Рейтинг@Mail.ru
Калининградская область примет рекордное число туристов, заявил Алиханов - РИА Новости, 29.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
10:50 29.12.2023 (обновлено: 11:21 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/rekord-1918911489.html
Калининградская область примет рекордное число туристов, заявил Алиханов
Калининградская область примет рекордное число туристов, заявил Алиханов - РИА Новости, 29.12.2023
Калининградская область примет рекордное число туристов, заявил Алиханов
Калининградская область в 2023 году примет более 2 миллионов туристов, это рекорд, сообщил губернатор Антон Алиханов. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T10:50
2023-12-29T11:21
туризм
антон алиханов
калининградская область
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918651006_0:0:3011:1695_1920x0_80_0_0_c97b3d6a3e570439d7a39386b17468e2.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Калининградская область в 2023 году примет более 2 миллионов туристов, это рекорд, сообщил губернатор Антон Алиханов. В 2022 году Калининградскую область посетили чуть более 1,8 миллиона человек. "Рекорд уже точно будет, мы перешагнем отметку в 2 миллиона", - сказал Алиханов в интервью РИА Новости. Он добавил, что растущий туристический поток требует расширения мощностей аэропорта "Храброво", этот вопрос уже обсуждали с владельцами аэропорта. "Они, скорее всего, в следующем году спроектируют расширение аэровокзальной части и с 2025 года, я надеюсь, приступят к расширению. Потому что потолок в 5 миллионов уже достаточно близко находится и надо думать о будущем", - пояснил он. Также, добавил губернатор, необходимо увеличить мощности взлетно-посадочной полосы аэропорта, сделать кольцевую рулежную дорожку, это позволит удвоить количество взлетно-посадочных операций. "Сейчас это 16 взлет-посадок в час. Если появится это кольцо, то их станет 32", - пояснил он. Губернатор добавил, что власти региона уже обратились с соответствующими письмами в федеральное правительство, запрос озвучен. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20231129/kaliningrad-1912345246.html
https://ria.ru/20230718/kaliningrad-1884626456.html
калининградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918651006_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f8df7a2005daf80b1c304eba65ca879e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
антон алиханов, калининградская область, новости - туризм
Туризм, Антон Алиханов, Калининградская область, Новости - Туризм
Калининградская область примет рекордное число туристов, заявил Алиханов

Алиханов: Калининградская область примет рекордное число туристов в 2023 году

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкНовогодняя инсталляция у здания городской администрации Калининграда
Новогодняя инсталляция у здания городской администрации Калининграда - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Новогодняя инсталляция у здания городской администрации Калининграда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Калининградская область в 2023 году примет более 2 миллионов туристов, это рекорд, сообщил губернатор Антон Алиханов.
В 2022 году Калининградскую область посетили чуть более 1,8 миллиона человек.
"Рекорд уже точно будет, мы перешагнем отметку в 2 миллиона", - сказал Алиханов в интервью РИА Новости.
Он добавил, что растущий туристический поток требует расширения мощностей аэропорта "Храброво", этот вопрос уже обсуждали с владельцами аэропорта.
Рождественская ярмарка в Калининграде. 13 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Эксперты назвали стоимость новогоднего отдыха в Калининграде
29 ноября, 05:40
"Они, скорее всего, в следующем году спроектируют расширение аэровокзальной части и с 2025 года, я надеюсь, приступят к расширению. Потому что потолок в 5 миллионов уже достаточно близко находится и надо думать о будущем", - пояснил он.
Также, добавил губернатор, необходимо увеличить мощности взлетно-посадочной полосы аэропорта, сделать кольцевую рулежную дорожку, это позволит удвоить количество взлетно-посадочных операций.
"Сейчас это 16 взлет-посадок в час. Если появится это кольцо, то их станет 32", - пояснил он. Губернатор добавил, что власти региона уже обратились с соответствующими письмами в федеральное правительство, запрос озвучен.
Читайте полный текст интервью >>
Замок Нойхаузен в Гурьевске - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
Под Калининградом появится гостиница в замке XIII века
18 июля, 02:22
 
ТуризмАнтон АлихановКалининградская областьНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала