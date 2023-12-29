https://ria.ru/20231229/roskosmos-1918930550.html
Россия вновь докажет миру, что нет ничего невозможного, заявил Борисов
Россия вновь докажет миру, что нет ничего невозможного, заявил Борисов - РИА Новости, 29.12.2023
Россия вновь докажет миру, что нет ничего невозможного, заявил Борисов
Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов поздравил коллег с наступающим новым годом и выразил уверенность, что все трудности будут преодолены, а российская... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T12:10
2023-12-29T12:10
2023-12-29T12:10
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов поздравил коллег с наступающим новым годом и выразил уверенность, что все трудности будут преодолены, а российская космонавтика вновь докажет всему миру, что нет ничего невозможного. "Уверен, что мы и впредь будем успешно преодолевать неизбежные сложности, возникающие в таком непростом деле, как освоение космоса, вновь доказывать себе и всему миру, что нет ничего невозможного", - сказал Борисов в своем новогоднем поздравлении сотрудникам отрасли. По его словам, завершающийся 2023-й год был непростым, но очень важным. "Роскосмос" активно реализует программу создания серийного производства спутников, подчеркнул глава госкорпорации, а также развивает проект будущей национальной орбитальной станции и возвращается к изучению дальнего космоса. "От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях, пусть Новый год будет наполнен только самыми светлыми и радостными моментами! С праздником!" - добавил Борисов. В 2023 году одобрение получил проект новой Российской орбитальной станции (РОС), прошли испытания стартового комплекса для ракет "Ангара" на Восточном, состоялся новый отбор в российский отряд космонавтов (результаты будут в марте 2024-го), а также Россия впервые за почти 50 лет запустила к Луне, автоматическую межпланетную станцию, полёт которой, однако, завершился неудачей.
https://ria.ru/20231223/roskosmos-1917652525.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, юрий борисов (роскосмос), роскосмос
Космос - РИА Наука, Россия, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос
Россия вновь докажет миру, что нет ничего невозможного, заявил Борисов
Глава "Роскосмоса": Россия вновь докажет миру, что нет ничего невозможного
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов поздравил коллег с наступающим новым годом и выразил уверенность, что все трудности будут преодолены, а российская космонавтика вновь докажет всему миру, что нет ничего невозможного.
"Уверен, что мы и впредь будем успешно преодолевать неизбежные сложности, возникающие в таком непростом деле, как освоение космоса, вновь доказывать себе и всему миру, что нет ничего невозможного", - сказал Борисов в своем новогоднем поздравлении сотрудникам отрасли. По его словам, завершающийся 2023-й год был непростым, но очень важным. "Роскосмос" активно реализует программу создания серийного производства спутников, подчеркнул глава госкорпорации, а также развивает проект будущей национальной орбитальной станции и возвращается к изучению дальнего космоса.
"От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях, пусть Новый год будет наполнен только самыми светлыми и радостными моментами! С праздником!" - добавил Борисов.
В 2023 году одобрение получил проект новой Российской орбитальной станции (РОС), прошли испытания стартового комплекса для ракет "Ангара" на Восточном, состоялся новый отбор в российский отряд космонавтов (результаты будут в марте 2024-го), а также Россия впервые за почти 50 лет запустила к Луне
, автоматическую межпланетную станцию, полёт которой, однако, завершился неудачей.
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили на космодром Восточный