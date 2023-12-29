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Россия вновь докажет миру, что нет ничего невозможного, заявил Борисов - РИА Новости, 29.12.2023
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12:10 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/roskosmos-1918930550.html
Россия вновь докажет миру, что нет ничего невозможного, заявил Борисов
Россия вновь докажет миру, что нет ничего невозможного, заявил Борисов - РИА Новости, 29.12.2023
Россия вновь докажет миру, что нет ничего невозможного, заявил Борисов
Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов поздравил коллег с наступающим новым годом и выразил уверенность, что все трудности будут преодолены, а российская... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T12:10
2023-12-29T12:10
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юрий борисов (роскосмос)
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов поздравил коллег с наступающим новым годом и выразил уверенность, что все трудности будут преодолены, а российская космонавтика вновь докажет всему миру, что нет ничего невозможного. "Уверен, что мы и впредь будем успешно преодолевать неизбежные сложности, возникающие в таком непростом деле, как освоение космоса, вновь доказывать себе и всему миру, что нет ничего невозможного", - сказал Борисов в своем новогоднем поздравлении сотрудникам отрасли. По его словам, завершающийся 2023-й год был непростым, но очень важным. "Роскосмос" активно реализует программу создания серийного производства спутников, подчеркнул глава госкорпорации, а также развивает проект будущей национальной орбитальной станции и возвращается к изучению дальнего космоса. "От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях, пусть Новый год будет наполнен только самыми светлыми и радостными моментами! С праздником!" - добавил Борисов. В 2023 году одобрение получил проект новой Российской орбитальной станции (РОС), прошли испытания стартового комплекса для ракет "Ангара" на Восточном, состоялся новый отбор в российский отряд космонавтов (результаты будут в марте 2024-го), а также Россия впервые за почти 50 лет запустила к Луне, автоматическую межпланетную станцию, полёт которой, однако, завершился неудачей.
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космос - риа наука, россия, юрий борисов (роскосмос), роскосмос
Космос - РИА Наука, Россия, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос
Россия вновь докажет миру, что нет ничего невозможного, заявил Борисов

Глава "Роскосмоса": Россия вновь докажет миру, что нет ничего невозможного

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГенеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов
Генеральный директор Госкорпорации Роскосмос Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов поздравил коллег с наступающим новым годом и выразил уверенность, что все трудности будут преодолены, а российская космонавтика вновь докажет всему миру, что нет ничего невозможного.
"Уверен, что мы и впредь будем успешно преодолевать неизбежные сложности, возникающие в таком непростом деле, как освоение космоса, вновь доказывать себе и всему миру, что нет ничего невозможного", - сказал Борисов в своем новогоднем поздравлении сотрудникам отрасли. По его словам, завершающийся 2023-й год был непростым, но очень важным. "Роскосмос" активно реализует программу создания серийного производства спутников, подчеркнул глава госкорпорации, а также развивает проект будущей национальной орбитальной станции и возвращается к изучению дальнего космоса.
"От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях, пусть Новый год будет наполнен только самыми светлыми и радостными моментами! С праздником!" - добавил Борисов.
В 2023 году одобрение получил проект новой Российской орбитальной станции (РОС), прошли испытания стартового комплекса для ракет "Ангара" на Восточном, состоялся новый отбор в российский отряд космонавтов (результаты будут в марте 2024-го), а также Россия впервые за почти 50 лет запустила к Луне, автоматическую межпланетную станцию, полёт которой, однако, завершился неудачей.
Первая летная ракета Ангара-А5 - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили на космодром Восточный
23 декабря, 14:14
 
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