https://ria.ru/20231229/rets-1918924380.html

РЭЦ поддержал экспортные проекты в Казахстан на сумму $802 млн в 2023 году

РЭЦ поддержал экспортные проекты в Казахстан на сумму $802 млн в 2023 году - РИА Новости, 29.12.2023

РЭЦ поддержал экспортные проекты в Казахстан на сумму $802 млн в 2023 году

Российский экспортный центр (входит в Группу ВЭБ.РФ) помогает компаниям развиваться на международных рынках, налаживая деловые контакты через зарубежную сеть... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T11:44

2023-12-29T11:44

2023-12-29T11:44

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

экспорт

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в Группу ВЭБ.РФ) помогает компаниям развиваться на международных рынках, налаживая деловые контакты через зарубежную сеть своих представительств, одним из наиболее крупных и динамично развивающихся рынков в Центральной Азии является казахстанский, поддержка экспорта туда в уходящем году составила более 800 миллионов долларов, сообщает центр."Продукция российских компаний традиционно пользуется высоким спросом благодаря своему качеству и конкурентоспособным ценам, а также отмечается постоянный рост товарооборота между Россией и Казахстаном и развитие экономического сотрудничества. В 2023 году РЭЦ оказал финансовую и агентскую поддержку российским экспортным проектам на сумму более 800 миллионов долларов", - сообщил руководитель представительства РЭЦ в Казахстане Олег Печенкин.Среди наиболее перспективных сфер российско-казахстанского экономического сотрудничества руководитель представительства выделил следующие: электроэнергетика, в том числе "зеленая", железнодорожный и автотранспорт, учитывая интегрированность логистических путей и во многом унифицированные стандарты, технологическое переоснащение ведущих казахстанских предприятий в целях реализации программ уменьшения экологического влияния "грязных" производств повышения энергоэффективности, в том числе в нефтегазодобывающей, химической, горнодобывающей промышленности, энергетике.Также в сферу интересов входят проекты в сфере водных ресурсов с учетом состояния гидротехнических сооружений, необходимость автоматизации их работы, применение новейших технологий водоочистки на промышленных предприятиях и городские проекты, связанные с инфраструктурой, в том числе коммунальной, развитием транспорта, энергетики, образовательными и социальными проектами.В связи с высокой рождаемостью в Казахстане важным и перспективным направлением развития были названы отрасли товаров для детей, образовательных технологий, детской медицины.Печенкин также отмечает рост количества кооперационных и интеграционных проектов российских и казахстанских компаний в сфере развития обрабатывающих отраслей промышленности, транспорте и логистике, торговле. "РЭЦ готов оказывать поддержку российским компаниям не только в продвижении их продукции на казахстанском рынке, но и содействовать развитию долгосрочных партнерских отношений с казахстанскими производителями во всех сферах торгово-экономического сотрудничества", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20231228/rets-1918681597.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), экспорт