https://ria.ru/20231229/rekord-1918911489.html
Калининградская область примет рекордное число туристов, заявил Алиханов
Калининградская область примет рекордное число туристов, заявил Алиханов - РИА Новости, 29.12.2023
Калининградская область примет рекордное число туристов, заявил Алиханов
Калининградская область в 2023 году примет более 2 миллионов туристов, это рекорд, сообщил губернатор Антон Алиханов. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T10:50
2023-12-29T10:50
2023-12-29T11:21
туризм
антон алиханов
калининградская область
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918651006_0:0:3011:1695_1920x0_80_0_0_c97b3d6a3e570439d7a39386b17468e2.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Калининградская область в 2023 году примет более 2 миллионов туристов, это рекорд, сообщил губернатор Антон Алиханов. В 2022 году Калининградскую область посетили чуть более 1,8 миллиона человек. "Рекорд уже точно будет, мы перешагнем отметку в 2 миллиона", - сказал Алиханов в интервью РИА Новости. Он добавил, что растущий туристический поток требует расширения мощностей аэропорта "Храброво", этот вопрос уже обсуждали с владельцами аэропорта. "Они, скорее всего, в следующем году спроектируют расширение аэровокзальной части и с 2025 года, я надеюсь, приступят к расширению. Потому что потолок в 5 миллионов уже достаточно близко находится и надо думать о будущем", - пояснил он. Также, добавил губернатор, необходимо увеличить мощности взлетно-посадочной полосы аэропорта, сделать кольцевую рулежную дорожку, это позволит удвоить количество взлетно-посадочных операций. "Сейчас это 16 взлет-посадок в час. Если появится это кольцо, то их станет 32", - пояснил он. Губернатор добавил, что власти региона уже обратились с соответствующими письмами в федеральное правительство, запрос озвучен. Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20231129/kaliningrad-1912345246.html
https://ria.ru/20230718/kaliningrad-1884626456.html
калининградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918651006_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f8df7a2005daf80b1c304eba65ca879e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон алиханов, калининградская область, новости - туризм
Туризм, Антон Алиханов, Калининградская область, Новости - Туризм
Калининградская область примет рекордное число туристов, заявил Алиханов
Алиханов: Калининградская область примет рекордное число туристов в 2023 году
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Калининградская область в 2023 году примет более 2 миллионов туристов, это рекорд, сообщил губернатор Антон Алиханов.
В 2022 году Калининградскую область посетили чуть более 1,8 миллиона человек.
"Рекорд уже точно будет, мы перешагнем отметку в 2 миллиона", - сказал Алиханов в интервью РИА Новости.
Он добавил, что растущий туристический поток требует расширения мощностей аэропорта "Храброво", этот вопрос уже обсуждали с владельцами аэропорта.
Эксперты назвали стоимость новогоднего отдыха в Калининграде
"Они, скорее всего, в следующем году спроектируют расширение аэровокзальной части и с 2025 года, я надеюсь, приступят к расширению. Потому что потолок в 5 миллионов уже достаточно близко находится и надо думать о будущем", - пояснил он.
Также, добавил губернатор, необходимо увеличить мощности взлетно-посадочной полосы аэропорта, сделать кольцевую рулежную дорожку, это позволит удвоить количество взлетно-посадочных операций.
"Сейчас это 16 взлет-посадок в час. Если появится это кольцо, то их станет 32", - пояснил он. Губернатор добавил, что власти региона уже обратились с соответствующими письмами в федеральное правительство, запрос озвучен.
Под Калининградом появится гостиница в замке XIII века