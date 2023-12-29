https://ria.ru/20231229/rekord-1918911489.html

Калининградская область примет рекордное число туристов, заявил Алиханов

Калининградская область примет рекордное число туристов, заявил Алиханов - РИА Новости, 29.12.2023

Калининградская область примет рекордное число туристов, заявил Алиханов

Калининградская область в 2023 году примет более 2 миллионов туристов, это рекорд, сообщил губернатор Антон Алиханов. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T10:50

2023-12-29T10:50

2023-12-29T11:21

туризм

антон алиханов

калининградская область

новости - туризм

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Калининградская область в 2023 году примет более 2 миллионов туристов, это рекорд, сообщил губернатор Антон Алиханов. В 2022 году Калининградскую область посетили чуть более 1,8 миллиона человек. "Рекорд уже точно будет, мы перешагнем отметку в 2 миллиона", - сказал Алиханов в интервью РИА Новости. Он добавил, что растущий туристический поток требует расширения мощностей аэропорта "Храброво", этот вопрос уже обсуждали с владельцами аэропорта. "Они, скорее всего, в следующем году спроектируют расширение аэровокзальной части и с 2025 года, я надеюсь, приступят к расширению. Потому что потолок в 5 миллионов уже достаточно близко находится и надо думать о будущем", - пояснил он. Также, добавил губернатор, необходимо увеличить мощности взлетно-посадочной полосы аэропорта, сделать кольцевую рулежную дорожку, это позволит удвоить количество взлетно-посадочных операций. "Сейчас это 16 взлет-посадок в час. Если появится это кольцо, то их станет 32", - пояснил он. Губернатор добавил, что власти региона уже обратились с соответствующими письмами в федеральное правительство, запрос озвучен. Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20231129/kaliningrad-1912345246.html

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калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

антон алиханов, калининградская область, новости - туризм