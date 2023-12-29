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Правительство надеется на возобновление рейсов с Лаосом и Индонезией - РИА Новости, 29.12.2023
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10:31 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/reysy-1918908279.html
Правительство надеется на возобновление рейсов с Лаосом и Индонезией
Правительство надеется на возобновление рейсов с Лаосом и Индонезией - РИА Новости, 29.12.2023
Правительство надеется на возобновление рейсов с Лаосом и Индонезией
Правительство России надеется на возобновление рейсов с Лаосом и Индонезией в 2024 году, заявил в интервью РИА Новости заместитель председателя правительства РФ РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T10:31
2023-12-29T10:31
дмитрий чернышенко
лаос
индонезия
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правительство России надеется на возобновление рейсов с Лаосом и Индонезией в 2024 году, заявил в интервью РИА Новости заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. "Мы продолжаем развивать и выездные направления. Было запущено прямое авиасообщение с Вьетнамом и Мьянмой. Аэрофлот открыл прямые перелеты в Гавану. В 2024 году надеемся на возобновление рейсов с Лаосом и Индонезией", - сказал Чернышенко. Он также отметил, что уже ведутся переговоры по введению безвизового режима с Саудовской Аравией, Оманом, Бахрейном, Кувейтом, Малайзией и Мьянмой, с Индией обсуждается запуск взаимных безвизовых групповых туристических поездок. "Кстати, в этом году граждане Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Малайзии, Мьянмы, Сингапура и Филиппин получили возможность оформлять электронные визы в Россию на срок до 16 суток. Кроме того, реализуются программы профессиональной подготовки специалистов туриндустрии в странах Юго-Восточной Азии. В рамках проекта Диалогового партнерства Россия–АСЕАН уже обучено более 160 русскоязычных гидов-переводчиков", - добавил вице-премьер. Чернышенко подчеркнул, что в целях развития туризма планируется обеспечить участие России в крупнейших международных туристических выставках и освещение наших туристских ресурсов в зарубежных СМИ, будут организованы пресс-туры, ознакомительные поездки, будет запущена таргетированная онлайн-реклама. "Это поможет стимулировать рост взаимного туристического потока с приоритетными странами и будет способствовать расширению прямого авиасообщения и открытию новых туристических направлений", - заключил зампред правительства.
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дмитрий чернышенко, лаос, индонезия, россия
Дмитрий Чернышенко, Лаос, Индонезия, Россия
Правительство надеется на возобновление рейсов с Лаосом и Индонезией

Чернышенко: правительство надеется на возобновление рейсов с Лаосом и Индонезией

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правительство России надеется на возобновление рейсов с Лаосом и Индонезией в 2024 году, заявил в интервью РИА Новости заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
"Мы продолжаем развивать и выездные направления. Было запущено прямое авиасообщение с Вьетнамом и Мьянмой. Аэрофлот открыл прямые перелеты в Гавану. В 2024 году надеемся на возобновление рейсов с Лаосом и Индонезией", - сказал Чернышенко.
Он также отметил, что уже ведутся переговоры по введению безвизового режима с Саудовской Аравией, Оманом, Бахрейном, Кувейтом, Малайзией и Мьянмой, с Индией обсуждается запуск взаимных безвизовых групповых туристических поездок.
"Кстати, в этом году граждане Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Малайзии, Мьянмы, Сингапура и Филиппин получили возможность оформлять электронные визы в Россию на срок до 16 суток. Кроме того, реализуются программы профессиональной подготовки специалистов туриндустрии в странах Юго-Восточной Азии. В рамках проекта Диалогового партнерства Россия–АСЕАН уже обучено более 160 русскоязычных гидов-переводчиков", - добавил вице-премьер.
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В Лаосе намерены способствовать запуску прямых рейсов с Россией
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Чернышенко подчеркнул, что в целях развития туризма планируется обеспечить участие России в крупнейших международных туристических выставках и освещение наших туристских ресурсов в зарубежных СМИ, будут организованы пресс-туры, ознакомительные поездки, будет запущена таргетированная онлайн-реклама.
"Это поможет стимулировать рост взаимного туристического потока с приоритетными странами и будет способствовать расширению прямого авиасообщения и открытию новых туристических направлений", - заключил зампред правительства.
 
Дмитрий ЧернышенкоЛаосИндонезияРоссия
 
 
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