмос)

роскосмос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902373553_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_a3ba5c8b5d4ce0c1bad7d604298c27a7.jpg

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов поздравил коллег с наступающим новым годом и выразил уверенность, что все трудности будут преодолены, а российская космонавтика вновь докажет всему миру, что нет ничего невозможного. "Уверен, что мы и впредь будем успешно преодолевать неизбежные сложности, возникающие в таком непростом деле, как освоение космоса, вновь доказывать себе и всему миру, что нет ничего невозможного", - сказал Борисов в своем новогоднем поздравлении сотрудникам отрасли. По его словам, завершающийся 2023-й год был непростым, но очень важным. "Роскосмос" активно реализует программу создания серийного производства спутников, подчеркнул глава госкорпорации, а также развивает проект будущей национальной орбитальной станции и возвращается к изучению дальнего космоса. "От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях, пусть Новый год будет наполнен только самыми светлыми и радостными моментами! С праздником!" - добавил Борисов. В 2023 году одобрение получил проект новой Российской орбитальной станции (РОС), прошли испытания стартового комплекса для ракет "Ангара" на Восточном, состоялся новый отбор в российский отряд космонавтов (результаты будут в марте 2024-го), а также Россия впервые за почти 50 лет запустила к Луне, автоматическую межпланетную станцию, полёт которой, однако, завершился неудачей.

https://ria.ru/20231223/roskosmos-1917652525.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, россия, юрий борисов (роскосмос), роскосмос